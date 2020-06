Đạo diễn gốc Việt có phim chiếu trên kênh truyền hình Mỹ

Mới đây bộ phim “Be water” (tạm dịch: “Hãy như là nước”) của đạo diễn gốc Việt – Bảo Nguyễn đã được trình chiếu trên kênh truyền hình ESPN của Mỹ. Những thước phim mang đến cho người xem góc nhìn chân thực và sống động về cuộc đời của Lý Tiểu Long (Bruce Lee) – ngôi sao võ thuật người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng thế giới. Trong đó, Lý Tiểu Long không chỉ được khắc họa với tư cách một biểu tượng võ thuật mà còn ở vai trò người chồng, người cha trong gia đình.

Phim có thời lượng 96 phút, được đạo diễn Bảo Nguyễn dàn dựng thuộc thể loại phim tài liệu, bắt đầu câu chuyện từ lúc Lý Tiểu Long tìm cơ hội đặt chân vào Hollywood nhưng bị từ chối vào năm 1971. Thông qua những hình ảnh tư liệu quý giá cũng như hoài niệm và tình cảm của người hâm mộ, Lý Tiểu Long hiện lên là một người có lý tưởng, hoài bão và luôn nỗ lực để thích nghi trong mọi môi trường làm việc, mọi hoàn cảnh sống. Tựa đề “Be water” cũng để nói lên sự linh hoạt của nam diễn viên này cũng như triết lý võ thuật của ông.

Trước khi ra mắt khán giả trên kênh ESPN, “Be water” từng tham gia tranh giải và giành giải phim tài liệu tại LHP Sudance (Mỹ) vào đầu năm 2020. Phim nhận được phản hồi tốt từ cả giới phê bình lẫn công chúng với 85% đánh giá tích cực trong một cuộc thăm dò ý kiến khán giả.

Với thành tích này, Bảo Nguyễn trở thành đạo diễn gốc Việt thứ hai có tác phẩm được ghi nhận tại LHP quốc tế danh giá này, sau bộ phim “Three seasons” (Ba mùa) của đạo diễn Tony Bùi ra mắt năm 1999.

Đạo diễn Bảo Nguyễn cho biết, khi bắt tay vào thực hiện bộ phim này, anh cùng êkip đã tìm gặp vợ, con gái, người thân và cả những người cộng sự từng làm việc với Lý Tiểu Long. Nhờ vậy, phim có được những tư liệu quý như chia sẻ của Shannon Lee – con gái của “ông vua võ thuật” hay những ghi chép của ông lúc sinh thời.

Đạo diễn Bảo Nguyễn

Cũng theo đạo diễn Bảo Nguyễn, sở dĩ anh chọn đề tài làm về Lý Tiểu Long là bởi cảm thấy bản thân có sự đồng cảm với nhân vật này, môi trường sống cũng tương đồng nhau. Bên cạnh đó, Lý Tiểu Long là người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ về ý chí, nghị lực và sự vươn lên trong cuộc sống. Với “Be water”, anh rất muốn thể hiện phim theo góc nhìn đậm chất Á đông, bằng sự am hiểu về cả văn hóa phương Đông lẫn phương Tây. Điều quan trọng là Bảo Nguyễn mong muốn mọi người khi xem những thước phim tài liệu này đều ít nhiều tìm thấy bóng dáng của mình ở trong đó.

Đạo diễn Bảo Nguyễn sinh năm 1983, tốt nghiệp Thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành phim tài liệu tại The School of Visual Arts (New York, Mỹ). Vị đạo diễn trẻ từng trải qua nhiều vị trí khác nhau trong các đoàn làm phim. Anh từng giữ vị trí đạo diễn hình ảnh cho bộ phim “Saigon Yo!” của đạo diễn Stephane Gauger. Bộ phim này sau đó giành được 3 giải thưởng tại các LHP dành cho người châu Á tại Mỹ.