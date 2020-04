Mới đây, những hình ảnh thời trẻ của nữ ca sĩ Phi Nhung đã bất ngờ được chia sẻ lại trên một diễn đàn mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ

Ngắm nhìn loạt ảnh của Phi Nhung, nhiều người đã không khỏi trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của nữ ca sĩ

Nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi gương mặt pha trộn nét Á - Âu một cách hài hòa, với sống mũi cao, đặc biệt là đôi mắt đa sầu đa cảm vô cùng cuốn hút

Những biểu cảm vô cùng đáng yêu của nữ ca sĩ Phi Nhung

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng sở hữu một phong cách ăn mặc khá thời thượng. Ngắm nhìn những bức ảnh này, người hâm mộ đều gật gù cho rằng nhan sắc này của Phi Nhung quả xứng danh "giai nhân làng nhạc" một thời

Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10-4-1972 tại Pleiku, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại sở hữu một giọng ca "lạ" và truyền cảm

Cuộc đời "người mẹ đông con nhất showbiz Việt" giống như một cuốn tiểu thuyết khiến bất cứ ai cũng cảm động ngay khi giở những trang đầu

Xuất thân của ca sĩ Phi Nhung vô cùng đặc biệt. Cô mang hai dòng máu Mỹ, Việt (bố cô là người Mỹ), kết quả của một cuộc hôn nhân phải trải qua nhiều sóng gió mới được gia đình bên ngoại cô chấp nhận

Ngày ấy, những đứa trẻ lai Tây không được cộng đồng chào đón. Do đó, vẻ ngoài có phần khác lạ của Phi Nhung không được ưu ái, cô đã trải qua một tuổi thơ buồn bã

Năm 1982, khi Phi Nhung mới 11 tuổi, mẹ cô đã qua đời, để lại cho cô 5 đứa em. Phi Nhung đã trải qua những ngày gian khổ, vất vả để lo cho các em

Năm 17 tuổi, Phi Nhung sang Mỹ. Tại nơi đất khách quê người, cô làm đủ nghề để kiếm sống. Trong khoảng thời gian này, âm nhạc là thứ duy nhất có thể xóa bỏ nỗi buồn tủi trong lòng cô

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Trizzie Phương Trinh - vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều, con đường ca hát của Phi Nhung đã dần mở ra, dần tiến đến ngôi vị "nữ hoàng băng đĩa"

Với giọng ca "lạ", truyền cảm, đã gây ấn tượng đối với hàng triệu người trên khắp thế giới. Cô được biết đến qua các ca khúc như: Bông điên điển, Làm dâu xứ lạ, Sông quê...

Nhan sắc là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của nữ ca sĩ Phi Nhung. Trong số những ngôi sao nữ của dòng nhạc bolero, cô nổi bật bởi vẻ đẹp lai Tây. Nếu ngày trước, vẻ đẹp "lạ" ấy khiến cô buồn tủi thì giờ đây, nó lại giúp Phi Nhung tỏa sáng trên sân khấu khi hát những bản tình ca buồn

Từ năm 2005, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm băng nhạc Rạng Đông

Song song với sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ còn thường xuyên góp mặt trong nhiều game show, chương trình ca hát với vai trò ban giám khảo. Những công việc này đã giúp giọng ca sinh năm 1972 thu về khoản thù lao không hề nhỏ

Sau nhiều năm chăm chỉ làm nghề, nữ ca sĩ đã sở hữu khối tài sản "khủng". Tuy nhiên, Phi Nhung lại có một cuộc sống vô cùng giản dị, kín đáo, không phô trương

Vốn là người có tấm lòng nhân ái, Phi Nhung nhận nhiều trẻ mồ côi làm con nuôi. Để thuận tiện cho việc nuôi dưỡng, cô bỏ tiền xây dựng một ngôi nhà tại Bình Phước. Do đó, mọi người gọi Phi Nhung là "người phụ nữ nhiều con nhất showbiz Việt"

Ngoài ra, Phi Nhung còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện

Bên cạnh ca hát, Phi Nhung còn đầu tư phát triển chuỗi nhà hàng chay để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho việc chăm lo, nuôi dưỡng các con nuôi

Sự nghiệp phát triển rực rỡ, tuy nhiên, Phi Nhung khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Ít người biết rằng, nữ ca sĩ có một cô con gái ruột. Tháng 4-2017, sau một khoảng thời gian dài, nữ ca sĩ mới lần đầu công khai con ruột trước truyền thông

Con gái của Phi Nhung tên Wendy Phạm, sinh năm 1992 và từng đỗ thủ khoa chuyên ngành y tá ở Mỹ. Hiện tại, Wendy đang sinh sống và làm việc tại Mỹ

Với mức thu nhập khá, Wendy Phạm thường xuyên tặng mẹ ruột những món quà vô cùng giá trị. Tháng 5-2019, trong dịp sinh nhật, Phi Nhung bất ngờ nhận được một chiếc "xế hộp" hạng sang do con gái gửi tặng

Ở tuổi 48, Phi Nhung vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, quyến rũ và vô cùng khỏe khoắn

Làn da của nữ ca sĩ không hề lộ dấu hiệu của sự lão hóa. Với nhan sắc quyến rũ như thuở còn son trẻ, Phi Nhung được người hâm mộ mệnh danh là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp "thách thức" với thời gian

Cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, thời gian này giọng ca "Bông điên điển" cũng gặp khó khăn trong vấn đề tài chính do bị hủy show trong những ngày dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp. Mặc dù khó khăn nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ thái độ lạc quan. Đặc biệt, người đẹp còn chung tay giúp sức, quyên góp ủng hộ bà con miền Tây bị hạn mặn

Mới đây, những hình ảnh thời trẻ của nữ ca sĩ Phi Nhung đã bất ngờ được chia sẻ lại trên một diễn đàn mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ

Ngắm nhìn loạt ảnh của Phi Nhung, nhiều người đã không khỏi trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp của nữ ca sĩ

Nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi gương mặt pha trộn nét Á - Âu một cách hài hòa, với sống mũi cao, đặc biệt là đôi mắt đa sầu đa cảm vô cùng cuốn hút

Những biểu cảm vô cùng đáng yêu của nữ ca sĩ Phi Nhung

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng sở hữu một phong cách ăn mặc khá thời thượng. Ngắm nhìn những bức ảnh này, người hâm mộ đều gật gù cho rằng nhan sắc này của Phi Nhung quả xứng danh "giai nhân làng nhạc" một thời

Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10-4-1972 tại Pleiku, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại sở hữu một giọng ca "lạ" và truyền cảm

Cuộc đời "người mẹ đông con nhất showbiz Việt" giống như một cuốn tiểu thuyết khiến bất cứ ai cũng cảm động ngay khi giở những trang đầu

Xuất thân của ca sĩ Phi Nhung vô cùng đặc biệt. Cô mang hai dòng máu Mỹ, Việt (bố cô là người Mỹ), kết quả của một cuộc hôn nhân phải trải qua nhiều sóng gió mới được gia đình bên ngoại cô chấp nhận

Ngày ấy, những đứa trẻ lai Tây không được cộng đồng chào đón. Do đó, vẻ ngoài có phần khác lạ của Phi Nhung không được ưu ái, cô đã trải qua một tuổi thơ buồn bã

Năm 1982, khi Phi Nhung mới 11 tuổi, mẹ cô đã qua đời, để lại cho cô 5 đứa em. Phi Nhung đã trải qua những ngày gian khổ, vất vả để lo cho các em

Năm 17 tuổi, Phi Nhung sang Mỹ. Tại nơi đất khách quê người, cô làm đủ nghề để kiếm sống. Trong khoảng thời gian này, âm nhạc là thứ duy nhất có thể xóa bỏ nỗi buồn tủi trong lòng cô

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Trizzie Phương Trinh - vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều, con đường ca hát của Phi Nhung đã dần mở ra, dần tiến đến ngôi vị "nữ hoàng băng đĩa"

Với giọng ca "lạ", truyền cảm, đã gây ấn tượng đối với hàng triệu người trên khắp thế giới. Cô được biết đến qua các ca khúc như: Bông điên điển, Làm dâu xứ lạ, Sông quê...

Nhan sắc là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của nữ ca sĩ Phi Nhung. Trong số những ngôi sao nữ của dòng nhạc bolero, cô nổi bật bởi vẻ đẹp lai Tây. Nếu ngày trước, vẻ đẹp "lạ" ấy khiến cô buồn tủi thì giờ đây, nó lại giúp Phi Nhung tỏa sáng trên sân khấu khi hát những bản tình ca buồn

Từ năm 2005, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam và trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm băng nhạc Rạng Đông

Song song với sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ còn thường xuyên góp mặt trong nhiều game show, chương trình ca hát với vai trò ban giám khảo. Những công việc này đã giúp giọng ca sinh năm 1972 thu về khoản thù lao không hề nhỏ

Sau nhiều năm chăm chỉ làm nghề, nữ ca sĩ đã sở hữu khối tài sản "khủng". Tuy nhiên, Phi Nhung lại có một cuộc sống vô cùng giản dị, kín đáo, không phô trương

Vốn là người có tấm lòng nhân ái, Phi Nhung nhận nhiều trẻ mồ côi làm con nuôi. Để thuận tiện cho việc nuôi dưỡng, cô bỏ tiền xây dựng một ngôi nhà tại Bình Phước. Do đó, mọi người gọi Phi Nhung là "người phụ nữ nhiều con nhất showbiz Việt"

Ngoài ra, Phi Nhung còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện

Bên cạnh ca hát, Phi Nhung còn đầu tư phát triển chuỗi nhà hàng chay để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho việc chăm lo, nuôi dưỡng các con nuôi

Sự nghiệp phát triển rực rỡ, tuy nhiên, Phi Nhung khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Ít người biết rằng, nữ ca sĩ có một cô con gái ruột. Tháng 4-2017, sau một khoảng thời gian dài, nữ ca sĩ mới lần đầu công khai con ruột trước truyền thông

Con gái của Phi Nhung tên Wendy Phạm, sinh năm 1992 và từng đỗ thủ khoa chuyên ngành y tá ở Mỹ. Hiện tại, Wendy đang sinh sống và làm việc tại Mỹ

Với mức thu nhập khá, Wendy Phạm thường xuyên tặng mẹ ruột những món quà vô cùng giá trị. Tháng 5-2019, trong dịp sinh nhật, Phi Nhung bất ngờ nhận được một chiếc "xế hộp" hạng sang do con gái gửi tặng

Ở tuổi 48, Phi Nhung vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, quyến rũ và vô cùng khỏe khoắn

Làn da của nữ ca sĩ không hề lộ dấu hiệu của sự lão hóa. Với nhan sắc quyến rũ như thuở còn son trẻ, Phi Nhung được người hâm mộ mệnh danh là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp "thách thức" với thời gian

Cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác, thời gian này giọng ca "Bông điên điển" cũng gặp khó khăn trong vấn đề tài chính do bị hủy show trong những ngày dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp. Mặc dù khó khăn nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ thái độ lạc quan. Đặc biệt, người đẹp còn chung tay giúp sức, quyên góp ủng hộ bà con miền Tây bị hạn mặn