Diễn viên Bảo Thanh làm "người thứ ba" trong phim chiếu rạp

Bảo Thanh sẽ tái ngộ Quốc Trường - người bạn diễn ăn ý trong phim “Về nhà đi con”

Chia sẻ về vai diễn lần này, Bảo Thanh cho biết, trong phim cô vào vai tình nhân, xen vào giữa mối quan hệ của cặp vợ chồng do Quốc Trường và Thu Trang đóng. Cụ thể, nhân vật do Thu Trang hóa thân là một nữ họa sĩ không may bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn giao thông. Cô được chồng mình - bác sĩ tâm lý Trường (Quốc Trường đóng) giúp đỡ để tái hoà nhập với cuộc sống. Thế nhưng, những điều kỳ lạ đã xảy ra. Trở về từ bệnh viện để chờ thị lực, trí nhớ phục hồi, cô bắt đầu nhìn thấy một cô gái đáng sợ cứ bám theo mình ở mọi lúc, mọi nơi, dưới nhiều hình thức khác nhau. Hầu như những ai ở bên cạnh cô, từ gia đình đến phòng tranh đều bị quấy rối và hoảng loạn vì sự đáng sợ của người phụ nữ bí ẩn này. Vai diễn của Bảo Thanh trong bộ phim này là nữ ca sĩ có tên Lisa - người đã khiến cuộc sống của cặp vợ chồng trên liên tiếp rơi vào xáo trộn.

Cũng theo Bảo Thanh, sở dĩ cô nhận lời tham gia diễn xuất trong bộ phim này là bởi sự nhiệt tình của đạo diễn Nhất Trung. Ban đầu, cô cũng hơi ngần ngại và không mặn mà lắm với lời mời của đạo diễn “Cua lại vợ bầu” vì chưa bao giờ thử sức làm phim điện ảnh, nhất là làm việc với ê-kíp sản xuất trong Nam. Nhưng vì vai diễn ca sĩ Lisa là một vai diễn hay, cộng thêm đạo diễn ra sức thuyết phục nên cuối cùng cô đã đồng ý. Nói thêm về lần đầu đóng phim chiếu rạp, Bảo Thanh hào hứng kể, trong phim có cảnh cô phải thực hiện động tác dùng đạo cụ đã được chuẩn bị sẵn để đánh vào đầu diễn viên Thu Trang. Động tác này được đạo diễn yêu cầu làm thật nên ngay sau khi diễn xong, cô đã phải chạy lại ôm Thu Trang để chị em đỡ vì thế mà sinh ra hiểu lầm xích mích.

Về phía “cây hài” Thu Trang, cô bộc bạch, cô nhận lời đóng “Đôi mắt âm dương” vì nể đạo diễn Nhất Trung. Ngoài đời, vị đạo diễn này có mối quan hệ thân tình với vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật. Cả 2 cũng từng có dịp cộng tác với nhau trong bộ phim “Nắng”. Vì thế ngay khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Nhất Trung, cô lập tức nhận lời. Với Thu Trang, chuyện được thử sức mình trong nhiều vai diễn là điều vô cùng thú vị, thế nên cô không câu nệ điều gì, chỉ hy vọng dự án này sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Về bạn diễn lần đầu tiên đóng chung với mình, Thu Trang thẳng thắn bày tỏ, khi mới nghe tin sẽ đóng cùng với Bảo Thanh, cô mới tìm hiểu xem nét diễn của nữ diễn viên gốc Bắc này thế nào. Thời điểm đó, vì công việc bận rộn nên cô chưa có thời gian xem bộ phim “Về nhà đi con”. Thế nên tới lúc ra phim trường, cô đã thử vừa diễn vừa dò để xem phong cách của Bảo Thanh ra sao. Cho tới khi quay được một số cảnh, cô nhận thấy Bảo Thanh là diễn viên có thực lực và cảm thấy thoải mái hơn trong những phân đoạn đóng cặp với nhau. Với Thu Trang, Bảo Thanh là diễn viên có chiều sâu, dù đóng vai “tiểu tam” nhưng chẳng thể nào ghét được.

Bên cạnh bộ ba Thu Trang - Quốc Trường - Bảo Thanh, bộ phim của đạo diễn Nhất Trung còn quy tụ nhiều nhân vật quen thuộc như: ông lão bí ẩn (NSƯT Hữu Châu), bà quản gia (NSND Ngọc Giàu), ông quản gia (Trung Dân), anh quản lý ca sĩ (Hứa Minh Đạt), cô con gái nhỏ (Ngân Chi)… Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 25-1-2020, đúng mùng 1 Tết và có các suất chiếu sớm bắt đầu từ 19h ngày 17-1-2020. Đạo diễn Nhất Trung thừa nhận, việc thực hiện bộ phim để chiếu trong dịp Tết là một sự mạo hiểm. Nhưng đồng thời anh cho biết, ngoài chất kinh dị, phim sẽ có yếu tố hài hước, cảm xúc mạnh để không đi quá xa những gì khán giả mong muốn xem vào dịp Tết.