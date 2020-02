Diễm My 9X: Sẽ bước qua vòng an toàn của chính mình

ANTD.VN - Là diễn viên nổi tiếng ở khu vực phía Nam, Diễm My 9X đã tham gia hàng loạt phim có doanh thu lớn như: Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu 1, Mỹ nhân kế… Tuy nhiên, nữ diễn viên lại chưa từng đóng phim tại phía Bắc. Bởi vậy, khi Diễm My nhận lời tham gia một dự án với thời gian kéo dài tới gần 1 năm tại Hà Nội, đã có không ít người ngạc nhiên. Tháng 7-2019, sau hàng loạt chuyện buồn bất ngờ ập tới, Diễm My 9X quyết định ra Bắc tham gia dự án phim của đạo diễn Huy Bùi. Với sự thay đổi lần này, cô đã có những tâm sự, chia sẻ về việc Bắc tiến của mình.

Bị “dọa” khi ra miền Bắc đóng phim

- Phóng viên: Thời gian gần đây, thông tin Diễm My 9X ra Bắc đóng phim khiến nhiều người thắc mắc, vì đâu bạn lại có sự thay đổi này?

- Diễm My 9X: Trước đây, My từng không ít lần ra Hà Nội chơi và tham gia các sự kiện giải trí, nhưng để ở lâu dài tại đây thì My chưa từng nghĩ tới. Tuy vậy, với niềm đam mê nghiệp diễn, sự thôi thúc về những vai diễn cùng với mong muốn thoát khỏi nỗi buồn khi mẹ mất, My quyết tâm xa Sài Gòn để ra Bắc một thời gian dài.

Sau khi mẹ mất, My thật sự không muốn ở nhà vì nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của mẹ. Điều đó khiến My chìm vào đau khổ và tách biệt với cuộc sống tươi đẹp ngoài kia. Được tham gia đóng phim tại VFC cũng là một cái duyên đối với My. My vô cùng biết ơn vì cơ hội này đã tới đúng lúc, đúng thời điểm. Quan trọng hơn, My được bắt đầu một hành trình mới. My muốn cảm ơn anh Đỗ Thanh Hải và đạo diễn Bùi Tiến Huy.

- Khi ra Bắc đóng phim, My có cảm thấy căng thẳng vì môi trường làm việc khác nhau?

- Trước khi ra Bắc, My bị các anh chị dọa, ngoài này mọi người khó tính lắm. Nhưng khi làm việc chung hóa ra tất cả rất thân thiện, thoải mái, cởi mở và yêu thương mình. Điều này còn vượt cả kỳ vọng của My. Thời gian đầu My gặp rất nhiều khó khăn và căng thẳng vì đã 4 năm rồi, My mới quay lại với phim truyền hình. Đồng thời, My cũng chưa quen với cách làm việc ngoài Hà Nội, mọi thứ đều lạ lẫm, khó hòa nhập.

Kèm thêm là nhiều chuyện scandal xảy ra liên tiếp khiến My như bị xoáy vào một cơn giông bão không hồi kết. Bên cạnh đó, My còn bị mất ngủ triền miên vì stress, căng thẳng. Hôm sau đi quay, mình cảm thấy mệt mỏi, bơ phờ. May mắn My gặp chị Lã Thanh Huyền đã hỏi han, giúp My chữa chứng mất ngủ. Mãi đến tháng thứ 3, My mới dần quen và bớt căng thẳng. Giờ đây thì My tận hưởng vai diễn và công việc mình đang làm, toàn bộ ê kíp rất quan tâm đến mình.

- Giọng nói cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm, bởi đây là bộ phim thu tiếng đồng bộ nhưng không phải đài từ của diễn viên nào cũng tốt. Diễm My thì sao?

- Vì là người miền Nam nên giọng nói cũng có sự khác biệt. Ban đầu đạo diễn muốn My nói giọng miền Bắc. Tuy nhiên, My thoại giọng Bắc gượng gạo, không tự nhiên. Do đó, ê-kíp quyết định để My nói giọng thật của mình. Trong phim này, My và anh Nhan Phúc Vinh nói giọng miền Nam. Cái khó là tông thoại của các anh chị ngoàirõ, chắc và cao, trong khi đó giọng mình trầm. My phải tập lực nói và hơi thở mạnh hơn, có điểm nhấn để không bị trượt so với bạn diễn.

- My được đóng một bộ phim dự án lớn của VFC ngay từ lần đầu tiên như vậy liệu có sự ưu ái nào không?

- My cũng phải đi casting giống như các diễn viên khác. Trong phim, nhân vật My đảm nhận có nhiều điểm tương đồng với My ngoài đời như hoàn cảnh gia đình, biến cố cuộc sống. Có lẽ chính vì vậy My đã thể hiện tốt ở buổi casting và được đạo diễn chọn. Những câu thoại, những sự kiện của nhân vật trong phim có sự kết nối với My ngoài đời. Với My, đây là một vai khá nặng về tâm lý, có nhiều cảnh khóc và cảnh tình cảm. Những biến cố làm mình đau khổ, nhưng khi đã vượt qua, mình sẽ trưởng thành hơn.

- Diễm My nhận xét gì về phim truyền hình miền Bắc đang lên ngôi?



- My thấy phim truyền hình phía Bắc có chất lượng và tiến độ quay rất cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chút như phim điện ảnh. Bản thân My được học hỏi rất nhiều trong việc khám phá, phân tích mọi ngóc ngách nhân vật và cải thiện khả năng diễn xuất rất nhiều.

- Diễn viên trong Nam ra Bắc đóng phim đã tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả, tên tuổi được lan tỏa, vậy Diễm My có kỳ vọng về vai diễn của mình?

- Suốt 4 năm, My chỉ đóng phim điện ảnh, nên bản thân cũng kỳ vọng và đặt tâm huyết vào dự án này. My cũng rất muốn được chinh phục khán giả của hai miền Nam - Bắc. Còn vai diễn được lan tỏa đến đâu phụ thuộc vào duyên. Hy vọng khán giả sẽ đón chờ (cười).

Từng có suy nghĩ phải nhà này, xe kia, danh tiếng vượt bậc

- Diễm My từng cố gắng rất nhiều để danh tiếng lan tỏa, cuộc sống đầy đủ vật chất, có phải tất cả là vì người mẹ thân yêu?

- Trước đây My luôn có suy nghĩ, mình phải mua được căn nhà này, cái xe kia, hay mình phải danh tiếng vượt bậc, nhưng khi mẹ mất đi rồi, My thấy những thứ ấy vô nghĩa kinh khủng. Nếu My có tất cả nhưng thiếu người mà My yêu thương nhất, thì mọi thứ còn có ý nghĩa gì? Nên bây giờ My nhìn mọi thứ khác lắm. My làm việc cật lực để thấy mình còn sống và còn cống hiến, My muốn mẹ trên trời tự hào và mãn nguyện vì đứa con duy nhất của mẹ đang thành công và hạnh phúc.

Khi mẹ mất, My dọn hết đồ của mẹ đóng đàng hoàng để một góc làm kỷ niệm và dành phần lớn tiền mình kiếm được để đi xây cầu, xây nhà tình thương, làm từ thiện, My thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Lúc còn sống mẹ cứ lo My gầy và ngủ không ngon, suốt ngày nấu cái này cái kia cho My mang theo khi đi quay, rồi gọi điện nhắc về ngủ sớm. My giữ hết những tin nhắn của mẹ mà tới giờ không dám mở ra xem, vì xem là buồn. Mẹ chỉ muốn thấy con gái khỏe mạnh, hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi…

- Gần một năm sống và làm việc tại Hà Nội, bạn đã bắt nhịp với cuộc sống tại đây thế nào?

- Qua những khó khăn và bỡ ngỡ ban đầu, My đã dần quen với nhịp sống của Thủ đô. Cuộc sống bình thường của My là sáng thức dậy tập nhẹ nhàng, ăn sáng lành mạnh theo thực đơn ít tinh bột, nhiều rau củ, sau đó cùng lái xe và trợ lý ra phim trường. Thông thường, một ngày quay của My sẽ kéo dài từ sáng tới chiều muộn, hoặc thậm chí nhiều hôm đến giữa đêm. Có những hôm quay ngoại cảnh khá xa Hà Nội, cả đoàn thường phải đi từ rất sớm và trở về khá muộn. Tuy mệt nhưng My rất vui. Nhờ bộ phim này My có thêm nhiều bạn hơn. Thỉnh thoảng, đoàn phim sẽ có 1-2 ngày nghỉ, nếu không trở về Sài Gòn, My và bạn bè như Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Thùy Anh, Thanh Sơn… lại hẹn hò và “quẩy banh nóc” Hà Nội.

- Diễm My có kỳ vọng nhiều trong năm 2020?

- Nhìn lại 2019, quả thực có rất nhiều điều đã xảy đến với My, đã có những lúc My tưởng mình gục ngã. My mong sao năm 2020 mình sẽ vững vàng hơn trong cuộc sống, đón nhận những điều mới mẻ và thú vị để bản thân nhiều năng lượng hơn, được sống ý nghĩa và cống hiến thật nhiều. 2020 chắc chắn sẽ là năm mà My bước qua vòng an toàn của chính mình, mọi người cùng đón đợi xem nhé.

- Cảm ơn Diễm My 9X về những chia sẻ!