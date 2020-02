Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật khi thực hiện cung cấp thông tin trên mạng Internet

ANTD.VN - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có mặt tại Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM để giải trình về việc đăng tải thông tin không chuẩn xác liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.

Sau khi cử luật sư đại diện đến làm việc song không được Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM chấp nhận, Đàm Vĩnh Hưng đã trực tiếp có mặt tại Sở theo yêu cầu triệu tập để làm rõ “hoạt động cung cấp thông tin trên tài khoản mạng xã hội Facebook Đàm Vĩnh Hưng Official”. Buổi làm việc có ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở, bà Phạm Đắc Mỵ Trân – Phó Chánh Thanh tra Sở và ông Nguyễn Hoàng Phong – Thanh tra viên.

Tại đây, giọng ca được mệnh danh “ông hoàng nhạc Việt” thừa nhận, do mong muốn thông tin sớm cho mọi người biết về tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra nên vào lúc 10 giờ 32 phút ngày 26-1-2020, anh đã đăng tải những thông tin liên quan đến vấn đề này trên tài khoản mạng xã hội “Đàm Vĩnh Hưng Official”, cụ thể ở bài viết: “Tình hình hiện tại rất là đáng sợ mọi người ơi. 2 người Trung Quốc bị nhiễm đã chết tại Chợ Rẫy”. Tuy nhiên ngay sau khi xác minh lại thông tin trên là không đúng sự thật, không có 2 người Trung Quốc nào chết do nhiễm virus Corona mà là đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, nên đến 21 giờ 7 phút cùng ngày, anh đã gỡ bỏ thông tin này.

“Bản thân tôi đã kịp thời khắc phục gỡ bỏ thông tin không đúng sự thật, nhận thức nghiêm túc về chấp hành pháp luật nên rất mong Sở Thông tin & Truyền thông xem xét xử lý nhẹ. Tôi cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật khi thực hiện cung cấp thông tin trên mạng Internet.” – nam ca sĩ trình bày tại buổi làm việc với đại diện Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM.

Sau khi nghe giải trình từ phía Đàm Vĩnh Hưng, ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM cho biết, Sở ghi nhận và đánh giá cao tinh thần thiện chí, trách nhiệm công dân của nam ca sĩ này. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật. Vì vậy, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM đề nghị Thanh tra Sở xem xét, áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với trường hợp này.

Về phía Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM cũng đã có ý kiến nhận định, việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội, vi phạm điểm e khoản 1 điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Thanh tra Sở cũng xác nhận việc nam ca sĩ đã gỡ bỏ thông tin này như trong giải trình. Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở yêu cầu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên mạng theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1-3-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013. Đồng thời Thanh tra Sở đề nghị Đàm Vĩnh Hưng có trách nhiệm đính chính lại thông tin không đúng sự thật trên tài khoản mạng xã hội “Đàm Vĩnh Hưng Òfficial” để đảm bảo thông tin được truyền đưa theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Thanh tra Sở yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng chịu trách nhiệm vi phạm hành chính về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội theo điểm a, khoản 3, điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.