Đêm nhạc "Modern Talking & Sandra" tại Hà Nội không thể diễn ra do dịch Corona

ANTD.VN - Chương trình sẽ không diễn ra vào ngày 7-3 tới tại Hà Nội như dự kiến do Ban tổ chức lo ngại dịch bệnh Corona.

Cụ thể, đại diện đơn vị tổ chức IB Group mới đây chính thức xác nhận, sự kiện "Modern Talking & Sandra Live concert in Vietnam" sẽ được lùi lại nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Chương trình này nằm trong chuỗi âm nhạc huyền thoại "Legend Concert", được xem là liveshow âm nhạc quốc tế lớn nhất mở màn cho mùa lễ hội năm 2020.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam, Giám đốc sản xuất âm nhạc quốc tế cho biết, đơn vị này rất tiếc vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm nhạc trên nhưng đến thời điểm này buộc phải ra thông báo tạm dừng tổ chức vì lý do an toàn của khán giả. Đây là tổn thất rất lớn đối với Ban tổ chức nhưng cũng là việc cần phải làm vì trách nhiệm đối với khán giả và cộng đồng.

Nghệ sĩ Thomas Anders - ban nhạc Modern Talking và ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group.

"Mọi công việc chuẩn bị cho khâu tổ chức, sản xuất đã sẵn sàng với sự đầu tư hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết định lùi ngày tổ chức đến khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona được kiểm soát." - Đại diện đơn vị tổ chức nói thêm.

Cùng với việc lùi lại thời gian tổ chức, ông Nguyễn Thùy Dương khẳng định, toàn bộ khán giả đã mua vé xem chương trình sẽ được hoàn 100% tiền mua vé từ nay đến ngày 15-2-2020. Để có thể lấy lại tiền vé, khán giả có thể liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức và theo dõi thông tin trên trang Fanpage của sự kiện.