Sáng 5-7, khán giả phim Việt đón nhận tin buồn: NSƯT Hoàng Yến đã qua đời tại nhà riêng

Trên trang cá nhân, cháu gái cố nghệ sĩ xót xa chia sẻ: "Bà qua đời trong lúc ngủ từ khoảng 15 – 17h ngày 4-7, mấy hôm sức khỏe bà không được tốt. Cả nhà đang vô cùng sốc và thương bà nhiều lắm"

Dự kiến lễ tang của NSƯT Hoàng Yến sẽ diễn ra từ 9h-10h45 ngày 9-7 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Lễ tang do gia đình và Hãng Phim truyện Việt Nam tổ chức

NSƯT Hoàng Yến sinh ngày 13-6-1932 tại Hà Nội, là một trong số những nữ diễn viên gạo cội của điện ảnh phía Bắc

Với niềm say mê điện ảnh, ngày còn trẻ, bà đã đăng ký và trở thành diễn viên khóa 1 của Trường Điện ảnh (hiện nay là Trường ĐH Sân khấu - điện ảnh Hà Nội). Học xong, bà đầu quân về Đoàn kịch - điện ảnh của Xí nghiệp Phim truyện Việt Nam (sau này là Hãng Phim truyện Việt Nam)

Là con gái Hà Nội nhưng nghệ sĩ Hoàng Yến thường được giao vào vai phụ nữ nông thôn khắc khổ, vai những bà mẹ Việt Nam đôn hậu, suốt đời tảo tần

NSƯT Hoàng Yến được khán giả đặc biệt yêu mến khi góp mặt trong phim truyền hình "Của để dành" (năm 2000) của đạo diễn Đỗ Thanh Hải

Trong phim, bà hóa thân thành một người mẹ tảo tần, cả cuộc đời chỉ hi sinh cho con cái. Lối diễn xuất tự nhiên, dung dị, dễ đi vào lòng người của bà đã để lại trong lòng khán giả ấn tượng sâu sắc. Đến nỗi sau này, cứ nhắc đến hình ảnh người mẹ trong phim Việt là người ta lại nhắc đến NSƯT Hoàng Yến

Ngoài "Của để dành", nghệ sĩ gạo cội này đã tham gia rất nhiều bộ phim điện ảnh Việt Nam và gây được tiếng vang như: Cây bạch đàn vô danh, Vườn cam, Mẹ Kim Đồng, Bao giờ cho đến tháng 10, Số đỏ, Ngày ấy bên bờ sông Lam, Làng Vũ Đại ngày ấy...

Đặc biệt, trong bộ phim "Làng Vũ Đại ngày ấy", NSƯT Hoàng Yến vào vai bà cô của Thị Nở, một phụ nữ nông thôn đáo để, chua ngoa. Đây là một trong số những vai diễn rất khác biệt của nữ nghệ sĩ vì sau này, phần lớn đạo diễn tin tưởng giao cho bà vai người mẹ Việt Nam hồn hậu, hết lòng yêu thương con cái

Cố nghệ sĩ từng chia sẻ về nghiệp diễn của mình: "Mỗi khi nhận một vai nào, tôi luôn có thói quen đọc thật kỹ kịch bản, tự tưởng tượng ra cách mình đối thoại với các nhân vật khác thế nào. Ra đến trường quay, dù là lần đầu tiên gặp gỡ nhau, tôi vẫn đầy cảm xúc khi diễn cùng người khác bởi trước đó, họ đã hiện diện trong trái tim mình"

Dù luôn đảm nhận những vai khắc khổ, tảo tần, nhưng ngoài đời NSƯT Hoàng Yến có một cuộc sống yên ấm với người chồng là đạo diễn Hồng Minh (công tác tại Ban văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam) và hai người con thành đạt

Hai con của ông bà sau này nối nghiệp cha mẹ, người con gái làm ở Nhà hát Kịch Việt Nam, người con trai công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam

Khi về hưu, bà có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên con cháu. Nữ nghệ sĩ sống trong căn nhà nhỏ ở phố Quang Trung (Hà Nội) và hạn chế dần tham gia phim ảnh. Thời gian rảnh rỗi, bà thường đi bộ, tập thể dục và đọc sách

Diễn viên Thu Hường, người đóng vai con gái út của bà Vy trong phim "Của để dành", đã rất đau lòng khi hay tin NSƯT Hoàng Yến qua đời. Hơn 20 năm từ khi đóng chung phim "Của để dành", chị vẫn giữ liên lạc với NSƯT Hoàng Yến và gọi bà là "mẹ"

Tuy đã mãi đi xa, nhưng nụ cười đôn hậu cùng những vai diễn của NSƯT Hoàng Yến vẫn ghi sâu trong trái tim người hâm mộ. Xin vĩnh biệt bà - nữ nghệ sĩ gạo cội của nền điện ảnh Việt Nam!

