CGV và nhà sản xuất phim "Bóng đè" lên tiếng phản pháo Dustin Nguyễn

ANTD.VN - Nhà phát hành CGV cho biết, đơn vị này có đầu tư góp vốn vào dự án phim của đạo diễn Lê Văn Kiệt, tuy nhiên không can thiệp vào việc thuê tuyển diễn viên của nhà sản xuất.

Ồn ào bắt nguồn từ việc nam diễn viên Dustin Nguyễn cùng vợ - Bebe Phạm bất ngờ thông tin về chuyện anh bị nhà sản xuất phim điện ảnh “Bóng đè” cắt vai đột ngột chỉ đúng vài ngày trước ngày bộ phim này bấm máy.

Theo chia sẻ từ vợ chồng Dustin Nguyễn thì anh được đạo diễn Lê Văn Kiệt mời đóng phim từ cuối tháng 7-2019 song do không thể sắp xếp được lịch nên anh đành phải từ chối. Đến dịp 20-11 vừa qua, khi anh trở về Việt Nam thì tiếp tục nhận được lời đề nghị tham gia bộ phim từ đạo diễn Lê Văn Kiệt. Theo Dustin Nguyễn thì lần này anh đồng ý cũng vì biết chỉ còn 2 tuần nữa phim sẽ bấm máy nhưng vẫn chưa tìm được diễn viên chính.

Tuy nhiên Dustin Nguyễn cũng đề nghị lùi lại ngày bấm máy tới ngày 5-12-2019 để anh có thời gian chuẩn bị cho nhân vật và sắp xếp một số công việc khác. Đề nghị này của anh được đạo diễn Lê Văn Kiệt chấp thuận. Trước đó anh từng có dịp hợp tác với vị đạo diễn này trong bộ phim điện ảnh “Dịu dàng” (2014) và lần ấy, Dustin Nguyễn cũng vào vai nam chính.

Dustin Nguyễn cùng vợ - Bebe Phạm cho rằng việc anh bị đột ngột cắt vai trước ngày bấm máy chưa được nhà sản xuất giải thích thỏa đáng

Dustin Nguyễn cho biết, sau khi nhận lời đạo diễn Lê Văn Kiệt, anh bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho vai diễn, từ học thoại, phục trang, hóa trang, cắt tóc cho đúng với nhân vật trong kịch bản, bàn bạc đóng góp ý tưởng, tập luyện với các diễn viên khác… Tóm lại từ ngày 23 đến 29-11-2019 thì phía Dustin Nguyễn đã làm tất cả những việc cần thiết để chuẩn bị cho vai diễn. Cũng trong thời gian này, vợ anh – Bebe Phạm đã tiến hành trao đổi về hợp đồng và phương thức thanh toán cát-sê với đại diện nhà sản xuất phim - công ty Arena. Bà xã của Dustin Nguyễn khẳng định, sau khi thỏa thuận xong xuôi các vấn đề trên, phía nhà sản xuất đã in hợp đồng, Dustin Nguyễn đã ký và gửi lại cho họ. Được biết, bộ phim này do công ty TNHH New Arena sản xuất và công ty TNHH CJ CGV đầu tư thông qua hình thức góp vốn.

Tuy nhiên đến ngày 2-12 vừa qua thì vợ chồng Dustin Nguyễn nhận được thông báo rằng anh bị “cắt vai” vì một số lý do khách quan. Theo tìm hiểu của Dustin Nguyễn thì một gương mặt khác được chọn vào vai này thay thế anh. Cùng với việc đột ngột cắt vai của Dustin Nguyễn, phía nhà sản xuất đã bồi thường cho anh số tiền 80 triệu đồng tương ứng với 6 ngày đã làm việc. Mặc dù vậy, Dustin Nguyễn cùng vợ vẫn quyết định lên tiếng vì cho rằng nhà sản xuất và nhà đầu tư đã cắt vai của anh mà không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng cho việc này. Đặc biệt phía nam diễn viên nghi ngờ việc nhà đầu tư CGV tác động tới việc cắt vai này.

Dustin Nguyễn và đạo diễn Lê Văn Kiệt từng có dịp hợp tác với nhau trong bộ phim điện ảnh "Dịu dàng"

Liên quan đến lùm xùm này, nhà sản xuất phim đã có phản hồi chính thức. Cụ thể, công ty New Area khẳng định, đơn vị này là nhà sản xuất của bộ phim mà Dustin Nguyễn nhắc tới và đạo diễn Lê Văn Kiệt dàn dựng, còn CGV chỉ là một trong những nhà đầu tư nhỏ, không có quyền quyết định trong việc lựa chọn diễn viên tham gia đóng trong phim. Việc lựa chọn diễn viên tham gia phim theo như New Arena là có sự bàn bạc, tham khảo ý kiến của tất cả các nhà đầ tư và đạo diễn, song quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phim là của công ty New Arena. Vì thế việc Dustin Nguyễn cho rằng CGV có quyền quyết định cắt vai của anh là không có căn cứ.

Lý giải về việc không chọn Dustin Nguyễn như dự kiến ban đầu, công ty New Arena cho biết, Dustin Nguyễn là một trong những ứng viên cho phim. Tuy nhiên việc mời anh tham gia chỉ đang trong quá trình thương thảo. Đơn vị này cũng đã làm việc với Dustin Nguyễn 6 ngày để cố gắng giúp anh hợp với vai diễn nhưng nhận thấy anh không phù hợp. Sau đó, đơn vị này đã chịu trách nhiệm bằng việc chính thức xin lỗi Dustin Nguyễn thông qua điện thoại và trong buổi họp trực tiếp với sự có mặt của đại diện các nhà đầu tư, nhà sản xuất và luật sư đại diện của Dustin Nguyễn.

Theo nhà sản xuất, trong cuộc họp ba bên, đại diện pháp lý của Dustin Nguyễn đã đồng ý nhận lời xin lỗi từ công ty sản xuất và đồng ý nhận bồi thường 80 triệu đồng của 6 ngày làm việc cùng êkip. Biên bản ghi nhận việc này do chính luật sư của Dustin Nguyễn soạn thảo và New Arena cũng đã ký. 1 ngày sau đó, đại diện của công ty đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của Dustin Nguyễn

“Việc đại diện Dustin Nguyễn đồng ý ký vào thỏa thuận này và chúng tôi đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Dustin đồng nghĩa với việc việc hợp tác giữa chúng tôi kết thúc tốt đẹp và phù hợp với quy định của pháp luật", phía New Arena nhấn mạnh.

Trước ồn ào gây xôn xao dư luận kể trên, mới đây Công ty TNHH CJ CGV đã lên tiếng nói rõ về vai trò của mình trong dự án phim Việt liên quan đến diễn viên Dustin Nguyễn. Phía CGV cho biết, phản hồi này nhằm đảm bảo thông tin đa chiều và minh bạch từ các bên liên quan. Theo thông tin từ CGV, đơn vị này có đầu tư vào dự án phim Việt mà Dustin Nguyễn nhắc đến thông qau một công ty mà CGV góp vốn vào và đây là phim thuộc đơn vị sản xuất – Công ty TNHH New Arena. Cũng theo CGV, căn cứ vào thỏa thuận tại hợp đồng đầu tư với đơn vị sản xuất phim, CGV không có quyền và nghĩa vụ thuê tuyển diễn viên. Việc thuê tuyển diễn viên là thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của đơn vị sản xuất.

Phía CGV cho biết, ngày 5-12-2019, Dustin Nguyễn có gửi email chia sẻ về sự việc và mong muốn CGV hỗ trợ giải quyết dứt điểm. Nhận thấy đây là vấn đề tranh chấp giữa diễn viên và đơn vị sản xuất phim nên CGV đã gửi email giải thích rõ sự việc cho Dustin Nguyễn, đồng thời vì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp vốn có với nam diễn viên này nên CGV đã thiện chí sắp xếp một cuộc họp giữa Dustin Nguyễn và nhà sản xuất tại văn phòng CGV vào ngày 9-12-2019 để hai bên tự thương lượng. Trong buổi gặp gỡ trao đổi này, Dustin Nguyễn không tham gia trực tiếp mà cử đại diện theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị Tú Trinh đến thỏa thuận với nhà sản xuất. Thêm vào đó, CGV cũng không tham gia trực tiếp vào nội dung thỏa thuận của các bên. Sau đó, CGV được phía nhà sản xuất thông báo đã đạt được thỏa thuận bằng văn bản với Dustin Nguyễn.

Trong phản hồi của mình, CGV khẳng định, việc cắt vai diễn của Dustin Nguyễn nếu có xảy ra là tranh chấp giữa diễn viên với nhà sản xuất, hoàn toàn không liên quan đến trách nhiệm của CGV. Việc Dustin Nguyễn thông qua một số phương tiện truyền thông chỉ trích đơn vị này là cáo buộc vô căn cứ, phủ nhận mọi nỗ lực đóng góp của CGV cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam.

Đặc biệt, CGV nhấn mạnh, việc đầu tư vào điện ảnh Việt Nam thông qua các dự án cộng đồng như “Nhà biên kịch tài năng”, “Dự án phim ngắn CJ”, “Điện ảnh cho mọi người” và các phim điện ảnh gần đây như: “Lật mặt”, “Pháp sư mù” – những phim có chất lượng nội dung tốt và mang lại giá trị giải trí cao cho khán giả đang là chiến lược chính của CGV trong những năm vừa qua nhằm góp phần phát triển điện ảnh Việt Nam.