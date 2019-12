Đêm nhạc Rock và giao hưởng chào mừng thành công của đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam

ANTD.VN - Chào mừng năm mới 2020 và thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt là hai đội bóng đá nam và nữ tại đấu trường SEA Games ở Philippines vừa qua, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) ra mắt khán giả một món quà đặc biệt mang tên Rock symphony - We are the champions.

Những người yêu nhạc đều biết rõ sự trái ngược đến cực cùng giữa nhạc cổ điển và Rock. Nếu như cổ điển đã được coi như tiêu chuẩn mẫu mực của âm nhạc, thì Rock thể hiện cái bế tắc, hoang mang của những tâm hồn mẫn cảm, của những hoàn cảnh dưới tận cùng xã hội khi rơi vào nghịch cảnh cuộc đời...

Nếu như cổ điển được sáng tác hàng trăm năm trước đây và vẫn tiếp tục được trình diễn qua năm tháng, với những bản nhạc bất hủ của Mozart, Beethoven, Johann S. Bach… thì Rock mới được kiểm chứng qua hơn nửa thế kỷ với những cái tên rất mới như Lennon, Kurt Cobain, Mercury…

Ca sỹ Phạm Anh khoa góp mặt trong đêm nhạc

Tuy có xuất phát điểm khác nhau cũng như đối tượng thính giả ít liên quan, nhưng hai thể loại âm nhạc này có điểm chung là đều thỏa mãn được những thính giả có mức tinh thần cao và phong phú, vì nó đủ hay và sâu sắc, hàm chứa đủ sắc thái cuộc đời. Chúng luôn có ảnh hưởng sâu đậm đến tâm lý con người. Nhưng, đã bao giờ chúng ta nghĩ đến việc tạo ra một cuộc chơi đầy ngẫu hứng giữa cổ điển và Rock?



Để tạo nên “cú bắt tay” giữa cổ điển và Rock, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, sẽ ra mắt khán giả Hà Nội chương trình “Rock Symphony - We are the champions” trong ngày 9 và 10-1- 2020 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của ban nhạc Black Long, nghệ sĩ guitar trẻ Tim Tran, Rocker Phạm Anh Khoa và dàn nhạc giao hưởng vừa tạo nên “cơn địa chấn” Hồ thiên nga cũng như các ca sĩ nổi tiếng như Tố Loan, Huy Đức, Bùi Trang, Thanh Bình…trong dàn hợp xướng của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB).

Nói về ý tưởng đưa “Rock Symphony - We are the champions” đến với khán giả tại Hà Nội vào dịp Tết 2020, NSƯT Trần Ly Ly, Q. Giám đốc VNOB chia sẻ: “Trên tinh thần đưa nghệ thuật hàn lâm tiệm cận với công chúng, chúng tôi đã biến ý tưởng đưa Rock phối hợp cùng cổ điển thành hiện thực để tạo nên một món ăn mới và ấn tượng trong những ngày đầu năm mới. Mặt khác, chúng tôi cũng muốn góp một phần nhận thức giúp giới trẻ, những người yêu Rock, hiểu thêm về cổ điển, cũng như những người mê cổ điển có thể đến gần hơn với Rock”.

Đêm nhạc diễn ra vào ngày 9 và 10-1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội



Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc độc đáo và ấn tượng. Tất cả các bản nhạc lừng danh của Elvis Presley, BonneyM hay Queen sẽ được vang lên trong tinh thần Rock, nhưng không chỉ bằng ban nhạc điện từ, trống jazz và những câu hát cuồng nhiệt của guitar điện như thường thấy, mà còn được kết hợp những âm thanh mềm mại của dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng.

Các tiết mục trong chương trình đều là những bản nhạc nổi tiếng đến từ những cái tên vô cùng quen thuộc như Elvis Presley, BoneyM hay Queen. Được phối khí với phong cách mới, các giai điệu bất hủ như "Bohemian Rhapsody", "We will rock you", "We are the world" hay “We are the champions” sẽ khiến các khán giả có một đêm không thể quên.