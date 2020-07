Cộng đồng mạng xúc động với bức thư tri ân khách du lịch của Đà Nẵng

Nội dung thư là lời cảm ơn sâu sắc của Đà Nẵng đến các du khách đã tin tưởng và lựa chọn thành phố biển xinh đẹp làm điểm đến trong hành trình du lịch thời điểm khi du lịch cả nước phục hồi.

Trong thư, ông Lê Trung Chinh khẳng định nỗ lực phòng, chống và dập dịch của Chính phủ, sự ủng hộ, tin tưởng của người dân giúp giữ gìn Đà Nẵng là điểm đến an toàn, hấp dẫn và mến khách.

Bức thư cảm ơn du khách của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, thành phố Đà Nẵng hiện đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, du khách.

“Những biện pháp cấp thiết đó ít nhiều khiến chuyến bay của quý khách không được trọn vẹn hoặc làm cho kế hoạch du lịch sắp đến của quý khách không được như ý muốn. Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc và rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ trước những bất tiện do dịch bệnh gây ra. Thành phố Đà Nẵng luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách quay lại vào thời điểm gần nhất, vui vẻ, an toàn và thuận tiện hơn”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh viết trong thư.

Ngay khi được lan truyền trên các trang báo và mạng xã hội, bức thư nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo cộng đồng. Bởi đây là một hành động thể hiện thái độ lịch sự, văn minh và thân thiện của chính quyền và nhân dân Đà Nẵng tới du khách.

Đà Nẵng luôn được đánh giá là một trong những điểm đến hàng đầu của khách du lịch. Thành phố biển xinh đẹp nằm giữa ba di sản thế giới: cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Nhắc tới du lịch Đà Nẵng, người ta nhắc tới những danh thắng tuyệt đẹp như Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, đèo Hải Vân…

Kể từ khi du lịch Việt Nam phục hồi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, các chỉ số du lịch của Đà Nẵng cho thấy dấu hiệu lạc quan trong tình hình chung. Tính đến đầu tháng 7/2020, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch Đà Nẵng trong tháng 6 ước đạt 454.764 lượt, giảm 48,8% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên so với tháng 5/2020, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch Đà Nẵng trong tháng 6 tăng 85%, trong đó khách nội địa tăng 90% (tăng 209.292 lượt khách).

Lượt khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ tăng 60% so với tháng 5; công suất phòng trung bình đạt 30%, tăng 65% so với công suất phòng trung bình 18% của tháng 5.

Chung tay với tình hình hiện nay của Đà Nẵng, cộng đồng mạng lan truyền đi những thông điệp như “Đà Nẵng chung tay chống Covid – 19”, “Đà Nẵng quyết chiến – quyết thắng đại dịch”, “Đà Nẵng cố lên” cùng hastag #Savedulichdanang… Tất cả cùng mong Đà Nẵng sẽ vượt qua và sớm bình thường trở lại.