Ca sĩ Phi Nhung gửi khẩu trang sang Mỹ cho con gái

Sau nhiều năm giấu kín, ca sĩ Phi Nhung quyết định công khai danh tính cô con gái ruột hiện đang sinh sống tại Mỹ. Con gái của nữ ca sĩ tên Wendy, đã tốt nghiệp thủ khoa một trường Đại học tại xứ sở cờ hoa, chuyên ngành y tá. Hiện Wendy đang làm công việc y tá tại một bệnh viện nước này. Phi Nhung cho biết, con gái cô muốn làm công việc hướng đến cộng đồng, giúp đỡ nhiều người nên chọn theo học ngành y tá và mong muốn của Wendy là làm ở một viện điều dưỡng để chăm sóc người già. Từ nhỏ, Wendy đã học cách sống tự lập vì mẹ thường xuyên bận rộn với lịch trình biểu diễn dày đặc, nhiều khi phải đi biểu diễn ở xa cả tháng trời.

Phi Nhung từng chia sẻ, việc cô giấu kín thông tin mình có con trong suốt một thời gian dài vì mong con gái có cuộc sống bình thường, không bị nhiều người chú ý. Nữ ca sĩ nói thêm, bản thân cô không có ý định kết hôn vì không muốn chia sẻ tình cảm dành cho con gái.

Mới đây chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân, Phi Nhung cho biết, sau một thời gian tạm ngừng liên lạc với Wendy vì con gái phải tăng cường ca làm việc trong bệnh viện, cô đã gửi sang cho Wendy và bệnh viện nơi con gái đang công tác 400 chiếc khẩu trang. Phi Nhung bày tỏ, dịp này đúng vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày Wendy chính thức đi làm và cô thực sự hạnh phúc khi thấy nụ cười trên gương mặt con gái.

“Mẹ yêu con nhiều lắm. Cố gắng con nhé. Mẹ rất khỏe, con an tâm nha. Mẹ chỉ ở nhà để con khỏi lo. An tâm công chúa của mẹ. Mẹ mong con mạnh mẽ như mẹ hồi xưa nhé. Con Phi Nhung mà, cố lên con nhé. Mẹ sẽ may thêm khẩu trang cho con ở Việt Nam nha, loại thật tốt.” - Phi Nhung nhắn nhủ tới cô con gái ruột của mình.

Từ Mỹ, khi nhận được món quà là 400 chiếc khẩu trang, con gái của Phi Nhung đã lập tức nhắn tin hồi đáp lại mẹ. Wendy cho biết đã đem những chiếc khẩu trang này đi tặng cho mọi người trong bệnh viện, đồng thời rất vui, rất hãnh diện vì mẹ của mình không những chỉ nghĩ đến mình, mà còn quan tâm đến đồng nghiệp của con gái, nhất là đội ngũ y tá ở bên Mỹ. Wendy xúc động chia sẻ, nhiều đồng nghiệp nơi mình công tác cũng đã viết lời cảm ơn tới Phi Nhung trên mạng xã hội.

Trước đó, dù đang cùng các đồng nghiệp chiến đấu chống dịch Covid- 19 tại bệnh viện Wendy cũng không quên gửi cho mẹ lời nhắn đầy xúc động: “Giờ này mẹ đang ngủ, con gọi điện thoại nói và nhắn tin, 2 ngày sẽ không nói chuyện với mẹ được nha, vì hôm nay con sẽ trực 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày mai. Rồi làm từ 6 giờ 30 đến 7 giờ tối con mới về nhà nhắn tin cho mẹ. Mẹ đừng đi đâu nha mẹ, bên Mỹ nhiều người nhiễm Covid- 19 rồi mẹ ơi, con sợ lắm, vì bên Mỹ vẫn còn lạnh và trời mưa. Mẹ nhớ không được đi đâu nha, để con yên tâm đi làm”.