"Bằng chứng vô hình" khiến chúng ta hồi hộp theo số phận của nhân vật

ANTD.VN - Bộ phim hình sự, điều tra tội phạm “Bằng chứng vô hình” (18+) của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh do CJ HK Entertainment sản xuất chính, ra rạp từ ngày 10-7 với hi vọng “làm nóng” lại thị trường phim ảnh tại Việt Nam sau thời gian phòng chống dịch Covid-19.

Cảnh trong phim “Bằng chứng vô hình”

Đây là tác phẩm được remake (làm lại) từ bộ phim “Nhân chứng mù” (Blind) của Hàn Quốc ra mắt năm 2011, có nhân vật nữ chính tên Thu (Phương Anh Đào đóng) vốn là một cô gái khiếm thị từng trải qua một tai nạn thương tâm. Cô sống một mình và nuôi một chú chó tên Ben làm bầu bạn. Trong một lần đợi xe về trễ, Thu vô tình trở thành nhân chứng của một vụ tai nạn.

Công an ban đầu chưa tin tưởng lời khai của Thu, nhưng qua quá trình quen và tiếp xúc với cô, nữ điều tra viên Hòa (do Phan Lê Ái Phương đóng) bắt đầu tin cậy và cùng với Thu điều tra về một tên tội phạm bí hiểm (Quang Tuấn đóng) là nghi can bắt cóc và cưỡng hiếp nhiều cô gái trẻ bị mất tích trong thời gian qua. Một nhân chứng khác là Hải (ca sĩ Otis đóng) xuất hiện và suýt bị tên tội phạm giết chết. Kịch tính phim tăng lên khi kẻ ác cũng theo dấu Thu và bắt đầu tìm cách hãm hại cô…

Tuy không tạo nhiều nút thắt kịch tính thường thấy trong các phim giật gân, nhưng “Bằng chứng vô hình” thuyết phục người xem bởi nhiều pha rượt đuổi nghẹt thở giữa hung thủ và các nhân vật. Bộ phim cũng cho thấy khả năng Việt hóa khá tốt từ kịch bản xứ Hàn. Phần âm thanh, tiếng động, nhạc nền góp công rất lớn vào kịch tính của diễn tiến câu chuyện. Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh có cuộc trao đổi với An ninh Thủ đô Cuối tuần xung quanh bộ phim mới nhất của anh.

- Phóng viên: Từ phim ngắn “Mùi hương nước mắm” (2014) đến phim điện ảnh đầu tay “Thưa mẹ con đi” (2019) và giờ là “Bằng chứng vô hình”, có vẻ như anh làm phim rất khác nhau về thể loại. Điều này với anh là thuận lợi hay khó khăn?

- Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh: Đối với tôi, việc một đạo diễn yêu thích và làm được nhiều thể loại là điều hết sức bình thường. Tôi thích các đạo diễn có sự đa dạng về phong cách cũng như đề tài. Lý An, Alfonso Cuarón là 2 đạo diễn đã có những phim tâm lý xuất sắc trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, nhưng sau đó họ lại có thêm những tác phẩm khác biệt hẳn về thể loại cũng như đề tài so với các phim trước đó. Những bộ phim sau này của họ không những mạnh hơn về kỹ thuật, mà vẫn giữ được phong cách riêng. Tôi không nghĩ việc làm nhiều thể loại khác nhau sẽ là một khó khăn. Thậm chí đó còn là sự thuận lợi để tự khám phá và phát huy những gì ẩn sâu bên trong, những điểm mạnh mà mình chưa làm ở tác phẩm trước đó.

- Nếu như có thể loại phim sở trường hoặc yêu thích thì thể loại sở trường của anh sẽ là gì?

- Tôi thích những bộ phim nhấn mạnh vào yếu tố tâm lý. Đó là yếu tố quan trọng nhất tôi có thể tựa vào làm bàn đạp, sau đó nó có thể là tâm lý hồi hộp, hay tâm lý tình cảm, thậm chí là tâm lý hài tình cảm. Những gì liên quan đến sự phức tạp trong tâm lý, cách hành xử của con người đều khiến tôi hứng thú, muốn khám phá và thể hiện trên màn ảnh.

Diễn viên Ái Phương - Phương Anh Đào và Otis trong phim

- Cảm hứng nào khiến anh bắt tay vào dự án “Bằng chứng vô hình”? Bộ phim này anh gọi là trinh thám, ly kỳ, hình sự hay tâm lý?

- Cảm hứng quan trọng đó là muốn khám phá chủ đề về những ám ảnh quá khứ, làm sao chúng ta có thể đứng lên sau những sai lầm mà không bị gục ngã bởi nó. “Bằng chứng vô hình” với tôi là bộ phim tâm lý, hồi hộp. Bởi nó nó đi vào những ngóc ngách của 2 nhân vật song hành, về việc sẽ tự chữa lành hay tiếp tục cứa sâu vào những vết thương của quá khứ, về việc sẽ đi tìm sự kết nối hay ngắt tất cả những kết nối, về sự tha thứ cho bản thân hay chìm sâu vào ám ảnh. Bên cạnh đó, những câu hỏi về ai sẽ chiếm ưu thế trong những cuộc rượt đuổi không ngừng sẽ khiến chúng ta hồi hộp theo số phận của từng nhân vật.

- Nhận xét của anh về 4 diễn viên chính sau quá trình làm việc với họ?

- Tôi cảm thấy may mắn vì được làm việc cùng Phương Anh Đào, Quang Tuấn, Ái Phương và Otis. Họ có một điểm chung là sự nghiêm túc, sự nhiệt thành và cống hiến cho vai diễn. Nếu Phương Anh Đào có sự ổn định và những khoảnh khắc bứt phá trong bộ phim, thì Quang Tuấn luôn mang đến sự bất ngờ về sự hóa thân và những lựa chọn đắt giá trong nhiều tình huống. Ái Phương đến với nhân vật bằng những nỗ lực rất lớn cả về phần hành động lẫn tâm lý.

Cô cũng đã đem đến nhiều khoảnh khắc cảm xúc trên màn ảnh. Còn vai diễn điện ảnh đầu tiên của Otis thực sự là một bất ngờ với tôi bởi sự chân thành, thoải mái, chăm chỉ, linh hoạt. Có lẽ cậu ấy đã tiếp cận bằng trái tim trước rồi mới đến đầu óc tính toán, khác với cách nhiều diễn viên khác. Đối với tôi, diễn viên phải đem đến những bất ngờ cho chính đạo diễn ngay trên trường quay, và cả khi bộ phim được dựng hoàn chỉnh. Và tôi đã nhiều lần bất ngờ thật sự bởi bộ tứ trong “Bằng chứng vô hình”.

- Bằng chứng vô hình ra rạp ở thời điểm doanh thu tại Việt Nam còn thấp, chưa nhiều khán giả quay lại sau thời kỳ Covid-19. Anh có lo lắng thực tế này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của phim? - Thời điểm phát hành phụ thuộc phần lớn vào quyết định của nhà sản xuất và nhà phát hành. Nếu nói là không hề lo lắng thì tôi đã trào phúng thái quá (cười). Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi chấp nhận rủi ro. Rõ ràng trong rủi ro luôn có những cơ hội. Được xem là bộ phim mở màn tháng phim hè cũng là một điều thuận lợi. Tôi tin khán giả vẫn có nhu cầu xem những bộ phim Việt Nam có chất lượng tốt bởi cảm giác hòa vào bộ phim, hòa vào cảm xúc, những sợi dây kết nối với nhân vật... luôn mạnh nhất khi ta ở rạp - nơi chỉ có chúng ta và bộ phim trên màn ảnh rộng mà không có những bận tâm nào khác.