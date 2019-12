Chia sẻ đầu tiên của Thúy An sau khi "tay trắng" tại "Hoa hậu Liên lục địa 2019"

Đêm chung kết "Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2019" đã khép lại với chiến thắng cao nhất thuộc về người đẹp Hungary - Fanni Mikó. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho đại diện nhan sắc đến từ Mỹ và Thái Lan. Người đẹp đại diện Việt Nam tại cuộc thi này - Thúy An dù được đánh giá thuộc nhóm thí sinh ấn tượng với ngoại hình sáng sân khấu song đã sớm dừng chân khi không lọt vào Top 20 chung cuộc.

Lần đầu tiên "đấm chuông xứ người" với việc được chọn là đại diện Việt Nam tham dự "Miss Intercontinental 2019", Á hậu 2 "Hoa hậu Việt Nam 2018" - Thúy An đã luôn có sự chuẩn bị chỉn chu hành trang chiến đấu của mình. Cô cũng là gương mặt người đẹp cuối cùng trong năm nay chinh chiến tại một đấu trường sắc đẹp quốc tế. Ngay từ đầu cuộc thi, Thúy An đã nhanh chóng nhập cuộc, nỗ lực thể hiện bản thân với tâm thế tự tin, thoải mái và tràn đầy năng lượng. Sau khi tham gia những hoạt động phong phú và vượt qua các phần thi phụ như trình diễn bikini, trình diễn quốc phục tại "Miss Intercontinental 2019" thì ngay trước ngày diễn ra chung kết, Thúy An đã tung clip tự giới thiệu vô cùng ý nghĩa như lời khẳng định về những nỗ lực và quyết tâm của mình.

Clip tự giới thiệu của Á hậu Thúy An ngay khi được công bố đã lập tức lan tỏa rộng khắp, gây ấn tượng đặc biệt xúc động với khán giả. Chỉ trong một clip giới thiệu dài 2 phút, đại diện Việt Nam đã cho thấy quyết tâm qua hành trình “lột xác” từ hình ảnh đến các kĩ năng cần thiết để phù hợp với sân chơi nhan sắc quốc tế. Nàng hậu đã thành công trong việc truyền tải câu chuyện về hành trình nỗ lực hoàn thiện và thay đổi bản thân để hướng tới những mục đích ý nghĩa, cao cả.

Thúy An tự nhận, cô đã trải qua cuộc hành trình thay đổi để xứng đáng với ngôi vị danh giá mà mình có được sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 "Hoa hậu Việt Nam 2018". Điều quan trọng hơn cả, cô nhận ra việc mình theo đuổi giấc mơ được tỏa sáng trên các đấu trường nhan sắc không phải chỉ để thực hiện ước mơ từ tấm bé mà là để có cơ hội giúp biến nhiều giấc mơ ý nghĩa của những người có hoàn cảnh khó khăn thành hiện thực.

Dù xuất hiện trong bất kì hoạt động nào tại "Miss Intercontinental 2019", khán giả luôn tự hào bởi hình ảnh chỉn chu mà Thúy An thể hiện. Đặc biệt, những sải bước uyển chuyển trong phần thi trang phục dân tộc với bộ quốc phục "Phi Thúy Sơn – Điểu Tinh đoạt công chúa" đã thành công nổi bật và gây được ấn tượng khi xuất hiện trên sân khấu.

Chia sẻ sau khi ra về "tay trắng" tại cuộc thi này, Thúy An xúc động bày tỏ, tuy may mắn đã không mỉm cười với cô song cô đã có 2 tuần nhiều kỷ niệm tại đất nước Ai Cập với những cô gáu xinh đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Với cô, đó là kỷ niệm đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của mình và kể từ bây giờ, khi đặt chân đến bất cứ đất nước nào, cô cũng đều có thêm một người bạn.

"Tôi tin là hành trình này sẽ không khép lại mà sẽ mở ra nhiều cánh cửa cơ hội để mình phải luôn phấn đấu hơn để mỗi ngày mình trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn. Không thể mang ngôi vị danh giá nhất về tặng mọi người nhưng sau những trải nghiệm quý giá có được, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi sẽ trở về và khởi động những hành trình đầy ý nghĩa phía trước. Mong rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của tất cả mọi người." - Thúy An tâm sự.

Cũng theo Thúy An, dù không lọt vào Top cao song cô tin rằng mọi người đã, đang yêu thương mình đều nhận ra trong một năm qua, cô đã cố gắng rèn luyện bản thân thế nào, để rồi từ một cô gái nhút nhát với những kỹ năng mềm chưa thật sự hoàn thiện torwr thành con người tự tin như hiện tại ra sao. Bản thân Thúy An thấy, cô đã từng ngày cải thiện bản thân để tiệm cận với tiêu chí một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Trước đó, ngay từ ngày đầu tiên ghi danh dự thi "Hoa hậu Việt Nam 2018", cô đã xác định rõ mục tiêu của mình là đại diện nhan sắc Việt chinh chiến ở một đấu trường sắc đẹp quốc tế.