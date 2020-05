Sở hữu trong tay 1 giải Oscar và 2 giải Quả cầu Vàng, nữ minh tinh Natalie Portman luôn là gương mặt được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho những bộ phim bom tấn hàng đầu Hollywood

Giữa Hollywood hào nhoáng và đầy rẫy thị phi, nàng "thiên nga đen" Natalie Portman được ví như đóa trà trắng tinh khôi, tự đi lên bằng chính năng lực của mình với đời tư kín kẽ, danh tiếng trong sạch

Natalie Portman, tên khai sinh là Natalie Hershlag, sinh ngày 9-6-1981 tại Jerusalem, Israel, trong một gia đình gốc Do Thái - một dân tộc nổi tiếng với trí thông minh và nhan sắc khả ái. Do đó, ở con người nữ minh tinh Natalie hội tụ đủ những yếu tố về nhan sắc, trí tuệ và tài năng

Dù chỉ cao 1m6 và luôn trang điểm nhẹ nhàng, Natalie vẫn gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Gương mặt đậm chất tiểu thư cổ điển kiêu kỳ với đôi mắt nâu sắc sảo, nụ cười phóng khoáng và khí chất uyên bác của cô có thể dễ dàng "đốn gục" bất cứ ai

Natalie Portman chạm ngõ điện ảnh khá sớm, năm cô 13 tuổi, trong bộ phim đầu tay "Léon: The Professional, 1994". Thời điểm đó, khuôn mặt đẹp sắc nét và sáng sân khấu của Natalie đã khiến cho giới chuyên môn trầm trồ

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, vai đầu đời của nữ minh tinh cũng khiến cô gặp rắc rối. "Léon: The Professional" bị phản ứng trái chiều bởi những cảnh nóng quá mức dành cho Natalie, khi cô còn chưa thành niên

Bước qua những tranh cãi, Natalie Portman đã chứng minh tài năng của mình qua vai diễn đầu tay này khi mang về giải thưởng Circuit Community Awards cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình, Natalie Portman cũng được coi là biểu tượng của vẻ đẹp trí tuệ

Dù nổi tiếng từ rất sớm, tuy nhiên, Natalie đã quyết định "ở ẩn" để tập trung học tập cho đến khi cô chính thức tốt nghiệp cử nhân ngành Tâm lý của Đại học Harvard. Sau đó, người đẹp lại tiếp tục theo học Đại học Hebrew và trở thành diễn giả quốc tế về chủ đề chống khủng bố

Với chỉ số IQ 140, nữ minh tinh Natalie Portman được mệnh danh là một trong những sao nữ thông minh bậc nhất Hollywood. Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao 39 tuổi còn lưu loát ngôn ngữ Pháp, Đức, Nhật và Ả Rập, bên cạnh tiếng Anh và Do Thái

Sở hữu tài năng nghệ thuật đỉnh cao, tuy nhiên, Natalie Portman lại được mệnh danh là người "kén chọn" có tiếng trong giới điện ảnh, bởi cô cho rằng, nếu liên tục gật đầu, cô sẽ không có đủ thời gian tập trung cho vai diễn

Sau giai đoạn tạm ngưng diễn xuất để chuyên tâm học hành, năm 2004, Natalie có màn "tái xuất" điện ảnh với cuộc "lột xác" ngoạn mục trong "Closer". Với sự hóa thân hoàn hảo vào vai vũ nữ Alice đơn côi, đau khổ, ngôi sao sinh năm 1981 đã rinh về giải Qủa cầu vàng và đề cử Oscar đầu tiên



Với quyết tâm trở thành diễn viên chuyên nghiệp, chân chính, Natalie đã chăm chỉ, miệt mài tập luyện, thậm chí dàng thời gian để nghiên cứu chuyên sâu những lĩnh vực hoàn toàn mới

Người đẹp cũng không hề ngại ngần trong việc hy sinh bản thân cho những vai diễn tâm huyết, từ cô bồi bàn Alice Ayres quyến rũ trong bộ phim "Closer", hay cạo trọc đầu cho vai diễn Evey Hammond trong "V For Vendett"...

Đặc biệt, để thể hiện vai vũ công Nina Sayers múa những điệu làm say đắm cả thành phố New York trong bộ phim "Black Swan", Natalie phải giảm 10 kg và học múa ballet suốt một năm

Đáp lại sự hy sinh của nữ minh tinh, "Thiên nga đen" đã mang về cho cô hàng loạt giải thưởng từ Quả Cầu Vàng đến BAFTA và tượng vàng Oscar hạng mục Nữ chính xuất sắc

Khi sánh vai cùng nam diễn viên điển trai Chris Hemsworth trong bộ phim "Thor" (2011) và "Thor: The Dark World" (2013), cái tên Natalie Portman đã trở nên phổ biến trong giới trẻ. Đây cũng là màn "chào sân" của nữ diễn viên tại Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) về các siêu anh hùng

Diễn viên Natalie Portman thường được ví von là "trinh nữ" Hollywood, bởi lối sống giản dị và ăn chay trường. Được biết, từ nhỏ, cô đã được cha mẹ dạy nấu ăn với chế độ dinh dưỡng thanh đạm mà đầy đủ. Natalie duy trì thói quen lành mạnh cho đến tận ngày hôm nay. Đây cũng được coi là bí quyết giúp cô gìn giữ tuổi xuân và vóc dáng thon gọn dù đã gần tứ tuần

Lối sống "thuần chay" cũng tác động lớn đến quan điểm của Portman về môi trường. Cô là ngôi sao đi đầu phong trào bảo vệ môi trường, quyền lợi của động vật

Bên cạnh đó, nữ minh tinh còn rất sôi nổi với hoạt động xã hội, đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ và trẻ em khó khăn ở các nước đang phát triển

Năm 2009, Natalie Portman bắt đầu hẹn hò với vũ công ballet người Pháp Benjamin Millepied. Cặp đôi gặp nhau trong khi cô tham gia đóng bộ phim Black Swan, còn Benjamin lúc ấy đảm nhiệm vai trò biên đạo múa, người trực tiếp hướng dẫn nữ diễn viên thực hiện các động tác vũ đạo

Vào tháng 12-2010, Natalie Portman tuyên bố mình đã đính hôn và xác nhận đang mang thai con đầu lòng

Ngày 4-8-2012, cặp nghệ sĩ đã kết hôn. Đến nay, cả hai đã có với nhau hai đứa bé, con trai Aleph sinh năm 2011 và con gái Amalia ra đời năm 2017

Dù đã là bà mẹ hai con nhưng Natalie vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ với nhan sắc trẻ trung và vóc dáng cực chuẩn

Ở tuổi 39, với nhan sắc, trí tuệ và sở hữu cuộc sống viên mãn, thành đạt, Natalie Portman được xem là hình tượng hoàn hảo của làng giải trí

Sở hữu trong tay 1 giải Oscar và 2 giải Quả cầu Vàng, nữ minh tinh Natalie Portman luôn là gương mặt được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho những bộ phim bom tấn hàng đầu Hollywood

Giữa Hollywood hào nhoáng và đầy rẫy thị phi, nàng "thiên nga đen" Natalie Portman được ví như đóa trà trắng tinh khôi, tự đi lên bằng chính năng lực của mình với đời tư kín kẽ, danh tiếng trong sạch

Natalie Portman, tên khai sinh là Natalie Hershlag, sinh ngày 9-6-1981 tại Jerusalem, Israel, trong một gia đình gốc Do Thái - một dân tộc nổi tiếng với trí thông minh và nhan sắc khả ái. Do đó, ở con người nữ minh tinh Natalie hội tụ đủ những yếu tố về nhan sắc, trí tuệ và tài năng

Dù chỉ cao 1m6 và luôn trang điểm nhẹ nhàng, Natalie vẫn gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Gương mặt đậm chất tiểu thư cổ điển kiêu kỳ với đôi mắt nâu sắc sảo, nụ cười phóng khoáng và khí chất uyên bác của cô có thể dễ dàng "đốn gục" bất cứ ai

Natalie Portman chạm ngõ điện ảnh khá sớm, năm cô 13 tuổi, trong bộ phim đầu tay "Léon: The Professional, 1994". Thời điểm đó, khuôn mặt đẹp sắc nét và sáng sân khấu của Natalie đã khiến cho giới chuyên môn trầm trồ

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, vai đầu đời của nữ minh tinh cũng khiến cô gặp rắc rối. "Léon: The Professional" bị phản ứng trái chiều bởi những cảnh nóng quá mức dành cho Natalie, khi cô còn chưa thành niên

Bước qua những tranh cãi, Natalie Portman đã chứng minh tài năng của mình qua vai diễn đầu tay này khi mang về giải thưởng Circuit Community Awards cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Bên cạnh vẻ đẹp ngoại hình, Natalie Portman cũng được coi là biểu tượng của vẻ đẹp trí tuệ

Dù nổi tiếng từ rất sớm, tuy nhiên, Natalie đã quyết định "ở ẩn" để tập trung học tập cho đến khi cô chính thức tốt nghiệp cử nhân ngành Tâm lý của Đại học Harvard. Sau đó, người đẹp lại tiếp tục theo học Đại học Hebrew và trở thành diễn giả quốc tế về chủ đề chống khủng bố

Với chỉ số IQ 140, nữ minh tinh Natalie Portman được mệnh danh là một trong những sao nữ thông minh bậc nhất Hollywood. Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao 39 tuổi còn lưu loát ngôn ngữ Pháp, Đức, Nhật và Ả Rập, bên cạnh tiếng Anh và Do Thái

Sở hữu tài năng nghệ thuật đỉnh cao, tuy nhiên, Natalie Portman lại được mệnh danh là người "kén chọn" có tiếng trong giới điện ảnh, bởi cô cho rằng, nếu liên tục gật đầu, cô sẽ không có đủ thời gian tập trung cho vai diễn

Sau giai đoạn tạm ngưng diễn xuất để chuyên tâm học hành, năm 2004, Natalie có màn "tái xuất" điện ảnh với cuộc "lột xác" ngoạn mục trong "Closer". Với sự hóa thân hoàn hảo vào vai vũ nữ Alice đơn côi, đau khổ, ngôi sao sinh năm 1981 đã rinh về giải Qủa cầu vàng và đề cử Oscar đầu tiên



Với quyết tâm trở thành diễn viên chuyên nghiệp, chân chính, Natalie đã chăm chỉ, miệt mài tập luyện, thậm chí dàng thời gian để nghiên cứu chuyên sâu những lĩnh vực hoàn toàn mới

Người đẹp cũng không hề ngại ngần trong việc hy sinh bản thân cho những vai diễn tâm huyết, từ cô bồi bàn Alice Ayres quyến rũ trong bộ phim "Closer", hay cạo trọc đầu cho vai diễn Evey Hammond trong "V For Vendett"...

Đặc biệt, để thể hiện vai vũ công Nina Sayers múa những điệu làm say đắm cả thành phố New York trong bộ phim "Black Swan", Natalie phải giảm 10 kg và học múa ballet suốt một năm

Đáp lại sự hy sinh của nữ minh tinh, "Thiên nga đen" đã mang về cho cô hàng loạt giải thưởng từ Quả Cầu Vàng đến BAFTA và tượng vàng Oscar hạng mục Nữ chính xuất sắc

Khi sánh vai cùng nam diễn viên điển trai Chris Hemsworth trong bộ phim "Thor" (2011) và "Thor: The Dark World" (2013), cái tên Natalie Portman đã trở nên phổ biến trong giới trẻ. Đây cũng là màn "chào sân" của nữ diễn viên tại Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) về các siêu anh hùng

Diễn viên Natalie Portman thường được ví von là "trinh nữ" Hollywood, bởi lối sống giản dị và ăn chay trường. Được biết, từ nhỏ, cô đã được cha mẹ dạy nấu ăn với chế độ dinh dưỡng thanh đạm mà đầy đủ. Natalie duy trì thói quen lành mạnh cho đến tận ngày hôm nay. Đây cũng được coi là bí quyết giúp cô gìn giữ tuổi xuân và vóc dáng thon gọn dù đã gần tứ tuần

Lối sống "thuần chay" cũng tác động lớn đến quan điểm của Portman về môi trường. Cô là ngôi sao đi đầu phong trào bảo vệ môi trường, quyền lợi của động vật

Bên cạnh đó, nữ minh tinh còn rất sôi nổi với hoạt động xã hội, đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ và trẻ em khó khăn ở các nước đang phát triển

Năm 2009, Natalie Portman bắt đầu hẹn hò với vũ công ballet người Pháp Benjamin Millepied. Cặp đôi gặp nhau trong khi cô tham gia đóng bộ phim Black Swan, còn Benjamin lúc ấy đảm nhiệm vai trò biên đạo múa, người trực tiếp hướng dẫn nữ diễn viên thực hiện các động tác vũ đạo

Vào tháng 12-2010, Natalie Portman tuyên bố mình đã đính hôn và xác nhận đang mang thai con đầu lòng

Ngày 4-8-2012, cặp nghệ sĩ đã kết hôn. Đến nay, cả hai đã có với nhau hai đứa bé, con trai Aleph sinh năm 2011 và con gái Amalia ra đời năm 2017

Dù đã là bà mẹ hai con nhưng Natalie vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ với nhan sắc trẻ trung và vóc dáng cực chuẩn

Ở tuổi 39, với nhan sắc, trí tuệ và sở hữu cuộc sống viên mãn, thành đạt, Natalie Portman được xem là hình tượng hoàn hảo của làng giải trí