Công bố danh sách 41 chuyên trang bán sách giả ở Việt Nam

ANTD.VN - Lần đầu tiên First News - Trí Việt và Alpha Books đã công bố danh sách 41 chuyên trang (fanpage) bán sách giả, sách in lậu kém chất lượng với số lượng lớn của 2 đơn vị này trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc của First News - Trí Việt cho biết, đơn vị này đã kiên trì thâm nhập, đặt sách nhiều lần ở các trang này suốt 6 tháng qua và nhận được toàn sách giả, sách kém chất lượng, nhiều sai sót. Đồng thời, đơn vị này cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng để sớm truy tố những kẻ sản xuất, mua bán sách giả, sách lậu trước pháp luật.

Những trang fanpage bán sách in lậu, sách giả

Một số fanpage trong danh sách của First News, Alpha Books công bố hiện đã đóng cửa sau khi bị người dùng report hàng loạt. Tuy nhiên đa phần vẫn hoạt động bình thường. Đặc biệt một số trang có lượt theo dõi đông đảo như "Family Books, tủ sách gia đình" với hơn 500.000 lượt like; "Khu vườn mọt sách" gần 400.000 lượt like hay "Tủ sách tinh hoa" 135.000 lượt like.

Ngoài việc bày bán công khai ở các nhà sách tại Hà Nội ở đường Phạm Văn Đồng, Trần Quốc Hoàn, Láng... và nhiều tỉnh thành khác, hàng trăm nghìn bản sách giả của First News - Trí Việt, Alpha Books và của các NXB khác còn được đưa lên tiêu thụ số lượng lớn trên các sàn thương mại điện tử lớn, rao bán, chạy quảng cáo thường xuyên trên các fanpage và các nhóm cộng đồng của Facebook.

Theo thống kê mới nhất, công ty sách First News có hơn 480 đầu sách bị in lậu, làm giả dưới mọi hình thức và một đầu sách bị hàng chục nơi in lậu làm giả, cạnh tranh đua nhau giảm giá. Các cuốn sách như "Đắc nhân tâm", "Quẳng gánh lo đi", bộ 18 cuốn "Hạt giống tâm hồn"... thậm chí bị từ 10 - 17 nơi in lậu, làm giả cùng lúc.

Ông Nguyễn Văn Phước bức xúc: "Không thể im lặng, đợi chờ thêm một phút nào nữa. Chúng ta hãy hợp lực cùng nhau đoàn kết lên tiếng tố cáo họ”.

Nhiều đầu sách bị làm giả, làm nhái

Việc treo sách thật bán sách giả trên mạng khiến phần lớn bạn đọc, đa số là học sinh, sinh viên không thể phân biệt được đâu là sách thật sách giả bởi chỉ có thể thấy hình bìa sách thật trên các trang thương mại điện tử hoặc không có sách thật để so sánh.

Sách giả không những vi phạm nghiêm trọng Luật Xuất bản, Sở hữu trí tuệ, mà còn làm xói mòn nền văn hóa đọc, dân trí trong hiện tại và tương lai.