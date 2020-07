Ca sĩ Yanbi: Vẫn ở nhà thuê, tự đi chợ, nấu cơm và đã tính đến chuyện kết hôn

Vẫn đi tìm bài “hit” vượt qua “Thu cuối”

- PV: Vài năm trở lại đây, khán giả không thấy Yanbi xuất hiện nhiều như trước. Cuộc sống và công việc hiện tại của bạn thế nào?

- Ca sĩ Yanbi: Sau khi tham gia chương trình “The Remix 2017” tôi quyết định Nam tiến. Thời điểm đưa ra quyết định này có thể nói tôi khá chông chênh, nói đúng hơn là chưa có định hướng rõ ràng cho bản thân, chỉ đơn giản là muốn ở lại TP.HCM thử sức xem thế nào. Tuy nhiên sau 3 năm vào đây sống và lập nghiệp, tôi tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm cho bản thân, thấy mình trẻ hơn về cả tư duy âm nhạc lẫn cuộc sống, đỡ bị gò bó hơn, cảm giác sống xa gia đình cũng cho mình động lực để tự lập và phấn đấu nhiều hơn. Kể từ khi chuyển vào đây, tôi vẫn hoạt động âm nhạc bình thường, chỉ là ít xuất hiện hơn trước. Tôi cũng đang dần chuyển hướng sang làm nhà sản xuất âm nhạc vì đó là ước mơ của tôi.

- Sau vài năm Nam tiến và vẫn bền bỉ hoạt động nghệ thuật, Yanbi tự thấy những gì mà mình làm được có thể gọi là thành công hay chưa?

- Tôi thấy chưa hài lòng với bản thân, thấy mình còn cần phải hoàn thiện hơn nữa và tìm những người giỏi hơn để học hỏi. Ví dụ như về chuyên môn âm nhạc, tôi vẫn còn thiếu sót lắm. Từ đầu năm 2020 tới giờ, tôi đã có được 5 sản phẩm, cả hát “solo” lẫn kết hợp với các nghệ sĩ khác (Viết tên em, Một thời đã sống, Phía cuối chân trời…). Có thể những sản phẩm tôi làm chưa có quá nhiều dấu ấn nhưng đánh giá ở mức độ cố gắng thì tôi tự thấy mình đã cố gắng hơn nhiều so với năm ngoái.

- Dù bạn làm rất nhiều nhưng có vẻ như khán giả vẫn nhớ đến Yanbi với bản “hit” - “Thu cuối” của nhiều năm về trước. Bạn có thấy vậy không?

- Thật ra số lượng bài hát tôi làm mỗi năm khá nhiều nhưng để có bài “hit” khác vượt qua “Thu cuối” đúng là khó. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn tìm kiếm bài hát vượt qua ca khúc đó nhưng thực sự đến giờ vẫn chưa có. Tuy nhiên, riêng tôi có một vài bài “hit” trong lòng tôi rồi. Hướng đi trong tương lai của tôi cũng là lùi về phía sau hỗ trợ các bạn trẻ nhiều hơn trong vai trò nhà sản xuất.

- Làm nhà sản xuất âm nhạc có thể hiểu là bạn đã vững vàng về tài chính, không phải lo đi hát để kiếm tiền hay kiếm tìm thêm sự nổi tiếng nữa, đúng không?

- Thật ra không hẳn vậy. Bạn không nhất thiết phải vững về kinh tế rồi mới làm nhà sản xuất, mà điều cần nhất là có tâm lý ổn định, cảm xúc ổn định mới có thể cho ra nhiều sản phẩm mang màu sắc âm nhạc khác nhau. Hiện tại, nếu nói về kinh tế thì bản thân tôi chưa gọi là đủ để thoải mái. Tuy nhiên tôi tự tin rằng tôi có cảm xúc, tâm hồn, kinh nghiệm và cả sự hỗ trợ từ rất nhiều anh em, bạn bè để mình có thể tự tin hơn khi đi trên con đường này.

- Thời buổi bây giờ nhiều ca sĩ chỉ cần có bài “hit” là nổi tiếng, rồi mua nhà tậu xe. Yanbi cũng từng có bài “hit” và nhiều năm qua vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, vậy bạn đã “an cư” sau khi Nam tiến chưa?

- Tôi hiện vẫn đang thuê nhà ở một mình chứ chưa có nhà riêng đâu. Trước kia sống ở ngoài Hà Nội, tôi được bố mẹ bao bọc nên chẳng phải lo gì. Tốt nghiệp xong, tôi vào TP.HCM thì mới được sống là chính mình, trải nghiệm cuộc sống của một đứa con xa gia đình. Tôi vẫn muốn trải nghiệm cảm giác này thêm 1-2 năm nữa, ở nhà thuê, tự đi chợ nấu nướng, tự trả tiền điện, tiền nước… để thấy rằng ngoài âm nhạc ra, tôi còn có rất nhiều thứ khác phải học trong cuộc sống.

Chọn cách ứng xử văn minh với bạn gái cũ

- Gần đây khi gặp lại bạn gái cũ - Andrea tại buổi ra mắt MV “Hẹn nhau nơi ấy”, mọi người thấy cả hai vẫn trò chuyện với nhau rất thân thiết và vui vẻ. Mối quan hệ hiện tại của hai bạn thế nào?

- Tôi vẫn xem An như một người em gái thân thiết trong cuộc sống. Chúng tôi dành cho nhau sự tôn trọng và cách ứng xử văn minh. Bản thân An là người gốc Tây Ban Nha nên từ suy nghĩ đến cách sống của bạn ấy cũng rất văn minh hiện đại rồi. Quãng thời gian tôi và An gắn bó với nhau cũng cho tôi nhiều kinh nghiệm, đến khi kết thúc chuyện tình cảm này thì mất khoảng 1-2 năm tôi và An không liên lạc với nhau. Tuy nhiên hiện tại gặp lại thì chúng tôi nói chuyện hoàn toàn bình thường. Khi An có chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của tôi, tôi sẵn sàng giúp và ngược lại.

- Vậy hiện tại, Yanbi đã có cô gái nào khác chia sẻ vui buồn với mình trong cuộc sống chưa?

- Tôi có bạn gái cũng được gần 5 năm nay rồi. Cô ấy làm trong ngành thẩm mỹ làm đẹp, bằng tuổi với tôi, cũng là người từ ngoài Bắc vào trong Nam lập nghiệp và vào từ trước tôi nên giúp đỡ tôi nhiều trong thời gian đầu khi tôi mới bỡ ngỡ khăn gói vào TP.HCM.

- Điều gì ở bạn gái mới có thể giữ chân được một nghệ sĩ thích tự do bay nhảy như Yanbi?

- Tôi nghĩ là sự thấu hiểu và chịu đựng. Cô ấy quả thực có sức chịu đựng tôi rất tốt vì tôi tự nhận mình là người có tính cách rất thất thường. Tôi tôn trọng bạn gái mới vì cô ấy hiểu tôi và chịu đựng được tôi, đơn giản vậy thôi. Ngoài ra cô ấy cũng là người con gái thông minh, giỏi giang và có thể tự lo được cho bản thân mình. Đặc biệt, dù không hoạt động nghệ thuật nhưng cô ấy luôn đưa ra cho tôi những lời khuyên rất hữu ích trong công việc. Chúng tôi cũng dự định sẽ kết hôn với nhau sau khi tôi ổn định sự nghiệp.

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của Yanbi và chúc bạn thành công!