"Những ngày không quên" là bộ phim truyền hình đầy tính thời sự về đề tài dịch Covid-19. Đây là dự án mà Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC) gấp rút thực hiện nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng dịch của người dân Để làm được bộ phim "mỳ ăn liền" nhưng vẫn đảm bảo ngon, bổ, VFC đã có bước đi thông minh khi kết hợp những nhân vật được yêu thích trong "Về nhà đi con" và "Cô gái nhà người ta" để tạo ra cốt truyện vừa có tính thời sự, vừa mang tính giải trí Theo đó, dàn diễn viên chính của "Những ngày không quên" là những gương mặt quen thuộc được yêu mến của "Về nhà đi con" và "Cô gái nhà người ta" như: NSND Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân, Tuấn Tú, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Tiến Quang, Phương Oanh, Đình Tú, Việt Bắc, Hương Giang... Tên các nhân vật trong bộ phim kết hợp này vẫn giữ nguyên như ở 2 bộ phim trước đó Hai bộ phim được kết nối khéo léo bằng chi tiết Khoa (Đình Tú) trong "Cô gái nhà người ta" là cháu ông Sơn (NSND Trung Anh) trong "Về nhà đi con". Ở đầu phim, Khoa và Uyên (Phương Oanh) đã cùng nhau lên nhà ông Sơn ở Hà Nội, vừa là ra mắt và cũng để mời gia đình ông về quê ăn giỗ. Biến cố đến với gia đình ông Sơn là khi cả nhà cùng về quê thì có thông tin làng có người nhiễm Covid-19 đi ngang qua, gia đình ông Sơn phải ở lại làng để cách ly... Phim được lấy bối cảnh ở thành phố Hà Nội và làng quê Bắc Ninh đã tái hiện rõ nét đời sống hai không gian điển hình là thành thị và nông thôn của Việt Nam khi dịch bệnh ập đến. Bên cạnh đó, bộ phim lồng ghép khéo léo giữa chuyện phòng dịch và chuyện đời thường để làm nổi bật câu chuyện về tình người, ý thức trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, sự đoàn kết và chung tay, sự tri ân với những lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 Bên cạnh sự góp mặt của những diễn viên quen thuộc, từng được yêu mến trong "Về nhà đi con" và "Cô gái nhà người ta", "Những ngày không quên" còn đem cả "Vũ trụ VFC" vào phim thông qua việc "nhắc khéo" các tên nhân vật từng nổi tiếng trong những "bom tấn" khác (Ảnh: Facebook diễn viễn Bảo Thanh và Phương Oanh) Đó là ở tập 1 khi Khoa dẫn Uyên lên thăm gia đình ông Sơn. Tại đây, họ đã có cuộc hội ngộ, cùng ăn bữa cơm thân mật và trò chuyện rôm rả (Ảnh chụp màn hình) Ánh Dương (Bảo Hân) đã khen cậu em họ giỏi kiếm được vợ xinh như Quỳnh "búp bê". Ngay sau đó, Thư (Bảo Thanh) tiếp lời: "Nói thế xong mọi người lại bảo là bà Huệ (Thu Quỳnh) nhà mình giống y hệt My sói." (Ảnh chụp màn hình)

Nếu là "fan" của bộ phim "Quỳnh búp bê", chắc hắn bạn sẽ hiểu ngay ý nghĩa trong lời bông đùa của chị em Thư - Dương Bởi, Quỳnh "búp bê" và My "Sói" vốn là vai diễn ấn tượng của Phương Oanh và Thu Quỳnh trong siêu phẩm "Quỳnh búp bê". Đây là dự án phim truyền hình do VFC tham gia sản xuất và cho "ra mắt" lần đầu vào tháng 6-2018

Chưa dừng lại ở đó, trước lời so sánh của cô em gái, Huệ đã quay sang bảo Thư trông chẳng khác gì nàng dâu quốc dân - Minh Vân (Ảnh chụp màn hình)

Nàng dâu Minh Vân vốn là vai diễn của Bảo Thanh trong bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" - dự án phim truyền hình của VFC được lên sóng lần đầu vào tháng 4-2017. Đây là vai diễn đã giúp Bảo Thanh vượt mặt 4 diễn viên khác là Nhã Phương, Kim Oanh, Thanh Hương và Hồng Diễm để giành được giải "Diễn viên nữ ấn tượng" tại VTV Awards 2017

Sau đó để bắt nhịp câu chuyện, Uyên đã thốt lên: "Bác Sơn trông cũng giống Lương "Bổng" này" (Ảnh chụp màn hình)

Lương "Bổng" - một gã giang hồ lạnh lùng, mưu mẹo, nhanh trí là vai diễn ấn tượng của NSND Trung Anh trong phim "Người phán xử". Bộ phim có đề tài mới lạ khi lấy tội phạm làm nhân vật trung tâm cùng sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như NSND Hoàng Dũng (vai Phan Quân), NSND Trung Anh, Việt Anh (vai Phan Hải)... đã giúp "Người phán xử" thu hút được một lượng "khủng" người theo dõi và yêu mến

Có thể thấy, ngay tập mở màn, "Những ngày không quên" đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả nhờ việc quy tụ và gợi nhắc những nhân vật đã từng "làm mưa làm gió" trong các siêu phẩm trước đó của VFC Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc của "Về nhà đi con" và "Cô gái nhà người ta", trong "Những ngày không quên" còn xuất hiện những nhân vật "mới toanh", có thể kể đến vai Vy do diễn viên Thanh Hương phụ trách

Nhân vật Vy không thuộc hai bộ phim "Về nhà đi con" và "Cô gái nhà người ta". Chính vì thế nên sự xuất hiện của Vy khiến khán giả vô cùng chú ý. Đặc biệt, trong phim, phân cảnh cô xuất hiện thường liên quan tới chồng của Huệ - Quốc (MC Tuấn Tú) đã khiến khán giả "bán tín bán nghi" về mối quan hệ của hai người (Ảnh chụp màn hình)

Nói về vai diễn của mình, Thanh Hương chia sẻ: "Hiện tại, tôi chỉ có thể tiết lộ rằng Vy sẽ xuất hiện trong những cảnh quay cùng tuyến nhân vật "Về nhà đi con" nhiều hơn. Cô Vy sẽ gây ra những biến chuyển lớn trong mối quan hệ giữa Quốc và Huệ" (Ảnh chụp màn hình) Thực tế, Thanh Hương là diễn viên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ bởi từng xuất hiện ở nhiều tác phẩm đình đám của VFC như Quỳnh búp bê (vai Lan "cave"), Thương nhớ ở ai (vai Nương), Sinh tử (vai Hoàng Ngân), Người phán xử (vai Phan Hương)... Ngoài ra, theo thông tin từ nhà sản xuất bộ phim, diễn viên Hồng Diễm và Hồng Đăng từng đóng trong phim "Hoa hồng trên ngực trái" cũng được "huy động" để xuất hiện trong "Những ngày không quên" "Hoa hồng trên ngực trái" là bộ phim truyền hình do VFC tham gia sản xuất, phim chính thức lên sóng từ ngày 7-8-2019. Trong phim, Hồng Diễm vào vai Khuê, một người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Về phía Hồng Đăng, anh vào vai Bảo - chồng của Khuê sau này

Trước khi yêu nhau trong "Hoa hồng trên ngực trái", cặp đôi Hồng Diễm - Hồng Đăng đã từng lên duyên qua loạt phim truyền hình đình đám như: Cầu vồng tình yêu, Matsxcơva - mùa thay lá, Cả một đời ân oán. Sự kết hợp ăn ý đã giúp họ trở thành cặp đôi đẹp nhất của màn ảnh Việt Theo tìm hiểu, cặp đôi sẽ xuất hiện với thời lượng không nhiều ở phần giữa phim. Hồng Đăng vẫn sẽ đóng vai Bảo, còn Hồng Diễm vẫn đóng vai Khuê. Cả hai đã bắt đầu thực hiện các cảnh quay của mình cùng ê-kíp "Những ngày không quên" (Ảnh: Facebook diễn viên Lê Hồng Đăng) Trước đó phía nhà sản xuất từng tung ảnh hậu trường của Hồng Diễm và Thu Quỳnh khi quay chung. Nhiều khán giả yêu mến cả hai bộ phim dễ dàng phát hiện điểm chung giữa hai cô gái này là đều nấu ăn ngon. Đồng thời, Khuê sở hữu một quán ăn trong "Hoa hồng trên ngực trái", còn Huệ là chủ của một quán trà trong "Về nhà đi con". Nhiều người "đoán già đoán non" liệu có phải hai bà chủ gặp nhau để hợp tác bán đồ ăn online trong mùa dịch Covid-19? Và, ngoài Thanh Hương, Hồng Diễm, Hồng Đăng thì liệu "Những ngày không quên" còn có sự xuất hiện nào nữa của những "người lạ đã từng quen" trong "vũ trụ VFC"? Liệu các nhân vật trong phim còn gặp những biến cố gì? Câu trả lời sẽ có trong những tập phim tiếp theo, khán giả có thể đón xem "Những ngày không quên" vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1

