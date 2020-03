Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng xã hội xôn xao trước bê bối tài chính mập mờ giữa nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và 2 nghệ sĩ của công ty (Theo: Zing) Cụ thể, sau khi ra mắt MV mới mang tên "Chân Ái", nữ ca sĩ Orange (tên thật Khương Hoàn Mỹ, SN 1996) bất ngờ đăng tải thông tin tố cáo công ty quản lý và Châu Đăng Khoa không sòng phẳng trong vấn đề tài chính, cát-xê Trong dòng trạng thái chia sẻ trên Facebook cá nhân, Orange đã đưa ra nhiều tiết lộ về nhạc sĩ Châu Đăng Khoa bao gồm: thiếu minh bạch trong vấn đề tài chính, thu nhập nghệ sĩ, đạo nhạc, đạo thơ và tự tạo bê bối để đánh bóng tên tuổi... Bên cạnh đó, giọng ca "Người lạ ơi!" còn tung tin nhắn cho thấy việc Châu Đăng Khoa "ăn chặn" tiền cát-xê của cô khi đi diễn tại Anh và Đức. Orange cho biết, tổng số tiền đối tác tại Anh và Đức chuyển cho công ty Châu Đăng Khoa lên đến gần 200 triệu đồng, nhưng mức cát-xê của cô chỉ là 60 triệu đồng, và sau khi chia lợi nhuận với công ty quản lý, số tiền thực mà Orange nhận được là 18 triệu đồng. Điều này khiến nữ ca sĩ vô cùng bất bình Sau những tố cáo của Orange, phía Châu Đăng Khoa cũng đã lên tiếng. Nam ca nhạc sĩ thừa nhận việc sai sót trong vấn đề chia tiền bạc, chuyện đạo nhạc nhưng khẳng định có người đứng sau xúi giục Orange Ngoài ra, Châu Đăng Khoa cũng yêu cầu Orange phải bồi thường cho MV "Chân ái" và không được hát các ca khúc mà anh sáng tác do phá vỡ hợp đồng. Bên cạnh đó, Châu Đăng Khoa cũng khẳng định anh vô cùng thương yêu và coi trọng Orange chứ không hề có ý "ăn chặn" hay đối xử tệ với cô Ngoài Orange, nữ ca sĩ Lyly (tên thật Nguyễn Hoàng Ly, SN 1996), chủ nhân ca khúc "24h", cũng lên tiếng tố cáo Châu Đăng Khoa và công ty quản lý mập mờ trong chuyện tiền nong (Theo: Vietnamnet) Lyly chia sẻ cô cũng có chung những bức xúc và vấn đề giống Orange nên mong muốn kết thúc hợp đồng sớm với công ty. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn thể hiện sự bất bình khi không được phép hát các ca khúc do mình sáng tác như "Anh nhà ở đâu thế?" (do ca sĩ AMEE trình bày) hay "Không sao mà em đây rồi" (do Suni Hạ Linh trình bày) Sau khi nổi lên với ca khúc "24h" hồi năm 2018 tới nay, Lyly không có thêm bản hit nào trong sự nghiệp. Điều này khiến nữ ca sĩ sinh năm 1996 vô cùng ấm ức Những bê bối của Châu Đăng Khoa không phải đến bây giờ mới có. Trước đây anh cũng từng nhiều lần bị lên án khi có các phát ngôn "gây sốc" Như việc cách đây ít lâu, Châu Đăng Khoa đã lên tiếng chê bai nam ca sĩ Jack, người được vinh danh tại lễ trao giải MAMA 2019 vừa qua. Anh cho rằng các ca khúc của Jack nổi lên nhờ may mắn chứ không hề đặc sắc. Phát biểu này của nam nhạc sĩ đã nhận không ít "gạch đá" từ cộng đồng mạng Trước đó, Châu Đăng Khoa cũng từng bị tố cáo đạo thơ để sáng tác lời cho ca khúc "Người lạ ơi!". Cụ thể, lời bài hát được cho là tương đối giống với 1 bài thơ của tác giả Linh Linh. Sau sự việc trên, Linh Linh cũng đã liên hệ với Châu Đăng Khoa để hỏi rõ vấn đề này Trước bê bối trên, Châu Đăng Khoa giải thích anh thấy đoạn thơ được lan truyền trên mạng nên đã biến tấu và đưa vào lời bài hát của mình. Nam nhạc sĩ cũng đã gửi lời xin lỗi đến tác giả bài thơ trên

