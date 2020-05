Bị "tố" đạo nhạc Hàn, Phạm Hồng Phước lên tiếng phản hồi

Vào trung tuần tháng 3 vừa qua, Phạm Hồng Phước cho ra mắt sáng tác mới có tên gọi “Mọi người che mặt sống” với nội dung nói về thực trạng đời sống xã hội giữa hoàn cảnh dịch Covid-19 xuất hiện và hoành hành. Ca khúc được Phạm Hồng Phước giới thiệu nằm trong chuỗi dự án nghệ thuật cá nhân của anh, chứa đựng tâm huyết cũng như sự mạnh dạn kết hợp với các nhà sản xuất âm nhạc trên thế giới.

Tuy nhiên ngay khi vừa trình làng, bài hát này đã làm dấy lên tranh cãi vì bị một số người hâm mộ nhạc K-Pop cho rằng phần “beat” thực chất đã “copy” từ ca khúc nổi tiếng “Apple is a” mà nhóm nhạc nữ nổi tiếng T-Ara (Hàn Quốc) phát hành 11 năm về trước.

Phạm Hồng Phước và nhóm nhạc T-Ara của Hàn Quốc

Sự khác biệt duy nhất giữa hai ca khúc này được cho là ở phần giai điệu và tiết tấu của “Mọi người che mặt sống” có phần chậm rãi và nhẹ nhàng hơn so với “Apple is a”. Chính điều này khiến Phạm Hồng Phước bị chỉ trích là “đạo nhái” nhạc. Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi nhiều fans K-Pop bức xúc vì để lại bình luận thắc mắc trên trang mạng xã hội cá nhân của Phạm Hồng Phước song những bình luận này đều bị xóa.

Trước những lời bàn tán, chỉ trích từ một bộ phận những người yêu K-Pop, Phạm Hồng Phước chọn cách im lặng. Song mới đây, nam nhạc sĩ trẻ đã quyết định đăng đàn chính thức phản hồi việc bị “tố” đạo nhạc. Cụ thể, Phạm Hồng Phước cho biết, là một người hoạt động âm nhạc, anh rất hiểu sự ra đời của một ca khúc là sản phẩm của cả một tập thể, bao gồm cả việc tự do kết nối phóng tác, không tạo rào cản cho bất cứ ai. Nói về việc bị “tố” đạo nhạc, Phạm Hồng Phước cho rằng đó là sự quy chụp khiến anh không chỉ bị “tấn công” trên các kênh mạng xã hội, từ Facebook đến kênh Youtube riêng…mà ngay cả người thân của anh cũng bị liên lụy vì phải hứng chịu những lời lẽ mạt sát, mắng mỏ từ việc này.

Lý giải về việc im lặng suốt hơn một tháng qua đến giờ mới phản hồi lời cáo buộc “đạo nhái”, Phạm Hồng Phước chia sẻ, thời gian vừa qua cả nước tập trung phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện việc giãn cách xã hội, bản thân anh cũng thấy cần đồng lòng tập trung cho nhiệm vụ quan trọng này.

Đặc biệt bên cạnh đó, người dân miền Tây cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ thực trạng hạn mặn. Do vậy anh thấy nếu thời điểm đó lên tiếng phản hồi ngay về việc cá nhân thì chưa hợp lý. Lúc này theo anh là thời điểm thích hợp để giải tỏa những vướng mắc.

Liên quan đến việc bị cáo buộc “đạo nhái” nhạc Hàn, Phạm Hồng Phước khẳng định, những lời bình luận kiểu như “hao hao” hay “nghĩ vậy” hoàn toàn không có giá trị pháp lý, cũng không hề có bằng chứng cơ sở rõ ràng để quy chụp một sản phẩm là “đạo nhái” hay không. Nhất là khi người đưa ra cáo buộc đó không phân biệt được ca khúc được sáng tác, hình thành như thế nào.

Cũng theo Phạm Hồng Phước, ca khúc “Mọi người che mặt sống” có phần lời do chính anh chủ biên, phần hòa âm phối khí do nhà sản xuất Veetwinmusic của Hàn Quốc phụ trách. Thông tin này được anh chú thích rất rõ ở tất cả các kênh trực tuyến đăng tải bài hát này, trong đó có Youtube. Do vậy, ngay từ đầu cáo buộc anh “đạo nhái” phần “beat” một ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc là phản ánh không đúng, thiếu lập luận và vô căn cứ.

Kèm theo việc phủ nhận cáo buộc kể trên, Phạm Hồng Phước đưa ra một loạt dẫn chứng về mặt nhạc lý làm cơ sở so sánh và phân tích về việc khi nào thì một ca khúc bị coi là “copy” một ca khúc khác như: cùng thang âm, cùng tiến trình hợp âm, cùng vòng hòa âm… Trong đó, anh cũng chỉ rõ quá trình thực hiện bài hát “Mọi người che mặt sống” và khẳng định sáng tác này hoàn toàn không “đạo nhái” bài “Apple is a” của nhóm T-Ara.

Xung quanh câu chuyện trên, Phạm Hồng Phước thẳng thắn cho biết, hiện tại anh hay đội ngũ sản xuất bản phối “Mọi người che mặt sống” đến từ Hàn Quốc không nhận được liên lạc từ bất cứ đại diện nào nói về việc bài hát này “đạo nhái”. Anh cũng cho biết, mọi thắc mắc, tranh cãi về vấn đề này sẽ được giải quyết theo đúng quy trình và người đại diện.

“Tất cả các lời bình luận quy chụp, không căn cứ, không rõ ràng, công kích cá nhân, không đến từ chính chủ, không có tính chất pháp luật, không có sự văn minh, không rõ kiến thức và không có sự tìm hiểu nhưng đã tấn công, mạt sát cả người thân của tôi, tôi sẽ nói không với hành vi không văn minh dù ở bất cứ đâu. Các bạn có dám xin lỗi cho những lời các bạn đã thốt ra hay không?” – Phạm Hồng Phước bày tỏ.