Ca sĩ Ngọc Anh 3A: Còn biết đau vì yêu thì không bao giờ già

Lần đầu tiên biết cảm giác ngồi trên xe cấp cứu

Ngọc Anh chia sẻ: “Trong hôn nhân, hạ thấp cái tôi xuống hết mức thì sẽ bớt khó khăn và mâu thuẫn”

- Phóng viên: Cuối năm 2019, chị chia sẻ hình ảnh ông xã ngoại quốc trên giường bệnh trong tình trạng nguy kịch. Chị có thể cho biết, điều gì đã xảy ra với anh ấy không?

- Ca sĩ Ngọc Anh: Đó là vào một ngày giữa tháng 7 năm ngoái, vào buổi tối sau giờ ăn, ông xã đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Lúc đó tôi đang mải “online” để trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm liveshow diễn ra hồi tháng 8, bỗng chú chó Bobby gây tiếng động lớn, nhờ vậy mà anh bị đánh thức. Anh ú ớ đòi tôi cho Bobby lên giường để ôm nhưng anh không dậy được, tôi thì tưởng ông xã đang đùa hoặc ngái ngủ. Một lúc, tôi thấy sự bất thường liền vội bật đèn thì thấy khuôn mặt anh bị méo bên trái. Tôi bốc máy gọi cấp cứu, 5 phút sau họ có mặt.

- Trên đường đưa chồng tới bệnh viện, có lẽ chị đã rất sợ hãi?

- Lần đầu tiên tôi biết cảm giác ngồi trên xe cấp cứu. Lúc đó, không hiểu sức mạnh nào giúp tôi trở nên cứng cỏi, quên cả sợ hãi. Tôi phó thác cho số phận và cầu nguyện rất nhiều. Tôi không dám tưởng tượng điều chẳng lành cũng không dám khóc vì sợ mọi người lo lắng.

- Chị chứng kiến anh ấy đối mặt tình huống hiểm nghèo ra sao?

- Khi vừa đến bệnh viện, các bác sĩ liên tục kiểm tra anh. Anh vẫn trả lời đúng những câu hỏi, nhưng ú ớ vì phần cơ thể bên trái đang từ từ tê liệt. Họ sử dụng máy móc để khám rất kỹ sau đó chừng 45 phút thì yêu cầu tôi ký giấy cam kết để thực hiện can thiệp. Hai mẹ con tôi được nghe giải thích những rủi ro và căng thẳng chờ đợi. Ban đầu bác sĩ nói sẽ phẫu thuật trong 2 tiếng, nhưng thực tế nó kéo dài thêm 2 tiếng nữa, từ 0h30 đến 4h30 mới xong. Đó quả là quãng thời gian đáng sợ. Phải nói trong cái rủi có cái may. Một là đêm đó tôi ở nhà chứ không đi diễn. Hai là nhờ Bobby gây tiếng động nên ông xã thức giấc trong khi anh đã rơi vào tình trạng tai biến được khoảng 1 tiếng rồi. Ba là khi đó anh nằm, nếu đứng chắc chắn sẽ ngã. Cuối cùng, tốc độ cấp cứu ở Mỹ thật sự thần tốc.

- Mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào?

- Sau ca phẫu thuật, anh được chăm sóc đặc biệt. Tôi vẫn không dám khóc trong 3 ngày đầu, nhưng đến hôm thứ tư khi ra tới bãi đậu xe thì không kìm chế nổi nên nước mắt ùa ra, cứ thế ngồi và khóc. Suốt quá trình, Ben (con của ông xã Ngọc Anh - PV) hỗ trợ mẹ các công việc phối hợp với bệnh viện và kiêm luôn phiên dịch khi tôi cần trao đổi với bác sĩ. Ben túc trực trong bệnh viện tới khi ca mổ thành công mới về nghỉ lấy sức. Thú thực, những lúc đó mới thấy tiếng Anh của mình chỉ đủ để nói chuyện yêu đương.

- Trải qua ca phẫu thuật “thập tử nhất sinh”, mất bao lâu để chồng chị có thể hồi phục?

- Chồng tôi nằm viện mất 3 tuần. Phải nói nhờ anh rất kiên cường nên tuần thứ 3 khi chuyển lên khoa phục hồi chức năng thì anh đã có thể đi lại được dù bước chân rất yếu. Sáu tháng ròng rã tích cực tập luyện, điều trị, hiện anh hồi phục 70%. Hàng tuần tôi vẫn đưa anh đi châm cứu, vật lý trị liệu nhưng thật mừng vì những điều cơ bản nhất đã ổn. Vài tháng nay, tôi không dám nhận show ở xa, nhất là trong những ngày lễ lớn để dành nhiều thời gian bên anh. Tôi không muốn anh và Ben cảm thấy trống vắng trong ngày mà nhà nhà đoàn tụ. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tôi chạy show sang Miami nhưng nhất định đưa chồng con đi theo.

- Chị nhận ra điều gì sau 6 tháng cùng chồng chiến đấu với bệnh tật?

- Sau những lần như vậy mới thấy thương nhau hơn. Anh luôn cảm ơn vợ, còn tôi thì cảm ơn ông trời. Suốt thời gian nằm viện, ngày nào anh cũng khoe với bác sĩ và y tá về vợ. Anh luôn tình cảm kể cả lúc yếu ớt nhất và không tự ti dù cơ thể bị bệnh tật hành hạ. Điều khiến tôi trân trọng hơn ở anh là kiên cường, chịu khó lắng nghe để thay đổi theo hướng tốt hơn. Nói chung tay nghề chăm người bệnh của tôi cũng khá lên từ việc cho ăn, cho uống đến vệ sinh cá nhân. Trình độ ngoại ngữ của tôi cũng được nâng cao, nhất là từ vựng về lĩnh vực y tế.

Chồng cho tôi sự hồi sinh

Ngọc Anh kiên cường cùng chồng chiến đấu với bệnh tật suốt 6 tháng

- Chị có thể tiết lộ một ngày của mình diễn ra thế nào?

- Hiện tôi đang sống cùng chồng, con trai và bố mẹ tại một căn nhà ven biển ở bang California (Mỹ). Trải qua những thăng trầm trong quá khứ, tôi yêu những khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống hiện tại. Mỗi sáng thức dậy, tôi thường cùng chồng và con trai đi dạo ven biển. Tôi rất yêu biển nên luôn chọn sống ở nơi gần biển. Tôi thường tự tay nấu ăn cho cả nhà. Niềm vui của tôi đến từ những điều rất bình dị, đó là mỗi ngày là tự tay chăm sóc cây cối, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.

- Khán giả rất thắc mắc khi rất lâu chưa thấy chị ra sản phẩm âm nhạc, phải chăng chị bận rộn với cuộc sống riêng?

- Tôi vốn là người cầu toàn nên âm thầm làm đĩa nhạc Phú Quang đã 2 năm nhưng chưa cho “ra lò” vì cảm thấy chưa ưng ý. Bởi mỗi lần ra CD, tôi đều rất vất vả vì bản thân tự thấy mình quá khó tính, cứ phải làm đi làm lại, đặt hàng hết người này đến người kia phần hòa âm để chọn lựa được sản phẩm ưng ý nhất. Tôi hy vọng sẽ sớm sẽ hoàn thiện CD này để gửi tới khán giả.

- Hoạt động âm nhạc ở nước ngoài nhưng chị vẫn về Việt Nam biểu diễn, vậy chị có nhận xét gì với âm nhạc trong nước?

- Tôi rất tự hào vì nhiều người trẻ làm nhạc bây giờ quá tài năng, kể cả người sáng tác lẫn ca sĩ. Sự am hiểu về âm nhạc, cộng với chất giọng tốt đã làm nên thành công cho nhiều ca sĩ trẻ. Gu thưởng thức của khán giả bây giờ cũng rất rõ ràng, rõ nét và có sự chọn lọc. Thế nên, dù đã ở tuổi không được xem là trẻ, nhưng tôi tự tin rằng, khán giả của mình không chỉ là những người “hơi già” mà có cả những người trẻ.

- Chị lấy sự tự tin ở đâu về các thế hệ khán giả đều nghe nhạc của mình?

- Tôi đã hát dòng nhạc trữ tình 10 năm trước, khi những người yêu mến mình còn rất trẻ. Tới giờ, tôi vẫn hát dòng nhạc này và khán giả thì vẫn có những lớp kế cận tiếp nối nhau. Minh chứng là mỗi khi đi diễn, tôi thường dành khoảng 15 phút cuối chương trình để giao lưu cùng khán giả và thấy trong số những người ngồi dưới nghe mình hát, có rất nhiều người trẻ. Tôi nghĩ việc thấu hiểu âm nhạc của mình mới là quan trọng, không quan trọng lắm về tuổi tác. Tôi tin rằng mình vẫn có thể sống bền bỉ với lượng khán giả bấy lâu nay yêu thích giọng hát của Ngọc Anh và còn mở rộng ra nữa. Bên cạnh đó, các ca khúc mà mình hát không hề “già” bởi lẽ chúng đều được các nhạc sĩ sáng tác về tình yêu, khi họ đang yêu mà như vậy tức là tâm hồn vẫn còn rất trẻ. Còn biết yêu, còn biết đau vì yêu thì không bao giờ già (cười).

- Làm thế nào người đàn ông Mỹ hơn vợ tới 12 tuổi lại có thể khiến trái tim Ngọc Anh vui trở lại sau nỗi đau của cuộc hôn nhân trước?

- Ông xã cho tôi cảm giác được hồi sinh. Mặc dù so với người khác anh không có gì quá đặc biệt. Anh là người ham học hỏi, biết lắng nghe và quan trọng là rất chiều tôi. Anh là tuýp người tình cảm nên chắc khi yêu ai đều rất ngọt ngào. Cũng có thể đó là văn hóa Mỹ. Anh hơn tuổi nên tôi được cảm giác nhỏ bé và nâng niu. Khoảng cách tuổi tác của 2 vợ chồng không quá xa nên dễ hòa hợp và thoải mái. Cũng có thể do cả anh và tôi đều có tâm hồn rất trẻ. Chúng tôi có những khác biệt về văn hóa, nhất là văn hóa ăn uống. Rất may anh đã từng ở Việt Nam nhiều năm, cũng bằng thời gian tôi ở Mỹ, mỗi bên chịu nhường nhau để học và chiều nhau một chút thì ổn. Nói chung, trong hôn nhân, hạ thấp cái tôi xuống hết mức thì sẽ bớt khó khăn và mâu thuẫn. Đặc biệt, anh rất trân trọng công việc, nghề nghiệp của mình. Anh luôn cho tôi cảm giác tự tin hơn, mạnh mẽ hơn.

- Cảm ơn ca sĩ Ngọc Anh 3A về những chia sẻ!