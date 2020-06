Trong loạt ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân, nữ diễn viên Triệu Vy khoe dáng với bộ đồ hàng hiệu thời thượng

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào cuối năm 2019, Triệu Vy không tham gia bất kỳ sự kiện nào và cũng ít tương tác với người hâm mộ. Do vậy, loạt ảnh mới của "én nhỏ" lập tức gây sốt

Cách đây ít lâu, Triệu Vy nhận nhiều lời chê bai vì nhan sắc xuống cấp, lộ những hình ảnh già nua, béo phì

Tuy nhiên, trong bộ ảnh mới, nàng "Tiểu Yến Tử" xuất hiện với thần thái đỉnh cao, nhan sắc rạng rỡ và vóc dáng vô cùng thon gọn. Điều này khiến người hâm mộ thực sự bất ngờ

Ở tuổi 44, Triệu Vy vẫn sở hữu những đường nét sắc sảo, khuôn mặt thon gọn, đôi mắt to tròn lung linh. Đặc biệt khi chụp ở góc nghiêng, gương mặt Triệu Vy càng trở nên thu hút

Nữ diễn viên Triệu Vy sinh năm 1976. Cùng Chương Tử Di, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi, Triệu Vy là tứ đại hoa đán của làng giải trí Hoa ngữ

Ngay từ nhỏ, Triệu Vy đã gây ấn tượng bởi khuôn mặt xinh đẹp, tôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ

Triệu Vy chạm ngõ làng giải trí Hoa ngữ với vai trò diễn viên quần chúng trong bộ phim "Họa hồn" do Củng Lợi đóng chính. Vai diễn dù rất nhỏ nhưng đó được coi là cánh cửa mở ra con đường diễn xuất chuyên nghiệp cho nàng "én nhỏ" Triệu Vy

Năm 1996, Triệu Vy đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - nơi được coi là nôi đào tạo ra những tên tuổi đình đám bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ như Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn, Lưu Diệc Phi...

Năm 1997, khi vẫn đang theo học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Vy đã lọt vào mắt xanh của nữ văn sĩ Quỳnh Dao, thay thế nữ diễn viên Đài Loan Lý Đình Nghi đảm nhận vai Tiểu Yến Tử trong bộ phim truyền hình "Hoàn Châu Cách Cách"

Hình ảnh nàng Tiểu Yến Tử đáng yêu, nghịch ngợm đã được nàng "én nhỏ" Triệu Vy thể hiện vô cùng xuất sắc và tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ châu Á những năm cuối 1990 và đầu năm 2000. Vai diễn này của Triệu Vy kinh điển đến mức, sau này, Huỳnh Dịch hay Lý Thạnh dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua cái bóng của cô

Tiếp nối thành công của bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách", tên tuổi của Triệu Vy "lên như diều gặp gió" và chạm tới đỉnh cao với nhiều tác phẩm truyền hình cũng như điển ảnh khác như: Tân dòng sông ly biệt, Gác kiếm, Hoa Mộc Lan...

Với khả năng diễn xuất "đỉnh cao", Triệu Vy được giới truyền thông quốc tế ca ngợi là "Angelina Jolie của châu Á"

Ngoài diễn xuất, Triệu Vy còn lấn sân lĩnh vực ca hát. Những bài hát cô thể hiện trong "Hoàn Châu cách cách" như "Có một cô gái", "Không thể chia tay anh"... gây sốt một thời

Là một đại hoa đán của Trung Quốc, Triệu Vy sở hữu nhan sắc hút hồn. Ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí, vẻ đẹp nổi bật giúp nàng "én nhỏ" luôn nhận được sự quan tâm từ phía dư luận. Khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt to tròn chính là "vũ khí" giúp Triệu Vy trở nên nổi bật giữa dàn sao nữ toàn những gương mặt sắc sảo lúc bấy giờ

Cho đến nay, làng giải trí Hoa ngữ xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang nhiều nét tương đồng, thiếu điểm nhấn. Do đó, nhan sắc của nàng "Tiểu Yến Tử" năm nào được ví như "tường thành" khó ai có thể vượt qua

Nhiều năm nay, người hâm mộ còn biết đến Triệu Vy với vai trò là đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Năm 2019, Triệu Vy tham gia thực hiện một show truyền hình ẩm thực của Trung Quốc và cũng khá thành công

Năm 2009, Triệu Vy bí mật kết hôn với Huỳnh Hữu Long. Mỹ nhân Hoa ngữ cũng giữ bí mật tuyệt đối về cuộc hôn nhân với đại gia Singapore. Năm 2010, cặp đôi chào đón cô con gái đầu lòng

Được biết, chồng Triệu Vy là một doanh nhân giàu có và thành đạt, từng có một đời vợ trước khi tiến tới hôn nhân với Triệu Vy. Nữ diễn viên hầu như không công khai hình ảnh của chồng và con gái trên trang cá nhân

Dù đã là bà mẹ một con nhưng Triệu Vy vẫn giữ được vóc dáng thon thả, săn chắc. Sắc vóc hiện tại mà Triệu Vy sở hữu là kết quả của một quá trình giảm cân, tập luyện vô cùng nghiêm khắc

Không chỉ thay đổi dáng vóc, vài năm gần đây, Triệu Vy còn thay đổi phong cách thời trang. Nữ diễn viên 44 tuổi theo đuổi phong cách thanh lịch và sang trọng. Mọi chi tiết phụ kiện đều được cô lựa chọn kỹ càng để phù hợp với bộ trang phục

Sự thay đổi về dáng vóc cũng như phong cách thời trang giúp Triệu Vy nhận được nhiều lời từ phía người hâm mộ

Ở tuổi 44, dù từng vướng vài bê bối nhưng nữ diễn viên Triệu Vy vẫn là hoa đán đình đám xứ Trung

