Ồn ào chuyện ai nuôi con gái Mai Phương sau khi cô qua đời:

Bố mẹ Mai Phương đòi nuôi cháu, Phùng Ngọc Huy lên tiếng

16:09 17/06/2020 0 Như Ý

ANTD.VN - 3 tháng sau khi Mai Phương không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo, một lần nữa câu chuyện ai sẽ đứng ra nuôi dưỡng và chăm sóc con gái cô - bé Lavie lại nhận được sự quan tâm của dư luận. Lý do là bởi bố mẹ của Mai Phương bất ngờ tuyên bố sẽ nhờ sự can thiệp của pháp luật để đưa cháu ngoại mình về nuôi.