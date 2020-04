Tháng 5-2019 người hâm mộ khắp châu Á “chấn động” khi loạt ảnh hẹn hò bí mật của tài tử So Ji Sub cùng nữ phát thanh viên kém anh 17 tuổi Cho Eun Jung được tung ra Ngày 7-4-2020, công ty quản lý của So Ji Sub xác nhận ngôi sao "Giày thủy tinh" đã kết hôn với MC xinh đẹp kém 17 tuổi Jo Eun Jung, chấm dứt cuộc sống độc thân ở tuổi 43 Jo Eun Jung và So Ji Sub gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 4-2018 khi nam diễn viên và bạn diễn Son Ye Jin đến tham gia phỏng vấn, quảng bá cho bộ phim "Be with you" Vợ của So Ji Sub là phóng viên, MC làm việc tại đài SBS. Cô sinh năm 1994 Jo Eun Jung tiết lộ đam mê bộ môn múa từ nhỏ, cô tốt nghiệp khoa múa của ĐH nữ Ewwha, Hàn Quốc. Việc tập múa thường xuyên giúp cơ thể nữ phát thanh viên trở nên linh hoạt, dẻo dai hơn và vóc dáng cũng vô cùng cân đối Chính vì vậy, khi đi làm, cô thường chọn những thiết kế váy tôn đường cong cơ thể Đảm nhiệm vị trí phát thanh viên, Cho Eun Jung xây dựng hình ảnh trẻ trung mà vẫn thanh lịch phù hợp với công việc Những thiết kế này tuy đơn giản nhưng vô cùng “kén” người mặc, nếu không sở hữu body “chuẩn” thì người mặc rất dễ bị lộ nhược điểm cơ thể Cho Eun Jung sở hữu nhan sắc xinh đẹp được dân tình ví như "nữ thần" của làng phát thanh viên xứ Kim chi Nữ MC với giọng nói ngọt ngào, truyền cảm cùng nhan sắc xinh đẹp và hình thể nóng bỏng, khoẻ khoắn Cho Eun Jung với nụ cười rạng rỡ Ngay cả khi không makeup cầu kỳ thì Cho Eun Jung vẫn sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp Cho Eun Jung không chỉ sở hữu thân hình nóng bỏng mà còn có nhan sắc “trời phú” với chiếc mũi cao, đôi môi hồng hào và hàng lông mày sắc nét Nhan sắc đời thường của cô nàng vô cùng đáng nể Vợ của So Ji Sub không chỉ sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo mà còn có học thức cực “khủng” Jo Eun Jung từng theo học trường nghệ thuật Yewon School Sau đó tiếp tục lên Seoul theo học ngôi trường Seoul Arts High School. Đây là trường siêu “hot” mà rất nhiều idol, ca sĩ xứ Hàn như Sehun (EXO), Jungkook (BTS), Joy (Red Velvet)... từng tốt nghiệp Cho Eun Jung sau đó đã đỗ vào ngôi trường danh giá Đại học Ewha Năm 2014, Cho Eun Jung gia nhập OGN, trở thành MC của chương trình game Liên Minh Huyền Thoại Sau khi rời khỏi OGN để tập trung cho việc học tập, Cho Eun Jung làm việc tại đài SBS với vị trí MC, phóng viên

