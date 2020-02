Danh sách những chủ nhân mới của mùa giải Oscar 2020

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Một lần nữa, kết quả không làm nhiều người bất ngờ khi Joaquin Phoenix thắng tượng vàng hạng mục này cho diễn xuất xuất thần của anh trong bộ phim Joker. Bộ phim Joker dẫn đầu đề cử giải thưởng Oscar năm nay với tổng cộng 11 đề cử.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Diễn viên Brad Pitt trong phim Once upon in time với vai diễn ngôi sao quá thì Rick Dalton. Đây là lần thứ 2 Brad Pitt nhận tượng vàng nhưng là Oscar cá nhân đầu tiên. Năm 2014, phim "12 Years a Slave" anh góp mặt và đóng vai trò nhà sản xuất nhận Oscar cho Phim hay nhất.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Renée Zellweger trong bộ phim Judy. Đây là lần thứ hai diễn viên 47 tuổi đoạt tượng vàng Oscar, lần đầu tiên cũng là giải thưởng này trong bộ phim Cold Moutain năm 2004.

Trong khi đó, Laura Dern đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đây cũng là tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp của Laura Dern, 53 tuổi cho vai diễn trong Marriage Story, vượt qua các đối thủ khác là Kathy Bates, Scarlett Johansson, Florence Pugh và Margot Robbie.

Phim hay nhất: "Parasite" của Hàn Quốc. Đây là bộ phim nước ngoài đầu tiên trong lịch sử 92 năm của giải Oscar thắng giải Phim hay nhất. Tác phẩm này còn được xướng tên ở hạng mục Kịch bản gốc hay nhất và Phim quốc tế hay nhất cũng như Đạo diễn xuất sắc nhất cho Bong Joon Ho.

Lần đầu tiên điện ảnh Hàn Quốc thắng ở các hạng mục này của Oscar. Tuy nhiên, đây không phải là điều bất ngờ vì bộ phim đã giành nhiều giải thưởng tương tự tại các sự kiện tiền Oscar.

Trong lễ trao giải Oscar 2020, ông Bong Joon-ho đã được cả khán phòng đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Gửi lời cảm ơn nhà sản xuất và hãng phim vì đứng sau thành công của tác phẩm, đạo diễn Bong Joon-ho nói bằng tiếng Anh: "Tôi sẵn sàng uống mừng rồi".

Giải “Quay phim xuất sắc nhất” tại Oscar 2020 thuộc về Phim 1917. Giải thưởng này được trao cho bậc thầy quay phim Roger Deakins. Ở độ tuổi ngoài 70, ông Deakins được mệnh danh là "phù thủy quay phim" với không ít lần nhận đề cử Oscar. Bộ phim chiến tranh sử thi 1917 của đạo diễn Sam Mendes còn giành thêm giải “Hòa âm xuất sắc nhất”.

Nhạc phim hay nhất: Ở hạng mục này, không quá ngạc nhiên khi chiến thắng thuộc về nhạc sĩ Hildur Guðnadóttir với nhạc phim Joker.

Trong khi đó, phim hoạt hình Toy Story 4 giành giải trong hạng mục Phim hoạt hình hay nhất năm.

Phim đầu tay của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Obama giành giải Phim tài liệu xuất sắc nhất tại Oscar 2020.

Bộ phim American Factory (Nhà máy Mỹ) là sản phẩm hợp tác đầu tiên giữa Netflix và Higher Ground - công ty điện ảnh do cựu Tổng thống Barack Obama và Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama thành lập vào năm ngoái. Bộ phim là câu chuyện đầy lôi cuốn về những gì xảy ra khi một công ty Trung Quốc tiếp quản một nhà máy bị bỏ hoang ở Ohio trong cuộc suy thoái kinh tế năm 2008.

Ở hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Jojo Habit của Taika Waititi trở thành bộ phim chiến thắng, vượt qua các đối thủ khác là The Irishman, Joker, The Two Popes và Little Women.

Giải Oscar hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất thuộc về bộ phim Bombshell: Chuyên gia trang điểm Nhật Bản Kazu Hiro đã vinh dự nhận giải thưởng này...