Top 3 "Hoa hậu Việt Nam 2018" sẽ nhường lại vương miện và danh hiệu cho các người đẹp kế nhiệm trong đêm chung kết "Hoa hậu Việt Nam 2020".

Phạm Diệu Linh sinh năm 1998, quê Vĩnh Phúc, hiện đang là người mẫu tự do. Thí sinh này gây ấn tượng bởi nét đẹp hao hao "mỹ nhân vạn người mê" Hạ Vi.

Không chỉ sở hữu vóc dáng chuẩn, Diệu Linh còn có gương mặt với nét đẹp thanh tú và thần thái tự tin.

Chiếc váy mà Diệu Linh mặc trong bức ảnh "đụng hàng" với chiếc váy được đương kim "Hoa hậu Việt Nam" Tiểu Vy chọn mặc khi đóng MV ca nhạc của ca sĩ Erik - "Em không sai, chúng ta sai".

Diệu Linh được nhận định là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện Hoa hậu năm nay

Người đẹp Nguyễn Hà My sinh năm 1999 ở Phú Thọ. Thí sinh này hiện là Hoa khôi của trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội - ngôi trường nổi tiếng là "cái nôi" sản sinh ra rất nhiều nhan sắc đăng quang Hoa hậu thời gian gần đây như: Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh,...

Hà My sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, nóng bỏng và hiện đại. Cô được kỳ vọng sẽ nối gót các đàn chị, tiếp tục ghi điểm cho sắc đẹp Ngoại thương.

Cận cảnh khuôn mặt đẹp không tì vết của Hà My.

Đinh Thị Ngọc Thảo Vy sinh năm 2001, quê quán ở Đắk Lắk. Cô nàng gây ấn tượng từ lần đầu tiên bởi gương mặt có vài điểm tương đồng với cựu "Hoa hậu Việt Nam" Hà Kiều Anh.



Thảo Vy sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất Á đông cùng vóc dáng vô cùng quyến rũ.

Nhan sắc miền Tây cũng sở hữu chiếc răng khểnh duyên dáng và nụ cười rạng rỡ.

Trần Em Bi sinh năm 1999, quê quán ở Phú Yên.

Em Bi hiện đang là sinh viên khoa Báo chí và đạt giải Á khôi của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - TP. HCM.

Cô gái có cái tên khá ấn tượng này cũng gây chú ý khi sở hữu nét đẹp pha trộn giữa vẻ đẹp Á đông và phương Tây.

Phạm Thị Phương Quỳnh sinh năm 2000, quê ở Đồng Nai. Cô nàng mang vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng và dễ dàng tạo được thiện cảm với khán giả.



Vóc dáng quyến rũ và nóng bỏng của Phương Quỳnh.

Phương Quỳnh được xem là đối thủ "đáng gờm" trong cuộc đua tới ngôi vị "Hoa hậu Việt Nam 2020".

