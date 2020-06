Câu chuyện rất "đời" về những người chiến sĩ công an trong "Chuyên án Z5"

Vở diễn vừa ra mắt vào tối ngày 1-6 tại rạp Hồng Hà, Đường Thành, Hà Nội. Tác phẩm được dàn dựng theo kịch bản của tác giả Thượng Luyến, kịch bản đoạt giải Khuyến khích Trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ 2-năm 2019, do Bộ Công an tổ chức.

Do NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn, NSƯT Thúy Nga phó đạo diễn, "Chuyên án Z5" xoay quanh gia đình của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hải. Vợ ông sau khi về nghỉ hưu, đã làm kế toán trưởng cho Công ty Dacoxa. Tổng Giám đốc Công ty này lại là em vợ của Phó Chủ tịch tỉnh. Trong khi đó, con trai của Phó Chủ tịch tỉnh lại là Phó Giám đốc Sở Công Thương…

Vợ ông Phó Chủ tịch tỉnh không chỉ dựa vào ảnh hưởng, uy tín của chồng để trục lợi mà còn dung túng cho con trai, em trai làm việc phi pháp. Vì thương vợ, thương con, từ chỗ làm ngơ một chút trước hành vi sai trái của người thân, ông Trần Hải dần dần bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi…

“Liên minh” đặc biệt này đã thực hiện hàng loạt vụ làm ăn phi pháp. Nhưng “lưới trời thưa mà khó lọt”, những việc làm mờ ám của "gia đình trị" đã rơi vào tầm ngắm của lực lượng Công an.

Câu chuyện của vở rất "đời" bởi trong thực tế đã diễn ra nhiều chuyện tương tự. Thậm chí, nhiều vụ án đưa ra xét xử cũng có hoàn cảnh giống như trong vở kịch.

Chính vì thế, ở vở diễn này, NSND Trần Ngọc Giàu đã để bà vợ của ông Phó Chủ tịch tỉnh lao vào tất cả mọi việc vì tương lai của con bà, bất chấp việc đó có nên làm hay không.

Với hình ảnh của vợ ông Phó Chủ tịch tỉnh, NSND Trần Ngọc Giàu muốn đưa ra cảnh báo về suy nghĩ chưa đúng này. Có những cái sai ban đầu người ta tưởng chừng nhỏ. Đến khi bị cuốn vào guồng quay rồi, họ không dừng lại được.

Như trong chuyện kịch này, ban đầu, ông Phó Chủ tịch tỉnh chỉ làm lơ một chút cho vợ mình, làm lơ một chút vì con mình, nhưng sau đó dẫn đến sai phạm thành dây chuyền. Cuối cùng ông không kiểm soát được, không sửa chữa được.

Cũng ở vở kịch này, khán giả còn thấy nổi bật lên hình ảnh của các chiến sĩ công an trong cuộc chiến chống tham nhũng. Ở đó, cán bộ chiến sĩ công an có những trăn trở, có những tiếc nuối, đôi khi bắt đối tượng phạm tội nhưng cũng trĩu nặng tâm tư chứ không đơn thuần là sự hài lòng là mình đã hoàn thành nhiệm vụ, khép lại được một vụ án.

Đạo diễn Trần Ngọc Giàu chia sẻ, ông mong muốn khán giả xem vở sẽ hiểu rằng, khi thực thi công vụ, mục đích của lực lượng công an không chỉ là truy bắt tội phạm mà làm cho xã hội tốt hơn mới là mục đích chính.

Vở diễn có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Hồ Quốc Phong, NSƯT Vũ Hồng Tuấn, nghệ sĩ Mỹ Duyên, Trần Văn Tuấn... cùng tập thể nam nữ diễn viên của Nhà hát CAND.

"Chuyên án Z5" sẽ là 1 trong 2 tác phẩm của Nhà hát CAND tham dự Liên hoan sân khấu về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ IV - năm 2020, diễn ra vào tháng 7/2020.