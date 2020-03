Diễm My 9X trải lòng về việc lần đầu tiên ra Hà Nội đóng phim

Không chỉ được xem là cái tên “chọn mặt gửi vàng” của màn ảnh phía Nam, Diễm My 9X (tên thật Vũ Phạm Diễm My) còn là gương mặt quen thuộc xuất hiện trong nhiều phim chiếu rạp như: Mỹ nhân kế, Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn…Tới đây, Diễm My sẽ lần đầu tiên xuất hiện trong một bộ phim truyền hình do êkip sản xuất ngoài Bắc thực hiện. Phim có tên gọi “Tình yêu và tham vọng” dự kiến lên sóng VTV3 vào 21h30 thứ Hai và thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19-3 tới.

Chia sẻ về mối duyên đưa mình ra Bắc đóng phim, Diễm My tâm sự, cô đã trải qua nửa cuối năm 2019 với biến cố tinh thần rất lớn khi mẹ đột ngột qua đời ở tuổi 59. Nhà chỉ có hai mẹ con, nên sự ra đi của bà khiến Diễm My suy sụp, cộng thêm nỗi day dứt vì chưa báo hiếu được nhiều cho người mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng mình khôn lớn. Suốt một thời gian sau đó, cô cảm giác như mất đi mọi động lực trong cuộc sống.

Đúng lúc Diễm My muốn tạm xa TP.HCM để nguôi ngoai nỗi đau này thì đoàn phim “Tình yêu và tham vọng” tiến hành casting tuyển diễn viên. Cô quyết định đến thử vai và được chọn. Nữ diễn viên bộc bạch, đây là mối duyên đến với mình hết sức tự nhiên chứ không hề có sự tính toán nào ở phía cô. Cũng theo Diễm My thì trước đó cô đã rất thích xem các bộ phim truyền hình do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) sản xuất vì có kịch bản và lời thoại sâu sắc. Bản thân cô cũng từng có cơ hội tham gia một bộ phim do đơn vị này sản xuất nhưng bối cảnh quay ở trong Nam. Lần này đặc biệt hơn, bởi cô sẽ phải ra Bắc để quay phim cùng êkip.

Tuy chưa tiết lộ gì nhiều về vai diễn trong “Tình yêu và tham vọng” song Diễm My cho biết, đây là dự án phim dài hơi nhất mà cô từng tham gia. Để thực hiện bộ phim này, cô đã ở lại Hà Nội trong suốt hơn 7 tháng. Mặc dù vậy, nhờ có cơ hội góp mặt trong phim mà cô có dịp được trải nghiệm nhiều nơi, đi đến nhiều danh lam thắng cảnh ngoài miền Bắc. Đặc biệt một số cảnh quay trong phim còn được thực hiện ở nước ngoài. Vì thế, với cô thì đây là một bộ phim có rất nhiều kỷ niệm thú vị và đáng nhớ.

Cũng theo Diễm My, ban đầu đạo diễn muốn cô thoại bằng tiếng ngoài Bắc nhưng vì nhận thấy cô nói chưa được tự nhiên lắm, hơn nữa khán giả lại quen với giọng nói miền Nam của cô rồi nên sau cùng, đạo diễn chấp nhận sửa lại kịch bản để cô nói giọng miền Nam như ở ngoài đời.

Diễm My nói vui, trước khi ra ngoài Hà Nội đóng phim, cô từng bị một số bạn bè đồng nghiệp trong Nam “dọa” là mọi người trong đoàn làm phim ngoài này khó tính lắm nhưng kỳ thực đến khi tiếp xúc và có dịp làm việc chung rồi, cô thấy mới ai cũng rất thân thiện, cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ mình, thậm chí còn hơn cả kỳ vọng của cô.

Nói thêm về việc lần đầu tiên ra Hà Nội đóng phim, Diễm My trải lòng, lúc đầu khi biết tin phim sẽ có khi tới cả năm trời, bạn trai cảm thấy hơi buồn vì phải xa cô. Tuy nhiên hơn hết, anh hiểu và rất trân trọng công việc của cô nên hoàn toàn ủng hộ. Thời gian Diễm My gần một năm rong ruổi cùng đoàn làm phim ngoài Bắc, anh cũng thỉnh thoảng bay từ TP.HCM ra thăm cô. Được biết, cả hai đã hẹn hò nhau được hơn 3 năm, trong đó có tới 2 năm yêu xa. Nữ diễn viên 9X trải lòng, cô và bạn trai có tính cách khá trái ngược nhau song lại có thể dung hòa và hơn cả là rất yêu thương nhau. Như Diễm My tự nhận thì cô là người có tính cách khá mạnh mẽ, có chút “nổi

Cũng theo Diễm My, thời gian gần đây cô cố gắng thay đổi về cả ngoại hình lẫn phong cách với mong muốn nhận được nhiều vai cá tính hơn. Nữ diễn viên cho biết, cô rất muốn có cơ hội thử sức với những vai có cá tính, sắc sảo thay vì mẫu nhân vật dịu dàng, hiền lành mà cô vẫn thường được “đóng đinh” từ trước đến nay.