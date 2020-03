Kimono là trang phục truyền thống mang đậm nét văn hóa của đất nước Nhật Bản. Xưa kia, cả đàn ông và phụ nữ đều sử dụng Kimono như trang phục hàng ngày. Tuy nhiên, ngày nay, phụ nữ thường mặc nhiều hơn là nam giới

Kimono dành cho nam và nữ giới có những điểm khác biệt. Những bộ trang phục của nữ có màu sắc và hoa văn nổi bật, nghiêng về các tông màu đỏ, vàng, xanh... Những bộ trang phục dành cho nam thường được trang trí bằng những chi tiết hoa văn tối giản và được may thêm quần chẽn phía bên trong



Một quy tắc trong việc mặc Kimono là bạn phải đi guốc gỗ và mang tất tabi trắng. Khi con gái đến tuổi trưởng thành và khi đi lấy chồng, cha mẹ Nhật Bản thường tặng áo Kimono cho con. Đặc biệt, có những bộ Kimno đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ và được trân trọng giống như một vật gia bảo

Pollera là trang phục truyền thống của phụ nữ Tây Ban Nha. Vào thời xa xưa, Pollera được xem là trang phục dành cho giới nhà giàu bởi nguồn nguyên liệu khan hiếm và mất khá nhiều công sức để có thể tạo ra một bộ Pollera

Pollera bao gồm một chiếc váy liền thân to và dài có nền vải trắng, chân váy dài xòe rộng xếp li và được trang trí bằng những họa tiết vô cùng phong phú, sống động. Người mặc Pollara thường đeo một quả pompom phía trước và sau cổ áo, cùng với trang sức kim loại bản to và mũ đội đầu Tembleque

Ngày nay, Pollera được người dân các nước Tây Ban Nha, Bolivia va Peru mặc trong các dịp lễ hội truyền thống

Sari (hay còn gọi là saree), là một loại trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ, có kích thước dao động từ 4-9m. Bộ Sari xuất hiện từ rất lâu đời, khoảng năm 150 TCN

Bộ Sari truyền thống được thiết kế gồm hai mảnh vải dài quấn quanh người và buông rủ mềm mại. Ngày nay, với sự cách tân trang phục, hai mảnh vải này không đơn điệu mà được điểm xuyết ren hay đính đá cầu kỳ, lộng lẫy

Đặc biệt, nam giới Ấn Độ chính là người thiết kế và tạo ra những bộ Sari quyến rũ, bởi theo quan niệm, chỉ có nam giới mới đem lại vẻ đẹp cho nữ giới. Mặc Sari, người phụ nữ có thể che được tất cả những khuyết điểm trên cơ thể, giúp tôn lên vóc dáng và những đường cong thuần khiết, cuốn hút người nhìn

Dirndl là một kiểu trang phục truyền thống của phụ nữ ở vùng Bavaria (Đức). Ban đầu, Dirndl chỉ là trang phục dành cho những người giúp việc. Nhưng sau đó, chính bởi thiết kế quyến rũ, Dirndl được phát triển và chiếm được cảm tình của giới thượng lưu

Một bộ Dirndl bao gồm áo thân trên màu trắng tay bồng, váy liền thân mặc ngoài và cuối cùng là một chiếc tạp dề có đai lưng vải thắt nơ. Đặc biệt, chi tiết cổ áo khoét sâu, chẽn ngực, chít eo và chân váy xòe đã giúp Dirndl trở thành một trong những trang phục truyền thống quyến rũ nhất

Từ kiểu trang phục truyền thống của vùng Bavaria, Dirndl đã được cách tân và bước một bước dài đến những cửa hàng thời trang sang trọng ở Munich, Berlin, Milan, London hay Paris…

Kebaya là một trang phục biểu tượng của Indonesia, mang đậm quốc hồn quốc túy của dân tộc. Kebaya xuất hiện tại Indonesia từ thời kỳ sơ khai của loài người

Kebaya gồm một chiếc áo ôm dài sát cơ thể, cổ áo trước mở rộng, tay dài, chất liệu mỏng nhẹ như tơ lụa hay cotton mỏng… mặc với chân váy batik họa tiết hoa lá vô cùng đặc sắc

Vào khoảng thế kỉ 15-16, Kebaya được xem là một trang phục tôn quý, chỉ dành cho giới quý tộc, thượng lưu. Theo thời gian, trang phục này trở nên phổ biến và được công nhận là Quốc phục dành cho phụ nữ Indonesia, được mặc trong các dịp lễ và ngày kỷ niệm quan trọng

Kilt là váy caro, một trang phục truyền thống vôc cùng độc đáo dành cho phái nam tại xứ sở Scotland. Đây còn là trang phục bắt buộc trong các buổi biểu diễn nhảy múa và thổi kèn túi ở vùng núi phía Bắc Scotland

Váy Kilt thường được làm từ vải len với hoa văn kẻ ô vuông. Các hoa văn này rất đa dạng và phong phú, được sắp xếp theo chiều ngang hoặc dọc, ngoại trừ đường chéo

Váy Kilt thường được mặc cùng với các phụ kiện như áo sơ mi, ghi lê đen và tất trắng cao tới đầu gối. Bộ trang phục càng trở nên hoàn hảo khi có sự xuất hiện của túi Sporran - một loại túi nhỏ có dây dạng xích đeo ngang eo, được trang trí bởi các họa tiết dập nổi cầu kỳ và thêm tua rua

Vương quốc Bhutan nổi tiếng với nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc. Một trong những điểm khiến văn hóa của quốc gia này trở nên nổi bật chính là trang phục truyền thống của họ. Được biết, trang phục truyền thống của Bhutan dành cho nam và nữ xuất hiện vào khoảng thế kỷ 17. Quy định bắt buộc của đất nước này là công dân Bhutan phải mặc trang phục truyền thống khi đi làm hay tới những nơi tôn nghiêm... nhằm quảng bá và bảo tồn di sản quốc gia



Những người đàn ông Bhutan mặc "Gho" - một loại trang phục gồm chiếc áo khoác rộng tay, dài đến đầu gối, buộc thắt ngang hông bằng chiếc thắt lưng, bên trong mặc quần short, chân mang giày và tất cao đến gối

Quốc phục của nữ giới có tên gọi là "Kira". Bộ trang phục dài đến mắt cá chân, được trang trí bằng những họa tiết cầu kỳ và làm bằng chất vải nhẹ, mỏng, mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái, dễ chịu cho phụ nữ Bhutan

Áo dài là nét văn hóa truyền thống không thể thiếu đối với người Việt Nam, đại diện cho sự duyên dáng của phụ nữ Việt

Nguyên thuỷ chiếc áo dài Việt Nam ra đời vào khoảng năm 1739-1765 dưới triều chúa Nguyễn Vũ Vương. Cho đến nay, áo dài vẫn được xem là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt, được sử dụng trong các dịp lễ hội, trình diễn hoặc những môi trường đòi hỏi sự trang trọng. Tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, các người đẹp Việt Nam hầu hết đều chọn áo dài cho phần dự thi trang phục



Áo dài được may từ nhiều chất liệu khác nhau, từ bình dân đến cao cấp như lụa, gấm quý… Với thiết kế ôm sát làm lộ đường cong cơ thể, tà dài xẻ trước và sau, kết hợp với quần suôn ống rộng, giúp tôn lên vẻ trong sáng, thuần khiết, vừa kín đáo vừa gợi cảm của phụ nữ Việt Nam



