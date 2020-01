Ban nhạc Modern Talking trở lại Hà Nội cùng "nữ hoàng disco" Sandra

Đêm nhạc có tên gọi "Modern Talking & Sandra - Live concert in Vietnam" nằm trong chuỗi âm nhạc huyền thoại thế giới mang tên "Legend Concert". Trước đó, chuỗi chương trình này đã gây tiếng vang với sự thành công của chương trình "Kenny G 2015", "Boney M & Chris Norman ex Smokie và Yamamoto Tsuyoshi 2016", "Boney M & Joy 2019". Đặc biệt, ban nhạc Modern Talking cũng đã có 2 lần trình diễn trước khán giả Việt Nam và năm 2016 và 2017. Ở 2 lần diễn này, Modern Talking đã nhận được sự cổ vũ và tình cảm nồng nhiệt từ khán giả. Đây cũng là lý do khiến Modern Talking nhận lời quay trở lại Việt Nam.

Ở lần trở lại này, Modern Talking sẽ có sự đồng hành của giọng ca được mệnh danh "nữ hoàng Disco" Sandra Ann Lauer - ca sĩ được mọi người nhớ đến với mái tóc xù đặc trưng cùng chiếc má lúm làm hàng triệu triệu trái tim người yêu nhạc ngẩn ngơ một thời.

Nếu như Modern Talking, vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước, từng làm mưa làm gió trong lòng “dân chơi Việt” bằng những ca khúc disco sôi động hay làm điên đảo trái tim các quý cô một thời bởi vẻ điển trai và lãng tử của hai thành viên ban nhạc thì Sandra lại như một thứ “bùa mê” đối với các chàng trai năm ấy khi yêu vẻ nóng bỏng, kiêu sa và đầy phóng khoáng cùng giọng hát đầy mê hoặc.

Sandra Ann Lauer sinh tại Saarbrücken, Đức. Cô mang trong mình 2 dòng máu Pháp – Đức và sở hữu một vẻ đẹp mong manh, nữ tính với gương mặt cực kỳ quyến rũ cùng với giọng hát tươi sáng. Bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ, Sandra gia nhập nhóm nhạc Arabesque năm 17 tuổi và trở thành ca sỹ chính của nhóm. Tại đây, Sandra đã gặp Micheal Cretu – nhạc công organ và cũng chính là chồng của Sandra sau này.

Không những quyến rũ người nghe bởi những giai điệu sôi động mà cô ca sỹ nhạc pop người Đức còn hấp dẫn thanh niên thế hệ 6x, 7x bởi phong cách biểu diễn phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng cũng đầy ngọt ngào. Cho đến nay, âm nhạc của “mỹ nữ vạn người mê” một thời này vẫn được yêu mến trên khắp thế giới với những tour lưu diễn toàn cầu. Sandra là nữ nghệ sỹ nhạc pop thành công nhất nước Đức với hơn 33 triệu đĩa nhạc được tiêu thụ trên toàn thế giới.

Lần kết hợp trong đêm nhạc diễn ra vào tối 7-3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) tới đây cũng là lần đầu tiên hai huyền thoại âm nhạc trình diễn xuyên suốt 1 liveshow, đặc biệt là trước hàng ngàn khán giả Việt Nam. Điều này khiến cho cả nhóm nhạc và Sandra cảm thấy rất phấn khích và hào hứng với chuyến lưu diễn này.

Đại diện đơn vị tổ chức chia sẻ, có lẽ chỉ cần nghe đến tên hai huyền thoại Modern Talking và Sandra, khán giả đã đủ cảm nhận về một đêm nhạc đầy hoài niệm của những quý ông, quý bà sành điệu thế hệ 6x, 7x… Vì thế, đơn vị này mong muốn sẽ tiếp tục giúp người yêu nhạc được chìm đắm trong một không gian âm nhạc bùng nổ, nơi chỉ còn lại cảm xúc và hoài niệm về một thời tuổi trẻ, khi họ là những chàng trai, cô gái cuồng nhiệt, đầy say mê và đầy ước mơ.

Lỡ hẹn khán giả Việt Nam từ năm 2017, Sandra không giấu nổi niềm xúc động khi được chính thức đứng trên sân khấu Thủ đô Hà Nội lần này. Nữ nghệ sĩ cho biết cô đã được nghe người bạn thân nhất của mình ca sỹ Thomas Anders của ban nhạc Modern Talking kể về đất nước và những món ăn ngon của Việt Nam, đặc biệt hình ảnh những khán giả cuồng nhiệt trong khán phòng gần 4000 người khiến cô cảm thấy háo hức vô cùng.

Trong khi đó, thành viên nhóm nhạc Modern Talking lại dí dỏm đùa rằng chắc khán giả Việt Nam đã "chán" mình lắm rồi nên xuất hiện trên sân khấu lần này, họ sẽ chỉ đóng vai phụ cho cô bạn thân của mình tỏa sáng.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc sản xuất chuỗi Legend Concert chia sẻ: "Legend Concert mỗi năm trở lại đều 'cháy vé' trước đêm nhạc 2 tuần. Điều này cho thấy một chương trình nghệ thuật đẳng cấp quốc tế gắn liền với cảm xúc của khán giả là sự lựa chọn cho thành công của chúng tôi. IB Group đang chuẩn bị cho một đêm nhạc thật sự đặc biệt và ấn tượng trong năm 2020".

Với "concept" chung của Legend Concert, đêm nhạc "Modern Talking & Sandra năm 2020" cũng sẽ được thực hiện chơi "live" (nhạc sống) toàn bộ chương trình với sự tham của 2 ban nhạc nổi tiếng hiện tại vẫn đang lưu diễn vòng quanh thế giới là Modern Talking band và Sandra band. Phần biên tập âm nhạc cũng sẽ được đảm trách bởi chính Thomas Anders và Sandra cùng các chuyên gia kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hàng đầu thế giới.