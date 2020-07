Mới đây, trang Daily Mail đã đăng tải hình ảnh 2 diễn viên Chris Evans và Lily James đi chơi với nhau tại công viên London (Anh) khiến tin đồn cặp đôi đang hẹn hò được lan truyền rộng rãi Được biết, đây là lần đầu tiên cặp đôi bị phóng viên ghi hình đi chơi chung. Song trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Lily James và Chris Evans đã gặp gỡ nhau vài lần trước đó. Cặp đôi dường như khá thân thiết và thoải mái khi ở cạnh nhau Cụ thể, cuối tuần trước, nàng "Lọ lem" Lily James và "Đội trưởng Mỹ" đã cùng nhau tới dự tiệc tại 1 hộp đêm ở London. Họ rời tiệc cùng lúc, bắt chung taxi tới một khách sạn gần đó vào lúc 1h đêm. Chris Evans vào khách sạn bằng cổng chính trong khi Lily vào cổng sau Những thông tin này đã khiến người hâm mộ cặp đôi vô cùng xôn xao về mối quan hệ giữa họ Ngay lập tức, Lily James trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Nhiều người tò mò muốn chiêm ngưỡng nhan sắc bạn gái tin đồn của "Đội trưởng Mỹ" Lily James sinh năm 1989 tại Anh. Cô được nuôi nấng trong 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật: bố cô là nhạc sĩ, mẹ và bà ngoại là diễn viên Những yếu tố này giúp cô được làm quen với nghệ thuật từ sớm. Cô từng theo học diễn xuất tại Học viện Âm nhạc và Kịch nghệ Guildhall (Anh) Lily James ghi điểm trong lòng khán giả nhờ vẻ đẹp ngọt ngào đặc trưng và lỗi diễn xuất tự nhiên của mình Cô thường xuyên được mời vào những vai diễn hiền dịu song vẫn có một chút cá tính, mạnh mẽ Lily James bắt đầu gây dựng được danh tiếng của bản thân sau khi tham gia bộ phim truyền hình Downton Abbey. Bộ phim kể về gia đình bá tước Grantham và những hậu quả mà họ phải gánh chịu sau vụ đắm tàu lịch sử Titanic. Dù chỉ bắt đầu xuất hiện ở mùa thứ 3 của series phim với vai diễn Lady Rose, song Lily James đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả khiến biên kịch quyết định đưa Lady Rose trở thành nhân vật chính trong 2 mùa sau của bộ phim Chưa dừng lại ở đó, năm 2015, tên tuổi Lily James càng được biết đến rộng rãi hơn sau khi cô hóa thân thành nàng "Lọ lem" trong bộ phim chuyển thể cùng tên của Disney Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Lily James còn gây ấn tượng với người xem bởi lối diễn xuất tự nhiên, giọng ca ngọt ngào của mình Vai diễn "Lọ lem" đã đưa tên tuổi nữ diễn viên người Anh đến với đông đảo khán giả quốc tế. Cô đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Saoirse Ronan, Margot Robbie... để trở thành 1 trong 4 nàng công chúa nổi tiếng nhất của Disney Năm 2018, Lily James tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi tham gia bộ phim "Mama Mia! Here we go again 2". Cô 1 lần nữa khẳng định cả tài năng diễn xuất lẫn ca hát của mình trong bộ phim này. Cô đã tự mình thể hiện lại hàng loạt những ca khúc đình đám 1 thời của nhóm Abba như "The name of the game", "Andante andante"... và ghi điểm nhờ nụ cười tỏa nắng và cách diễn vô tư, vui tươi nhưng cũng vô cùng sâu sắc Dù không đình đám như "Đội trưởng Mỹ", song nàng "Lọ lem" Lily James cũng sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng lớn nhờ tài năng và nhan sắc xinh đẹp

