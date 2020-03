Cơ hội thưởng thức kênh truyền hình chất lượng cao

Khán giả có thể dễ dàng thưởng thức các kênh truyền hình chất lượng cao tại Việt Nam và thế giới trên hệ thống VTVcab hội tụ trong hai gói truyền hình số: Gói Chất và Gói Đỉnh. Nhân dịp này, VTVcab cũng áp dụng ưu đãi trên toàn quốc khi các khách hàng đăng ký lắp mới trọn gói Truyền hình và Internet tốc độ cao, miễn phí hòa mạng, hỗ trợ vật tư, trang thiết bị đầu thu 4K.

Gói Chất (hơn 180 kênh với hơn 80 kênh HD) cung cấp tất cả các kênh truyền hình phổ biến nhất hiện nay với các kênh quen thuộc: VTV1, VTV3, Vie Giải trí, VTVcab4, VTVcab 5 – Echannel, VTVcab22, Bóng đá TV, Thể thao TV, K+1, K+NS, SCTV17, FOX Movies, BOX Movies và các kênh quốc tế nổi tiếng: Animax, Cartoon Network, Boomerang FOX Sport, FOX Sports 2, FOX Sports 3….

Gói Đỉnh (hơn 200 kênh, trong đó có 100 kênh HD) bao gồm gói Chất và tăng thêm 8 kênh quốc tế đặc sắc: HBO, Red by HBO, Max by HBO, Wanner TV, Fashion TV, AXN, Discovery và Discovery Asia. Gói kênh này của VTVcab đem đến cho khán giả các phim bom tấn mỗi ngày, các chương trình khám phá thiên nhiên, con người với các kênh phim được khán giả thế giới yêu thích như: HBO, MAX by HBO, RED BY HBO, Warner TV, Fashion TV, AXN, Discovery, Discovery Asia, History…

Trong 2 gói kênh ra mắt lần này, khán giả Việt Nam sẽ lần đầu tiên được thưởng thức những nội dung độc đáo, khác biệt, đặc biệt là nội dung về thiếu nhi.

Lần đầu tiên khán giả đam mê Anime – hoạt hình Nhật Bản sẽ được thỏa mãn với kênh truyền hình ANIMAX, những bộ phim hoạt hình nổi tiếng như: Tom và Jerry Show, Looney Tunes Show – Những giai điệu vui vẻ (mới sản xuất).... và những series phim điện ảnh mới của các studio nổi tiếng thế giới đều sẽ được phát sóng trên hai gói truyền hình số HD của VTVcab (Gói Chất và Gói Đỉnh).

Bên cạnh đó, lần đầu tiên một dịch vụ truyền hình trực tuyến tại Việt Nam phát sóng đầy đủ 3 kênh: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 – trọn vẹn Bundeslia 2020, tất cả các trận bóng đá hấp dẫn của giải vô địch bóng đá Châu Á, U23 Châu Á, AFC Cup…

Đặc biệt, khán giả có thể theo dõi được hành trình của CLB TP.HCM và CLB Quảng Ninh một cách đầy đủ nhất. Cũng như các khán giả hâm mộ đam mê tốc độ: F1, MotoGP, bóng chày, đua xe đạp…và chùm kênh thể thao chất lượng của VTVcab: Bóng đá TV, Thể thao TV cũng như các kênh của thể thao khác như: SCTV và khán giả cũng có thể theo dõi một số trận đấu của giải ngoại hạng Anh, và giải trí khác trên 2 kênh K+1, K+NS.

Với gói kênh mới này những nội dung khác cũng sẽ thỏa mãn khán giả đam mê thưởng thức thế giới thiên nhiên hùng vĩ, những bí ẩn của khoa học và những chương trình qua chùm kênh về khoa học khám phá lịch sử qua các kênh truyền hình như: Discovery, Discovery Asia, National Geographic, History…và các kênh giải trí được yêu thích: VTVcab 1- Vie Giải trí, FOX Life, AXN, Fashion TV…