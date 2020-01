Đề xuất phạt BTC "Miss Global Her Beauty" 49 triệu đồng vì tổ chức thi hoa hậu chui

Theo ông Đặng Đức Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở, ngày 5/1, Thanh tra Sở VHTT Hà Nội làm việc với Công an TP. Hà Nội, UBDN quận Nam Từ Liêm kiểm tra cuộc thi Miss Global Her Beauty, cuộc thi này có tên tiếng Việt là "Hoa hậu thảo mộc" do Công ty CP Thương mại và vẻ đẹp thảo mộc toàn cầu đứng tên tổ chức. Tại thời điểm kiểm tra, BTC không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào, Thanh tra văn hóa đã lập biên bản và tiến hành các bước để xử phạt.

Cuộc thi hoa hậu chui đang bị đề xuất mức xử phạt cao nhất là 49 triệu đồng

Ông Đặng Đức Hưng, Phó Chánh Thanh tra cho biết thêm, lỗi vi phạm Điểm a, khoản 1, điều 14: “Không thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình thi người đẹp, người mẫu đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức thi theo quy định” và lỗi vi phạm Điểm c, khoản 4, điều 14 Nghị định 158 “Phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp người mẫu có quy mô toàn quốc, người đẹp và người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam” mà không có giấy phép.

Trả lời câu hỏi của PV Báo ANTĐ về các giải pháp ngăn chặn các cuộc thi nhan sắc chui trên địa bàn, ông Tô Văn Động Giám đốc Sở khẳng định, Thanh tra Sở đề xuất mức phạt hành chính là 49 triệu đồng. Đây là mức phạt “kịch khung” đối với lỗi vi phạm kể trên.

Bên cạnh đó, Sở VHTT Hà Nội luôn làm nghiêm các quy định cũng như thẩm định hồ sơ chặt chẽ đối với trường hợp xin cấp phép biểu diễn tại địa bàn.

Các cuộc thi Hà Nội không cấp phép nhưng diễn ra trên địa bàn, luôn có cán bộ Sở giám sát, xử phạm kịp thời các lỗi vi phạm. Ví dụ, với cuộc thi “chui” Miss Global Her beauty, Giám đốc Sở đã liên hệ với Giám đốc TT Hội nghị quốc gia để phối hợp không cho cuộc thi diễn ra tại đây. Chính vì thế, ban đầu BTC quảng cáo sự kiện diễn ra tại TT Hội nghị Quốc gia, sau mới chuyển sang khách sạn 5 sao ở đường Lê Đức Thọ.

Cuộc thi có 30 thí sinh tham dự nhưng trao tới 8 giải phụ và đều mang những danh rất kêu như Hoa hậu thân thiện, hoa hậu áo dài, hoa hậu thời trang... bên cạnh danh hiệu Hoa hậu và ba Á hậu.