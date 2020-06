Cụm thi đua số 5 giành giải Nhất Hội thi "Tiếng hát dâng Người"

ANTD.VN - Với cách thể hiện sáng tạo tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụm thi đua số 5 (Công an thành phố Hà Nội) đã giành giải Nhất Hội thi "Tiếng hát dâng Người" năm 2020. Vòng Chung khảo hội thi vừa diễn ra vào chiều ngày 17-6 tại Hà Nội, với sự góp mặt của hơn 300 diễn viên là cán bộ, chiến sĩ đến từ 8 cụm thi đua của Công an thành phố Hà Nội

Hội thi "Tiếng hát dâng Người" do Hội Phụ nữ Công an thành phố tổ chức, là một hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, thực hiện Kế hoạch số 86 ngày 12/3/2020 của Công an thành phố Hà Nội.

Các đồng chí: Trung tướng Đoàn Duy Khương, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã đến tham dự Hội thi.

Một tiết mục dự thi "Tiếng hát dâng Người"



Phát biểu tại hội thi, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận và biểu dương những nỗ lực tập luyện của cán bộ chiến sĩ các cụm thi đua. Đặc biệt, các tiết mục đa dạng, phong phú, nhiều thể loại, song tựu chung là thể hiện sự công phu, nghiêm túc, chọn lọc kỹ lưỡng từ kịch bản diễn xuất cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, hòa âm phối khí và biên đạo múa phụ họa, nhằm ngợi ca về cuộc đời sự nghiệp, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới...

Trung tướng Đoàn Duy Khương cho rằng, lần đầu tiên tổ chức hội thi "Tiếng hát dâng Người" cấp toàn công an thành phố là dịp để Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, lòng tự hào về dòng máu Lạc Hồng của dân tộc. Đồng thời đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn lực lượng Công an thành phố nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tiếp thêm sinh lực mới, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trao giải Nhất cho đại diện cụm thi đua số 5



8 tiết mục dự thi của 8 cụm thi đua thể hiện dưới dạng sử thi về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng các hình thức hát múa, hoạt cảnh. Hội thi đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong sự cổ vũ của hơn 400 cổ động viên đến từ 65 đơn vị của Công an thành phố

Hội đồng giám khảo gồm nhiều gương mặt nghệ sỹ nổi tiếng như NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; biên đạo múa NSND Kim Chung; NSƯT Trường Bắc... Các đại biểu đã làm việc công tâm, khách quan và chọn ra 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 8 giải chuyên đề. Trong đó, Giải nhất được trao cho cụm thi đua số 5.

Các đại biểu cùng hát vang một ca khúc



Nhận xét về chất lượng hội thi, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Phạm Ngọc Khôi chia sẻ, các phần dự thi có tính chuyên nghiệp rất cao, đặc biệt hợp xướng là thể loại rất khó trong âm nhạc. Trong đó, NSND Phạm Ngọc Khôi ấn tượng với cụm hợp xướng hoành tráng như: Du kích sông Thao, cụm liên khúc Lời Bác dặn trước lúc đi xa để thể hiện tình cảm đối với Bác, với quê hương, đất nước. Qua các tiết mục dự thi, Chủ tịch Hội đồng giám khảo khẳng định, các chiến sĩ công an không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn giỏi văn nghệ.

Biên đạo múa, NSND Kim Chung, thành viên BGK nhận xét, với các nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, sử thi vốn là một thể loại rất dễ "đau đầu". Hội thi đã chọn thể loại khó nhưng điều đáng mừng là các diễn viên múa không chuyên đã thể hiện thành công nhiều tiết mục với thời gian tập luyện cực ngắn (2 tuần). Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say và nghiêm túc của các chiến sĩ công an làm bà rất nể phục.