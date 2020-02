Khu di tích chùa Hương những ngày đầu tháng 2 Âm lịch - thời điểm giữa của 3 tháng hội, thưa thớt bóng người bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo thống kê của Ban quản lý Khu di tích chùa Hương, tính hết ngày 24-2 (tức một tháng sau khi mở cửa đón khách trảy hội Xuân Canh Tý 2020), nơi đây đón gần 287.000 lượt khách, chỉ bằng 1/4 so với cùng kỳ và phần lớn đến vào trước thời điểm Việt Nam công bố dịch Covid-19. Gần 5.000 đò nằm bờ, thi thoảng mới có một chiếc chở khách xuất bến. Một người lái đò rảnh rang buông câu trong khi chờ có khách. Quầy soát vé vào khu di tích thưa khách, dù chỉ mở 1 cửa kiểm soát. Trước sảnh khu soát vé, ban tổ chức lễ hội treo bảng khuyến nghị du khách chủ động phòng dịch Covid-19. Bình sát khuẩn khô được đặt rải rác tại các điểm tham quan. Nhiều du khách đeo khẩu trang khi đi lễ chùa. Song cũng không ít người còn chủ quan trước bệnh dịch. Theo quan sát, chỉ khoảng 30% du khách đeo khẩu trang khi đi hội chùa Hương. Từ quán ăn, dịch vụ, bán đồ lưu niệm... đều chung cảnh ế ấm. Các chủ quán ra sức chào mời khi có khách ngang qua. Hình ảnh tại một nhà hàng ăn uống có tiếng đông khách lúc 11h. Đến 12h, số khách vào quán tăng thêm, song chỉ bằng 1/10 công suất phục vụ. Đại diện ban quản lý cho biết các hộ kinh doanh trong khu di tích đều phải đóng đầy đủ thuế phí từ trước Tết Nguyên đán, với mức tiền năm sau cao hơn năm trước. Nhưng nay, tác động tiêu cực của dịch Covid-19 khiến nhiều hộ kinh doanh nơi đây nguy cơ lỗ nặng. Vắng khách, một người đàn ông hành nghề viết sớ ngồi hát karaoke. Khu vực cáp treo cũng thưa vắng du khách. Nếu như những mùa trước, khách xếp hàng dài hàng tiếng đồng hồ mới tới lượt, thì nay, nhân viên cáp treo phải chờ đủ lượng khách để ghép chuyến. Một bảo vệ dùng điện thoại thông minh "giết" thời gian nhàn rỗi. Khu vực động Hương Tích thoáng đãng do lượng người tới tham quan, hành lễ không đông như mọi năm. Hình ảnh vắng vẻ chưa từng có ở Nam thiên đệ nhất động vào giữa mùa hội. Với nhiều du khách, đây là dịp hiếm hoi để tận hưởng cảm giác khoan thai xuôi dòng suối Yến tìm về non tiên cõi Phật. Nhiều phụ huynh đưa con em đi hội chùa Hương, trong bối cảnh học sinh trên toàn quốc đang tạm nghỉ học vì dịch Covid-19. Hội chùa Hương 2020 còn gần 2 tháng nữa mới kết thúc.

