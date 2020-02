Chutimon Chuengcharoensukying - ngôi sao Thái đang lên

Sinh ngày 2-2-1996, có chiều cao lý tưởng 1m76 và khuôn mặt góc cạnh rất phù hợp lĩnh vực thời trang, ban đầu Chutimon nổi danh ở đất nước Thái Lan trong vai trò người mẫu. Với tên thường gọi là Aokbab, cô làm người mẫu từ năm 15 tuổi, trở thành người mẫu Thái Lan đầu tiên xuất hiện trên tạp chí thời trang nổi tiếng Harper’s Bazaar của Anh (tháng 10-2013).

Chutimon tham gia đóng trong các MV ca nhạc “Unfriend” (Helmetheads) và “Pajhonpai” (Mrs.Slave) rồi các phim ngắn được nhiều người xem trên mạng “Cảm ơn vì đã sẻ chia” (Thank you for Sharing - đạo diễn bởi Nawapol Thamrongrattanarit). Đến năm 2017, Chutimon dấn thân vào điện ảnh với vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất là cô nữ sinh nhà nghèo nhưng cực kỳ thông minh - Lynn trong phim “Thiên tài bất hảo”. Để kiếm tiền cho gia đình và nuôi giấc mơ du học, Lynn dùng trí nhớ siêu phàm để giúp đám bạn nhà giàu quay cóp bài, kế đến là giải đề thi, tuồn đáp án ở kỳ thi tiếng Anh quốc tế.

Bộ phim gây tiếng vang lớn ở châu Á, đạt doanh thu cao ở thị trường nước ngoài và mang về cho Chutimon tổng cộng 17 giải thưởng. Trong đó có việc trở thành nữ diễn viên Thái Lan đầu tiên thắng giải “Ngôi sao đang lên của màn ảnh châu Á” tại Liên hoan phim châu Á ở New York (Mỹ). Khả năng diễn xuất chân thật với ánh mắt biểu cảm cao độ giúp Chutimon chinh phục khán giả xem “Thiên tài bất hảo”. Năm 2020 này Chutimon tái ngộ với phim điện ảnh “Tháng năm hạnh phúc ta từng có”. Cô hiện là sinh viên Khoa Mỹ thuật và Nghệ thuật ứng dụng tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan). Có thể nói Chutimon đang là ngôi sao điện ảnh triển vọng bậc nhất ở Thái Lan.