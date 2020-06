Bắt đầu được khán giả biết đến với vai trò diễn viên, sau này Lý Nhã Kỳ còn kinh doanh bất động sản, trang sức và mới đây nhất cô còn đảm nhận vai trò Lãnh sự danh dự Rumani tại Việt Nam. Chính việc tham gia nhiều lĩnh vực giúp cô trở thành một trong những sao Việt sở hữu cuộc sống thượng lưu mà nhiều người mơ ước. Nhắc đến Lý Nhã Kỳ, người ta còn nhớ đến những lần xuất hiện của cô tại LHP Cannes. Không chỉ tham dự sự kiện này với tư cách nghệ sĩ, cô còn trở thành nhà tài trợ cho sự kiện điện ảnh danh tiếng thế giới này. Mới đây, Lý Nhã Kỳ còn mua một vườn trái cây rộng một hecta tại Bà Rịa-Vũng Tàu để trồng trái cây sạch. Trước đó, cô khoe ảnh khu trang trại với đủ các loại cây tự trồng tại Đà Lạt Tại Đà Lạt, khu resort của Lý Nhã Kỳ có diện tích lên tới hơn 15.000m2 và đang được cô khai thác sử dụng khoảng 7.000m2. Khu resort này được định giá hàng triệu đô vừa được cô khai trương vào cuối năm ngoái. Được biết, khu resort này được Lý Nhã Kỳ đặt tên là Orion, gồm 16 căn villa có "view" hướng vào vườn và rừng. Trong khu resort, cô xây nhà hàng, vườn hoa, khu giải trí...với phong cách tối giản. Một góc trong khu resort của Lý Nhã Kỳ tại Đà Lạt. Có thể nói Lý Nhã Lỳ là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều bất động sản giá trị nhất trong showbiz Việt hiện nay. Chia sẻ về điều này, Lý Nhã Kỳ thẳng thắn bày tỏ, cô quan niệm giàu mà đi cùng với lao động chân chính, tạo ra được giá trị lao động là của cải vật chất thì đó cũng là điều để khẳng định năng lực của mình. "Giàu không có ý nghĩa là xấu, khi bạn chứng minh được mình giàu do năng lực, công sức, sự sáng tạo thì điều đó đáng trân trọng. Tôi thành công như thế này cũng phải trải qua một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ trong 15 năm, bỏ quên luôn cả ký ức tuổi trẻ. Nếu bây giờ hỏi tôi về ký ức tuổi trẻ thì đầu tôi trống rỗng vì tôi đã mất đi khoảng tuổi trẻ đó để tập trung vào sự nghiệp kinh doanh." - Lý Nhã Kỳ chia sẻ. Cũng theo Lý Nhã Kỳ, cô tự thấy mình may mắn trong cuộc sống. Theo đó, ở cùng một điểm xuất phát, nếu người khác có thể khó khăn hơn hoặc thời điểm gặt hái thành công đến lâu hơn, thì cô lại được ông Trời ưu ái cho quá nhiều thuận lợi. Lý Nhã Kỳ bày tỏ, cô sinh ra trong một gia đình khó khăn chứ không phải giàu có. Từ bé, cô đã luôn ý thức mình cần phải nỗ lực phấn đấu để sau này xây dựng một tương lai tốt đẹp. Cựu Đại sứ Du lịch Việt Nam cho rằng, chính sự nỗ lực đó và may mắn đã giúp cô có được thành công nhanh hơn. Sắp tới đây, Lý Nhã Kỳ sẽ tái xuất màn ảnh rộng trong bộ phim điện ảnh "Bí mật thiên đường" mà cô đầu tư sản xuất kiêm đóng vai nữ chính. Phim do đạo diễn Park Hee Jun dàn dựng, đặc biệt còn có sự tham gia diễn xuất của tài tử xứ Hàn - Han Jae Suk. Dự kiến, phim sẽ ra rạp trên toàn quốc vào ngày 24-7 tới.

