"Điểm mặt" 4 phim điện ảnh "bom tấn" được chờ đợi nhất năm 2020

Wonder Woman 1984 (Phát hành tháng 6-2020)

Phần phim thứ 2 của Wonder Woman được lấy bối cảnh sau 70 năm kể từ sự kiện ở phần phim đầu tiên

“Wonder Woman 1984” là bộ phim siêu anh hùng được chờ đợi nhất trong năm của nhà phát hành phim Warner Bros. Đây là phần phim thứ hai về nhân vật Wonder Woman sau lần ra mắt đầu tiên rất thành công vào năm 2017 với doanh thu 821,8 triệu USD tại các phòng vé.

Phim được lấy bối cảnh vào năm 1984, thời điểm diễn ra Chiến tranh lạnh giữa hai cường quốc Mỹ và Liên Xô. Tại đây, Wonder Woman đã phải chiến đấu với 2 nhân vật phản diện mới là Cheetah và Maxwell Lord trên hành trình bảo vệ thế giới.

Ngay từ khi ra mắt những trailer đầu tiên vào cuối năm 2019, “Wonder Woman 1984” đã thu hút khán giả bởi những thước phim mang màu sắc đặc trưng của những năm 80 ở thế kỉ trước. Đây là thời điểm có tầm ảnh hưởng rất lớn tới văn hóa đại chúng tại Mỹ bởi sự bùng nổ của những trung tâm thương mại sầm uất và các game show truyền hình nổi tiếng.

Với những sự chuẩn bị nghiêm túc trong thời gian dài về cả mặt hình ảnh lẫn nội dung, “Wonder Woman 1984” được kỳ vọng sẽ mang đến những thắng lợi lớn về mặt doanh thu cho Vũ trụ điện ảnh DC ở mùa hè năm 2020.



Black Window (Phát hành tháng 5-2020)

"Black Window 2020" nhiều khả năng là lần xuất hiện cuối cùng diễn viên Scarlett Johansson vào vai Góa phụ đen do nhân vật đã hy sinh trong Avengers: Endgame (2019)

Một bộ phim về nữ siêu anh hùng cũng thu hút được sự chú ý từ khán giả hâm mộ trong năm 2020 là “Black Window” đến từ nhà phát hành Disney. Đây cũng là bộ phim “khai hỏa” cho giai đoạn thứ 4 của Vũ trụ điện ảnh Marvel.



Các sự kiện trong phim sẽ dẫn dắt khán giả trở về thời điểm ngay trước khi nhân vật Black Window (Góa phụ đen) bị hi sinh trong Avengers: Endgame (2019) và sau những sau kiện tại Captain America: Civil War (2016). Nội dung của phim sẽ đi sâu vào tiết lộ quá khứ của Black Window trong giai đoạn cô từng là sát thủ của tổ chức KGB cho đến khi trở thành siêu điệp viên của Nga.

Bộ phim hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh gay cấn với những phân cảnh hành động mãn nhãn được dàn dựng rất công phu. Đồng thời “Black Widow 2020” cũng giới thiệu tới người hâm mộ hàng loạt nhân vật mới trong Vũ trụ Marvel như Iron Maiden, Red Guardian, gã sát thủ Taskmaster và đặc biệt là Yelena Belova - Black Widow thế hệ thứ 2.

Birds of Prey (Phát hành tháng 2-2020)



“Birds of Prey” là bộ phim thứ 8 trong Vũ trụ điện ảnh DC được đạo diễn bởi Cathy Yan và được xem như một phần ngoại truyện của Suicide Squad 2016

Bên cạnh Wonder Woman, phim riêng về Harley Quinn và nhóm nữ hùng Birds of Prey mang tên “Birds of Prey" cũng hứa hẹn đem lại một năm bùng nổ về doanh thu bán vé cho Vũ trụ điện ảnh DC.

Phim được lấy bối cảnh sau sự biến mất của Batman, thành phố Gotham khi đó đang đắm chìm trong sự hỗn loạn của tội ác. Tại đây, thay vì luôn sát cánh bên “Hoàng tử tội phạm” Joker như ở Suicide Squad (2016), Harley Quinn sẽ tìm đường hoàn lương và nhập hội nữ siêu anh hùng của thành phố Gotham lấy tên là Birds of Prey.

Nội dung chính của phần phim sẽ tập trung vào hành trình giải cứu cô bé Cassandra Cain khỏi tay kẻ phản diện Black Mask của Harley Quinn cùng biệt đội Birds of Prey.

Với màu sắc phim tươi mới cùng những pha hành động đan xen các yếu tố hài hước, “Birds of Prey” sẽ mang đến cho khán giả một tác phẩm anh hùng độc đáo tại các phòng vé trong dịp đầu năm 2020.



Fast and Furious 9 (Phát hành tháng 5-2020)

"Fast and Furious 9" được đạo diễn Justin Lin đánh giá là phần phim hay nhất series phim đua xe hành động"Quá nhanh, quá nguy hiểm"

Tháng 5 tới, dòng phim đua xe hành động “ăn khách” nhất mọi thời đại Fast & Furious sẽ trở lại với phần phim thứ 9, sau phần ngoại truyện Hobbs & Shaw tương đối thành công với doanh thu 750 triệu USD tại các phòng vé trên toàn cầu.



Ở phần phim này, những gương mặt quen diễn viên đã làm nên thương hiệu cho Fast & Furious là Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Jordana Brewster, Helen Mirren và Tyrese Gibson sẽ tiếp tục góp mặt. Ngoài ra “Fast and Furious 9” còn chào đón sự xuất hiện của dàn khách mời “khủng” như đô vật WWE John Cena, võ sĩ MMA Francis Ngannou, diễn viên trẻ Finn Cole, rapper Cardi B và ca sĩ Ozuna.



“Fast and Furious 9” được chờ đợi sẽ mang đến những trải nghiệm điện ảnh hoàn toàn mới lạ so với những gì mà series phim đã mang đến cho khán giả trong suốt gần 2 kỷ vừa qua. Thậm chí, ngay sau khi đóng máy, đạo diễn Justin Lin còn khẳng định phần phim thứ 9 này là phần phim đỉnh nhất trong tất cả series “Fast & Furious” đã công chiếu từ trước đến nay.