Điểm danh các "sao" góp mặt trong "Chào 2020"

Chương trình do đạo diễn NSƯT Đỗ Thanh Hải chỉ đạo sản xuất sẽ quy tụ những giọng ca, nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu Việt Nam. Điều đặc biệt, phần lớn các nghệ sĩ sẽ làm mới mình với việc thể hiện những ca khúc chưa từng hát, hoặc hát lại bài hát quen thuộc nhưng với bản phối mới và phong cách biểu diễn khác lạ.

Thanh Lam - Hồng Nhung - Hà Trần sẽ có màn kết hợp ấn tượng trên sân khấu "Chào 2020"

Theo tiết lộ từ đơn vị sản xuất, lần đầu tiên 3 giọng ca “diva” Thanh Lam – Hồng Nhung – Hà Trần sẽ kết hợp với nhau trên sân khấu chương trình trong một tiết mục hứa hẹn đem lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Trong khi đó, nam ca sĩ “divo” Tùng Dương sẽ trình diễn ca khúc tiếng Anh “We are the champions” làm sống lại khí thế hừng hực và chiến thắng tuyệt vời của các vận động viên Việt Nam tại đấu trường Sea Games vừa qua.

Đức Tuấn và Noo Phước Thịnh lần đầu tiên song ca với nhau trong chương trình

Cũng trên sân khấu chương trình, ca sĩ Đức Tuấn sẽ có màn song ca ấn tượng với đàn em – ca sĩ Noo Phước Thịnh trong một bài hát được cho là khác với phong cách mà khán giả vẫn thường thấy ở cả hai. Cô gái có giọng hát chạm đến trái tim người nghe – ca sĩ Uyên Linh trở lại với một bài hát tiếng Anh mang lại không khí ngọt ngào và sâu lắng. Một gương mặt quen thuộc khác của “Chào” là “họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm lựa chọn sáng tác gắn liền với chủ đề của chương trình – “Khát vọng”. Ở chiều ngược lại, Hồ Ngọc Hà sẽ thể hiện bản “mashup” các ca khúc nước ngoài cực kỳ sôi động để “hâm nóng” bầu không khí đón chào năm mới.

Mỹ Tâm trình bày ca khúc "Khát vọng" trên sân khấu "Chào 2020"

"Chào 2020" còn quy tụ nhiều giọng ca hàng đầu như: Quang Dũng, Thu Minh, Phương Linh, Hồ Trung Dũng, Đinh Hương, Lân Nhã, Vũ Thắng Lợi, nhóm Oplus…

Đại diện đơn vị sản xuất cho biết, đây là năm thứ 10 chương trình được thực hiện và tiếp tục là một trong những chương trình nghệ thuật được nhà Đài đầu tư công phu nhất về mọi mặt, từ nội dung đến âm nhạc, công nghệ hình ảnh, sân khấu…. Với thông điệp “Sắc màu hy vọng”, chương trình sẽ dẫn dắt khán giả bước vào cuộc hành trình âm nhạc với những giai điệu, những câu chuyện mang lại niềm tin, động lực và nguồn hy vọng trong dịp Tết đến xuân về.

Tùng Dương làm "nóng" sân khấu với ca khúc "We are the champions"

Khác với các chương trình âm nhạc đơn thuần, cùng với việc thưởng thức nghệ thuật, khán giả sẽ được đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau ở Việt Nam và nhiều quốc gia như: Mỹ, Đức, Pháp, Nga, Cộng hòa Séc…được nghe câu chuyện về niềm hy vọng ở khi bức tường Berlin sụp đổ, được tìm hiểu con đường đến với nhạc kịch Broadway, hay tham gia 1 lớp học mang tên “Nhạc viện đồng quê” ở một vùng quê nghèo. Đảm nhận vai trò dàn dựng sân khấu là đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Tham gia vào êkip sáng tạo chương trình còn có nhạc sĩ Nguyễn Hồng Kiên trong vai trò giám đốc âm nhạc. Nhạc sĩ Cao Trung Hiếu cũng đồng hành với việc biên tập âm nhạc cho chương trình.