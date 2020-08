Theo đánh giá của cuộc thi, bức ảnh của tác giả Gustav Müller cho thấy một loạt các món ăn hấp dẫn của Việt Nam. Bức ảnh được chụp tại Hội An, một thành phố ở bờ biển Việt Nam, nổi tiếng với khu phố cổ được bảo tồn tốt. Bài viết cũng không quên nhắc tới món ăn nổi tiếng ở Hội An, mì cao lầu. Bức ảnh "Vùng đất diệu kỳ Neverland" của nhiếp ảnh gia người Hungari Péter Hoaszáng chụptại thị trấn Manarola, Ý. Bức "Cực quang" của nhiếp ảnh gia người Anh Bob Riach chụp tại Tromso, Na Uy.

Sinh viên người Lithuania, Gabija Kuseliauskyte hiện đang sống tại Anh đã gửi bức ảnh có tiêu đề "Một ngày ở Santorini" chụp tại một trong những hòn đảo Cyclades ở biển Aegean

Bức ảnh "Chợ nổi Damnoen Saduak" của tác giả người Slovenia Matej Lepen chụp tại Thái Lan tại một chợ nổi ở huyện Damnoen Saduak, tỉnh Ratcheburi, cách Bangkok khoảng 100km về phía tây nam. Nhiếp ảnh người Đức có tên "Thăng bằng" chụp tại Inle - See, Myanmar. Đây là hồ lớn thứ hai của Myanmar với diện tích bề mặt khoảng 44,9 km2. Nhiếp ảnh gia người Pháp Jeremy Jacquemoire chia sẻ bức ảnh "Một đêm ở Tokyo" khắc họa cuộc sống về đêm nhộn nhịp của thủ đô Nhật Bản Bức ảnh "Niềm vui ở Varanasi" chụp tại Ấn Độ của tác giả người Anh Louise Waldron Gabi Steiner, một nghệ sĩ thị giác đến từ Thụy Sĩ với bức ảnh "Ngư dân, hoa súng và ngư phủ" Bức ảnh "Ánh sáng và giai điệu" của tác giả Leyla Emektar chụp tại Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiếp ảnh gia người CroatiaSaša Huzjak chia sẻ bức ảnh "Đoàn bộ hành trên sa mạc" chụp tại Erg Chebbi, Morocco. Nhiếp ảnh gia Dariusz Ociepa với bức ảnh "Jambiani" chụp tại Jambiani, Tanzania chụp những phụ nữ ở ngôi làng trên đảo Unguja. Bức "Đi làm đồng" của nhiếp ảnh gia Sofie Ryscheuvels chụp tại Nguyên Dương, Trung Quốc.

"Đôi cánh của Tự do" của tác giả Ben Cole, chụp tại Mỹ. Bức ảnh của tác giả Jakub Chmielewski chụp tại Ba Lan. Bức "Bay tới mặt trời" của tác gải Yevhen Samuchenko chụp tại Pokhara, Nepal. Tác giả Linda Ullathorne với bức "Hoàng hôn Dubai" . Bức "Ngôi đền Sita" của tác giả Susana Lopez chụp tại Janakpur, Nepal. Tác giả Marcin Drajem chụp bức "Biển chỉ dẫn" tại một thị trấn trượt tuyết của Ba Lan. "Công việc của một ngư dân" của tác giả Anskar Lenzen chụp tại Perast, Montenegro. Bức ảnh "Giếng bậc thang' của tác giả Tor Olav Olsen chụp tại Ấn Độ. Bức ảnh "Hang cọp" chụp bởi Christian Sauter, tại Paro, Bhutan.

Theo đánh giá của cuộc thi, bức ảnh của tác giả Gustav Müller cho thấy một loạt các món ăn hấp dẫn của Việt Nam. Bức ảnh được chụp tại Hội An, một thành phố ở bờ biển Việt Nam, nổi tiếng với khu phố cổ được bảo tồn tốt. Bài viết cũng không quên nhắc tới món ăn nổi tiếng ở Hội An, mì cao lầu. Bức ảnh "Vùng đất diệu kỳ Neverland" của nhiếp ảnh gia người Hungari Péter Hoaszáng chụp tại thị trấn Manarola, Ý. Bức "Cực quang" của nhiếp ảnh gia người Anh Bob Riach chụp tại Tromso, Na Uy.

Sinh viên người Lithuania, Gabija Kuseliauskyte hiện đang sống tại Anh đã gửi bức ảnh có tiêu đề "Một ngày ở Santorini" chụp tại một trong những hòn đảo Cyclades ở biển Aegean

Bức ảnh "Chợ nổi Damnoen Saduak" của tác giả người Slovenia Matej Lepen chụp tại Thái Lan tại một chợ nổi ở huyện Damnoen Saduak, tỉnh Ratcheburi, cách Bangkok khoảng 100km về phía tây nam. Nhiếp ảnh người Đức có tên "Thăng bằng" chụp tại Inle - See, Myanmar. Đây là hồ lớn thứ hai của Myanmar với diện tích bề mặt khoảng 44,9 km2. Nhiếp ảnh gia người Pháp Jeremy Jacquemoire chia sẻ bức ảnh "Một đêm ở Tokyo" khắc họa cuộc sống về đêm nhộn nhịp của thủ đô Nhật Bản Bức ảnh "Niềm vui ở Varanasi" chụp tại Ấn Độ của tác giả người Anh Louise Waldron Gabi Steiner, một nghệ sĩ thị giác đến từ Thụy Sĩ với bức ảnh "Ngư dân, hoa súng và ngư phủ" Bức ảnh "Ánh sáng và giai điệu" của tác giả Leyla Emektar chụp tại Aydin, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiếp ảnh gia người Croatia Saša Huzjak chia sẻ bức ảnh "Đoàn bộ hành trên sa mạc" chụp tại Erg Chebbi, Morocco. Nhiếp ảnh gia Dariusz Ociepa với bức ảnh "Jambiani" chụp tại Jambiani, Tanzania chụp những phụ nữ ở ngôi làng trên đảo Unguja. Bức "Đi làm đồng" của nhiếp ảnh gia Sofie Ryscheuvels chụp tại Nguyên Dương, Trung Quốc.

"Đôi cánh của Tự do" của tác giả Ben Cole, chụp tại Mỹ. Bức ảnh của tác giả Jakub Chmielewski chụp tại Ba Lan. Bức "Bay tới mặt trời" của tác gải Yevhen Samuchenko chụp tại Pokhara, Nepal. Tác giả Linda Ullathorne với bức "Hoàng hôn Dubai" . Bức "Ngôi đền Sita" của tác giả Susana Lopez chụp tại Janakpur, Nepal. Tác giả Marcin Drajem chụp bức "Biển chỉ dẫn" tại một thị trấn trượt tuyết của Ba Lan. "Công việc của một ngư dân" của tác giả Anskar Lenzen chụp tại Perast, Montenegro. Bức ảnh "Giếng bậc thang' của tác giả Tor Olav Olsen chụp tại Ấn Độ. Bức ảnh "Hang cọp" chụp bởi Christian Sauter, tại Paro, Bhutan.