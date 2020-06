"Cảm xúc tháng Sáu"- tranh in độc bản tĩnh vật và phong cảnh

45 tác phẩm trưng bày tại triển lãm là kết quả của Trại sáng tác đồ họa độc bản năm 2020, với chủ đề Tĩnh vật và Phong cảnh do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Được tổ chức thường niên trong vòng hơn chục năm trở lại đây, các trại sáng tác đồ họa của Hội Mỹ thuật Việt Nam là dịp để các nghệ sĩ trao đổi, học hỏi thêm những kiến thức mới từ các đồng nghiệp. Trong số đó, các trại sáng tác đồ họa độc bản thường đem lại các kết quả bất ngờ cho chính nhà tổ chức cũng như các họa sĩ tham dự. Điểm đặc biệt của trại sáng tác đồ họa độc bản năm nay là sự hội tụ của đa số các nghệ sĩ không thuộc ngành đồ họa, nên việc sáng tác tranh in là khá bỡ ngỡ.

Tác phẩm "Hoa thiền" của Vũ Mai Thơ.

Phương pháp in đồ họa độc bản là kỹ thuật khá đặc biệt của nghệ thuật đương đại. Khác với hầu hết các thể loại tranh đồ họa nhân bản cho phép in được nhiều bản giống nhau thì đồ họa độc bản lại chỉ cho ra một tác phẩm độc nhất từ một bề mặt in không thể sử dụng lại lần thứ hai giống với lần đầu.

Kỹ thuật này cũng ít nhiều gần gũi với cách sáng tác hội họa, nó cho phép người nghệ sĩ mở rộng biên độ sáng tạo với các kỹ thuật in ấn nhưng lại có thể thể hiện cảm xúc trực tiếp bằng vẽ, vạch, lau chùi trên khuôn in. Bên cạnh đó, phương pháp in này cũng cho phép người nghệ sĩ có thể sử dụng những vật thể có sẵn để tạo hình như lá cây, vải, nilon, thậm chí cả những trang sách, trang báo... mà không cần phải mô tả bằng cách khắc, cắt như đồ họa truyền thống. Chính những vật liệu gián tiếp đó đã tạo cho thể loại tranh in này những giá trị khác biệt trong quá trình tạo hình.

Tác phẩm "Phiêu ly" của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy.

14 nghệ sĩ với 14 phong cách, 14 sự trải nghiệm vừa lạ vừa quen như được hội tụ, sẻ chia trong một niềm xúc cảm mới. Tĩnh vật, hay phong cảnh thông qua quá trình in ấn và xử lý chất liệu của mỗi tác giả lại cho ra những diện mạo mới. Đôi bức như tiệm cận đến ranh giới của nghệ thuật trừu tượng. Tất cả như tìm thấy trong mình một khả năng bứt phá khác, khỏi những sự quen thuộc để sáng tạo.

Nhận xét về chất lượng của trại sáng tác, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn chia sẻ, ông cảm thấy khá bất ngờ. Các nghệ sĩ tham gia đã có được những tác phẩm đầy cảm xúc và phong phú.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 22-6.