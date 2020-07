Nhắc tới những ngôi sao có trình độ học vấn cao của Hollywood, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới bông hồng nước Anh Emma Watson Emma Watson được biết đến rộng rãi sau khi góp mặt vào loạt phim Harry Potter chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên trong thời gian từ năm 2001 đến 2011. Cô nhanh chóng ghi điểm trong mắt khán giả nhờ vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của mình Vai diễn Hermione trong "Harry Potter" đã đem lại vinh quang cho Emma Watson từ sớm. Tuy nhiên, thay vì tập trung tất cả vào sự nghiệp diễn xuất, Emma Watson đã dành thời gian để học tập và trau dồi kiến thức cho bản thân mình Nữ diễn viên tốt nghiệp đại học Dan Brown, 1 trong 8 trường thuộc khối IVY League, nhóm những trường đại học hàng đầu của Mỹ, vào năm 2014. Trước đó, cô còn có thời gian học tập dưới dạng sinh viên trao đổi tại Worcester College thuộc đại học Oxford danh giá của Anh Trình độ học vấn cao, cùng với vẻ thông minh đã giúp Emma Watson trở nên khác biệt với nhiều diễn viên đồng trang lứa. Bên cạnh đó, bông hồng nước Anh còn trở thành một nhà hoạt động nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới Là một trong những minh tinh đắt giá nhất của Hollywood, Natalie Portman không chỉ xinh đẹp, diễn xuất giỏi mà còn sở hữu thành tích học tập cực "khủng" Trước khi nổi tiếng với vai diễn "Thiên Nga đen" trong bộ phim cùng tên năm 2011, Natalie Portman từng là 1 trong những sinh viên ưu tú tốt nghiệp khoa Tâm lý học đại học Harvard (Mỹ) Thời sinh viên, cô từng tham gia nhiều công trình nghiên cứu và có những đóng góp lớn trong nhiều bài báo khoa học. Nữ diễn viên cũng sở hữu 1 tấm bằng đại học khác tại Israel, quê nhà của mình và thậm chí còn có thời gian giảng dạy tại Đại học Columbia Natalie Portman còn gây bất ngờ khi có thể sử dụng thành thạo 6 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Đức và Do Thái Sau những thành công lớn trong nghệ thuật, Natalie Portman còn tham gia giảng dạy về các kỹ năng diễn xuất, cách cảm nhận và truyền tải nhân vật của mình Sở hữu một loạt các tấm bằng đại học, nhiều người hâm mộ đã đùa rằng nam diễn viên James Franco coi việc đi học lấy bằng là một sở thích James Franco từng bỏ dở việc học để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất vào năm 18 tuổi. Tuy nhiên sau đó, anh đã quay trở lại học và tốt nghiệp đại học California, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, với số điểm trung bình "cực phẩm" 3.5/4 Ngoài ra, James Franco còn tiếp tục học và tốt nghiệp nhiều trường đại học danh giá khác của Mỹ như Đại học New York, Đại học Columbia, Cao đẳng Brooklyn, Cao đẳng Warren Wilson Nữ diễn viên Lupita Nyong'o cũng là một trong số những ngôi sao Hollywood sở hữu thành tích học tập cực cao Cô được biết đến sau khi góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như "Us" (Chúng ta), "Black Panther" (Báo đen)... Nghe có vẻ lạ nhưng nữ diễn viên từng coi diễn xuất chỉ là phương án thứ 2 cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, khi nhìn vào thành tích học tập của cô thì không có gì ngạc nhiên khi Lupia Nyong'o có suy nghĩ như vậy Được biết, ban đầu, Lupita Nyong'o chuyển từ Mexico tới Mỹ để theo học Đại học Hampshire. Sau đó, cô theo học và tốt nghiệp trường Đại học Yale danh tiếng hàng đầu thế giới. Chỉ vài tuần trước lễ tốt nghiệp, nữ chính phim "Us" được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar năm 2014

