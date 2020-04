Bảo tàng nổi tiếng thế giới Louvre miễn phí tham quan online

Để bắt đầu hành trình khám phá thế giới nghệ thuật của bảo tàng Louvre nổi tiếng ở nước Pháp, người truy cập chỉ cần mở trang web của bảo tàng tại https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne. Tại giao diện của trang web, người truy cập chọn phòng muốn xem, sau đó kích vào Launch virtual tour để bắt đầu.

Louvre là bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới, tọa lạc tại thủ đô Paris, Pháp, nơi đây trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cổ, nghệ thuật Hồi giáo và nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ XIII cho tới giữa thế kỷ XIX. Đây chính là điểm đến trong mơ của hầu như tất cả những người yêu nghệ thuật khi với những tác phẩm như Tượng thần Vệ nữ, Tượng thần chiến thắng Samothrace, Mona Lisa...

Hiện tại, Louvre cho phép du khách tham quan miễn phí qua màn hình với khu vực The Advent of the Artist, Egyptian Antiquities Galerie d'Apollon và Remains of the Louvre's Moat. Mỗi khu vực đều được thiết kế kiểu tham quan không giống nhau, mỗi tác phẩm đều có thông tin đầy đủ bằng tiếng Anh và hình ảnh phóng to để dễ dàng nhìn ngắm. Tuy vậy, chuyến tham quan online này của Louvre còn thiếu rất nhiều khu vực, đặc biệt là nơi trưng bày nàng Mona Lisa.