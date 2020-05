Bà mẹ đơn thân Vân Hugo nhận lời cầu hôn sau 8 năm ly hôn

Gần 8 năm sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên, Vân Hugo làm mẹ đơn thân và dành hết tâm trí để nuôi dưỡng cậu con trai nhỏ. Nhiều năm gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1985 xác nhận cô đã tìm thấy tình yêu mới và chuyện tình cảm này nhận được sự ủng hộ rất lớn từ con trai. Cậu bé thậm chí còn nhiều lần giục mẹ cưới chồng, tuy nhiên cô chưa sẵn sàng bước chân vào cuộc sống gia đình một lần nữa.



Vân Hugo thổ lộ, chồng cũ của cô hiện đã có gia đình riêng rồi và cô sợ giờ nếu mình cũng đi bước nữa thì con trai sẽ cảm thấy lạc lõng. Đó có lẽ là lý do khiến cô vẫn lăn tăn chưa muốn tái hôn cho dù bạn trai hiện thời xác định rất nghiêm túc và muốn gắn bó lâu dài với cô.

Vân Hugo khoe chiếc nhẫn kim cương được cho là nhẫn cẫu hôn của bạn trai

Tuy nhiên mới đây, Vân Hugo đã chia sẻ khoảnh khắc nhận được chiếc nhẫn cầu hôn từ bạn trai và cô đã đồng ý chấp nhận lời cầu hôn này. Điều này cũng có nghĩa sau cùng bà mẹ đơn thân 8x đã sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân mới.

Dưới chia sẻ này của Vân Hugo, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng và chúc phúc tới cô: “Chúc mừng bạn nhé, cuối cùng bạn tớ cũng có hạnh phúc trọn vẹn rồi!”, “Hạnh phúc thật nhiều nhé chị, luôn tin vào tình yêu và những điều tích cực tốt đẹp”, “Lần này thật bình yên và hạnh phúc nhé”, “Tình yêu và hạnh phúc đích thực là đây”, “Chúc mừng chị Vân, vì chị xứng đáng được hạnh phúc”…Bạn thân của Vân Hugo – diễn viên Lã Thanh Huyền còn nói vui: “Chốt đơn!”. Đáp lại lời hỏi thăm của bạn bè về thiệp cưới, Vân Hugo giãi bày “làm gì đã có thiệp đâu”, đồng thời khẳng định năm nay là một năm đẹp với cô và bạn bè thân thiết và nhất định cô sẽ hạnh phúc.

Trước đó, thời gian gần đây Vân Hugo không ngần ngại bày tỏ tâm trạng hạnh phúc của người đang sống trong tình yêu. Nữ diễn viên giãi bày, cô tin rằng mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai và có rất nhiều lý do đep để người phụ nữ hạnh phúc. Cũng theo Vân Hugo thì tình yêu rất kỳ lạ, nó khiến cho người ta cho đi không nghĩ ngợi gì và hạnh phúc chính là khi tìm thấy nơi mình thuộc về. “Chị Kính hồng” còn đăng tải nhiều dòng trạng thái hài hước về tình yêu như: “Hỏi em đi đứng thế nào, 5 lần 7 lượt ngã vào tim anh”, “Thế giới của bạn thật lớn, và thế giới của em chỉ có anh”…

Như vậy sau gần 8 năm kể từ sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, bà mẹ đơn thân Vân Hugo đã thực sự sẵn sàng cho cuộc sống gia đình mới. Được biết, chồng sắp cưới của cô chính là người bạn trai đã âm thầm ở bên cạnh yêu thương và gắn bó với cô trong suốt 4 năm qua. Anh là một doanh nhân thành đạt, cũng từng trải qua một lần đổ vỡ và có con gái riêng.

Vân Hugo đã làm mẹ đơn thân suốt gần 8 năm qua

Trong lần hiếm hoi tiết lộ về bạn trai, Vân Hugo cho biết, anh tuy là người đến sau nhưng rất hiểu, yêu thương và trân trọng cô. Còn anh vẫn nói với cô rằng, cô là một người phụ nữ tốt. Khi gặp anh, cô nhận ra một điều rằng chìa khóa của hạnh phúc thật ra rất đơn giản, đó là hãy đối xử tốt với bản thân mình rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ tự nhiên tìm tới. Điều quan trọng nhất là anh rất yêu thương và hợp với bé Bin (cậu con trai riêng của Vân Hugo). Còn Bin thì rất thích có thêm em, vì thế nên cậu bé rất ủng hộ việc mẹ có bạn trai và còn không ít lần giục giã mẹ cưới chồng.

Nhắc lại về cuộc hôn nhân cũ, Vân Hugo tâm sự, cô kết hôn khi mới 23 tuổi và kết thúc cuộc hôn nhân này ở tuổi 27, đã dành trọn những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ để trải nghiệm cuộc sống gia đình lẫn vượt qua “cú sốc” tâm lý đầu tiên trong đời. Suốt 2 năm kể từ sau lần đổ vỡ đầu tiên, cô rơi vào trạng thái trầm cảm, cảm giác mình không thể vượt qua được “cú sốc” này.

Cậu con trai riêng của Vân Hugo rất ủng hộ mối quan hệ mới của mẹ và còn giục mẹ lấy chồng

Tuy nhiên sau này khi nhìn lại, cô thấy khi đó có thể do mình bị trầm cảm sau khi sinh nên làm mọi mâu thuẫn trở nên trầm trọng và việc chia tay đơn giản là do hết duyên. Nói về lý do đổ vỡ, Vân Hugo cho rằng đó là do người trong cuộc không hợp nhau nên không tìm thấy tiếng nói chung. Hiện tại mối quan hệ giữa cô và chồng cũ đã không còn căng thẳng như xưa mà trở lại bình thường, nói chuyện lịch sự, văn minh và lúc nào cũng hướng về đứa con chung của cả hai.