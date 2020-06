Các nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn trong Ngày hội Âm nhạc 2020

Đây là hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày hội âm nhạc được tổ chức tại hơn 100 quốc gia trên thế giới vào ngày 21-6 hàng năm, nhằm khuyến khích các nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn phục vụ cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn của 5 nhóm nhạc và nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích tại Việt Nam. Đó là ban nhạc Ngọt đình đám, từng giành giải thưởng âm nhạc "Cống hiến" năm 2018. Ban nhạc Những đứa trẻ, một trong những ban nhạc rock triển vọng của Thủ đô, với những ca khúc lôi cuốn về Hà Nội.

Các thành viên của ban nhạc Ngọt



Ban nhạc HUB sẽ biểu diễn những ca khúc vừa nhẹ nhàng, mộng mơ vừa dữ dội, quyết liệt của tuổi trẻ. Ca sĩ R&B Vũ Thanh Vân mang đến những ca khúc mộc mạc, nồng nàn, dễ đi vào lòng người. Nhóm nhạc Mạc and the Odd Stones biểu diễn những ca khúc ngọt ngào do thành viên chính Mạc Mai Sương sáng tác và hát.

Bên cạnh đó, tại sảnh của Trung tâm Văn hóa Pháp còn để một cây đàn piano để khán giả tự do thể hiện tài năng trên chiếc đàn dương cầm. Cũng cây đàn ý, nghệ sĩ piano Trang Trịnh cùng các học sinh tài năng của chị sẽ biểu diễn, khích lệ, truyền cảm hứng để khán giả mạnh dạn thể hiện khả năng của mình.