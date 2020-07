Mới đây, từ khóa "Song Hye Kyo và Hyun Bin tái hợp" đã lọt top tìm kiếm bởi khoảnh khắc "đáng ngờ" do chính nhà stylist chung của cặp nghệ sĩ này chia sẻ

Thông tin Song Hye Kyo và Hyun Bin có chung một stylist từng khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Song, điều đáng nói hơn cả, chính là thông qua vị stylist này, nhiều điều bí mật dần được hé lộ. Và mới đây, động thái vừa đăng hình và vội xóa của nhân vật này khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý

Theo đó, trên trang cá nhân của vị stylist này đã bất ngờ đăng tải khoảnh khắc một cặp đôi khoác vai nhau hẹn hò giữa đêm kèm dòng chú thích "Không có gì cả". Tuy nhiên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bài viết liền được gỡ bỏ

Tuy nhiên, người hâm mộ đã nhanh chóng lưu lại bức ảnh và nhận ra độ chênh lệch vóc dáng của đôi tình nhân trong ảnh khá giống với Song Hye Kyo và Hyun Bin. Khi so sánh với loạt ảnh chụp chung cũ, người hâm mộ cho rằng đây chính là Song Hye Kyo và Hyun Bin

Bên cạnh đó, tài khoản chuyên cập nhật hình ảnh về Song Hye Kyo và Hyun Bin còn chỉ ra hai người dùng chung vệ sĩ. Người được cho là vệ sĩ này có vóc dáng cao to, trên cổ có nốt ruồi khá rõ và thường xuyên có mặt bên Song Hye Kyo và Huyn Bin trong những sự kiện gần đây. Người hâm mộ đồn đoán, nhân vật này có mối liên hệ chung với cặp đôi "Song - Huyn" và là cầu nối giúp cặp nghệ sĩ này tái hợp

Từ cuối năm 2019, Huyn Bin và Song Hye Kyo liên tục vướng vào nghi vấn tái hợp sau 10 năm chia tay. Người hâm mộ chỉ ra nhiều hình ảnh được cho là bằng chứng việc cặp sao "yêu lại từ đầu". Tuy nhiên, với động thái phủ nhận rất cứng rắn của cả hai, tin đồn này dần như dịu xuống

Năm 2008, Song Hye Kyo kết hợp cùng tài tử Huyn Bin trong "The World That We Live In"

Sau khi bộ phim đóng máy, vào tháng 6-2009, hai người đã xác nhận hẹn hò. Chuyện tình của Song Hye Kyo - Hyun Bin nhận được sự ủng hộ lớn, hầu hết cho rằng đây là cặp đôi "vàng" của làng giải trí xứ Hàn

Tuy nhiên, 3 năm sau đó, cặp đôi đã chia tay vì lý do công việc bận rộn và áp lực quá lớn từ phía dư luận

Dù chia tay, Song Hye Kyo và Hyun Bin vẫn luôn nhắc tới người cũ với những gì đẹp nhất. Ngôi sao "Hạ cánh nơi anh" từng chia sẻ rằng anh rất yêu Song Hye Kyo và mất thời gian dài để quên đi kỷ niệm với cô

Hiện tại, những thông tin xoay quanh việc Song Hye Kyo và Hyun Bin vướng nghi vấn tái hợp đang nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng hâm mộ. Mặc dù trước đó, đại diện của cả hai đều đã đưa ra thông báo về việc sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý để ngăn chặn những tin đồn sai lệch, song người hâm mộ vẫn đang vô cùng xôn xao bàn tán về nghi vấn tái hợp, đặc biệt là khoảnh khắc mới đây được stylist thân thiết của hai nghệ sĩ đăng tải càng khiến khán giả "suy già đoán non" hơn

Trước Huyn Bin, nam tài tử Lee Byung Hun là mối tình đầu của diễn viên Song Hye Kyo

Năm 2003, Song Hye Kyo đóng chung phim "All in" với bạn diễn Lee Byung Hun. Ngay sau đó, cả hai xác nhận mối quan hệ tình cảm. Đây cũng là lần đầu tiên nàng Song công khai người yêu với khán giả

Thời điểm yêu nhau, hai người liên tục dành những cử chỉ ân cần, thân mật cùng nhiều lời có cánh cho đối phương mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. Thậm chí, họ còn có ý định tiến tới hôn nhân vào năm 2004

Tuy nhiên, chỉ sau một năm, cặp đôi đã đường ai nấy đi nhưng không chia sẻ lý do cụ thể. Bạn thân của nữ diễn viên từng cho biết sau khi chia tay, Song Hye Kyo đã đau buồn đến mất ăn, mất ngủ và sụt cân không ít

Năm 2014, Song Hye Kyo đóng cặp với Kang Dong Won trong "My Brilliant Life"

Trong quá trình đóng phim, tài tử sinh năm 1981 nhiều lần dành lời khen cho bạn diễn. Kang Dong Won từng chia sẻ với truyền thông rằng anh ấn tượng trước sự mạnh mẽ, cá tính và nhan sắc xinh đẹp của Song Hye Kyo khi làm việc chung

Tháng 5-2014, cặp đôi được bắt gặp trên đường phố Paris nước Pháp làm dấy lên tin đồn "phim giả tình thật" giữa Song Hye Kyo và Kang Dong Won. Tuy nhiên, cả hai phủ nhận và nói rằng đến Paris vì công việc

Năm 2016, Song Hye Kyo và nam diễn viên Song Joong Ki hợp tác chung trong bộ phim "Hậu duệ mặt trời" đình đám. Ảnh hưởng từ chính bộ phim khiến cho hai diễn viên được người hâm mộ mong chờ sẽ nên duyên trong đời thực

Đúng như mong đợi của người hâm mộ, sau nhiều lần hẹn hò, tìm hiểu, cặp đôi Song - Song yêu nhau và công bố kết hôn vào tháng 10-2017

Đám cưới của họ được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc với sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám trong showbiz. Trong đám cưới, Song Joong Ki khóc và thề nguyện sẽ nắm tay vợ, đồng hành với cô cả đời, dù cuộc sống có khó khăn, thử thách

Sau một năm 8 tháng về chung một nhà, cặp đôi đã quyết định ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Ngày 27-6-2019, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều đồng loạt lên tiếng xác nhận đang làm thủ tục ly hôn

Chính nam tài tử là người chủ động đệ đơn ly hôn lên Tòa án gia đình Seoul. Vì vậy, nhiều người cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt này là do Song Hye Kyo. Từ đó xuất hiện tin đồn, người thứ ba chen vào cuộc sống vợ chồng của cặp đôi Song-Song là nam diễn viên Park Bo Gum, bởi cách đây không lâu cả hai vừa có một dự án phim chung

Tuy nhiên, phía Park Bo Gum đã nhanh chóng phủ nhận thông tin này và cho biết sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ đối với những ai lan truyền những tin đồn vô căn cứ, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nam diễn viên

Ở tuổi 39, Song Hye Kyo được mệnh danh là một trong những "ngọc nữ" đình đám của làng giải trí Hàn Quốc khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng sự nghiệp thành công. Tuy nhiên, đường tình duyên của người đẹp lại không mấy suôn sẻ. Sau nhiều lần đổ vỡ trong tình cảm, người hâm mộ hy vọng nữ diễn viên sẽ sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình

