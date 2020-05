Sân chơi "Hoa hậu Việt Nam 2020" đã chính thức quay trở lại sau một thời gian tạm hoãn do dịch Covid-19. Dàn người đẹp từng đăng quang Hoa hậu, Á hậu và giành giải thưởng khác tại các cuộc thi trước đó đã có mặt tại buổi phát động cuộc thi. Bên cạnh đương kim "Hoa hậu Việt Nam" Tiểu Vy, sự kiện còn có sự xuất hiện của nhiều nhan sắc như: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Á hậu Phương Nga, Á hậu Thuý An, Á hậu Kiều Loan, Người đẹp Nhân ái Thùy Tiên...

Các người đẹp đều chọn mặc trang phục áo dài sắc trắng nền nã. Thông qua màu trắng tinh khôi, các nàng hậu muốn gửi lời tri ân đến những thiên thần áo trắng là đội ngũ y bác sĩ cũng như toàn thể những anh hùng thầm lặng khác đã ngày đêm làm việc, cống hiến hết mình, giúp đẩy lùi đại dịch, đem lại không gian sống an toàn cho mọi người. Và hơn thế nữa, tà áo dài truyền thống còn mang ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ với chủ đề của cuộc thi năm nay - “Hương sắc Việt Nam”.

Đặc biệt, Top 3 cuộc thi "Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019" cũng góp mặt. Chưa đầy 1 năm đăng quang nhưng nhan sắc của Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Kiều Loan và Á hậu Tường San đều thăng hạng vượt bậc.

Đặc biệt, Á hậu Kiều Loan gây ấn tượng khi lần đầu tiên xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính. Với ngoại hình nổi trội cùng tài năng ấn tượng, cả ba đều mang về những thành tích cao về cho Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Top 3 "Hoa hậu Việt Nam 2018" khoe sắc trong tà áo dài trắng đồng điệu nhưng mỗi người vẫn toát lên một nét đẹp riêng biệt. Trong suốt 2 năm đương nhiệm cả ba cô nàng luôn chiếm trọn tình cảm của khán giả với hình ảnh chỉn chu và đóng góp hết mình trong các hoạt động xã hội.

Cuộc thi năm nay, đương kim "Hoa hậu Việt Nam" Tiểu Vy với vai trò lại đại sứ sẽ đồng hành cùng cuộc thi và trao lại vương miện cho người đẹp kế nhiệm.

Nhan sắc của Tiểu Vy ngày càng hoàn thiện. Cô cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp nhan sắc Việt thăng hạng khi đại diện Việt Nam thi quốc tế.

Là một Á hậu tài năng, Phương Nga cũng đã có hai năm hoạt động năng nổ khi dám thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như diễn xuất, dẫn chương trình, tham gia gameshow.

Á hậu Thúy An đã có sự đổi mới trong phong cách, cô trở nên quyến rũ, cá tính hơn và được cộng đồng nhan sắc ủng hộ mạnh mẽ.

Là một cái tên chưa từng bị lãng quên, "Hoa hậu Việt Nam 2016" Đỗ Mỹ Linh luôn đổi mới hình ảnh cũng như không ngần ngại thử sức mình qua nhiều lĩnh vực khác nhau. Mặc dù đã kết thúc nhiệm kỳ gần 2 năm nhưng cô vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Không hề thua kém đàn em, cựu "Hoa hậu Việt Nam" Hà Kiều Anh khoe nhan sắc rực rỡ khi xuất hiện trong trang phục áo dài.

"Người đẹp Nhân ái" Thùy Tiên. Với vai trò cũng như lòng trắc ẩn của mình, Thùy Tiên đã đóng góp cho cộng đồng bằng nhiều việc hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Bước qua năm tổ chức lần thứ 17, "Hoa hậu Việt Nam" với chặng đường 32 năm đã trở thành một cuộc thi nhan sắc có uy tín lớn nhất nhì trên khắp cả nước. Năm 2020, cuộc thi quay trở lại cũng như là cột mốc khép lại một hành trình 10 năm đầy ấn tượng của nhan sắc Việt.

