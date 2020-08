Theo Naver, các nghệ sĩ nam, nữ Hàn Quốc đã quen với việc trang điểm từ khi còn là thực tập sinh. Nhiều công ty giải trí thậm chí còn khuyến khích "gà nhà" phẫu thuật thẩm mỹ hay trang điểm đậm để đẹp hơn. Do đó phần lớn sao Hàn không tự tin với mặt mộc của mình. Tuy nhiên, Suzy là một trong số ít mỹ nhân đẹp tự nhiên, thường xuyên xuất hiện trước công chúng với khuôn mặt không son phấn





Được người hâm mộ mệnh danh là "nữ hoàng mặt mộc", Suzy tự tin để mặt mộc trên bìa album thứ hai - Faces of Love





Mặt mộc của người đẹp sinh năm 1994 được khen tươi tắn, rạng rỡ, làn da trắng không tỳ vết, đường nét thanh tú. Mới đây, 4.000 khán giả Hàn Quốc cùng tiến hành bình chọn nghệ sĩ nữ có gương mặt mộc đẹp nhất trên DC Inside. Trong đó, Suzy đã đứng đầu với số phiếu áp đảo là 60%





Park Shin Hye là một diễn viên nổi tiếng đình đám qua các bộ phim như: Cô nàng đẹp trai, The Heirs, Pinocchio, Doctors...





Bên cạnh khả năng diễn xuất, "cô nàng đẹp trai" Park Shin Hye còn "đốn tim" người hâm mộ bằng nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp, ngay cả khi "lột bỏ" lớp trang điểm





Làn da trắng sáng cùng những đường nét tự nhiên trên gương mặt giúp Park Shin Hye luôn tự tin ngay cả khi để mặt mộc. Mặc dù đã bước sang tuổi 30 nhưng nữ vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, căng tràn sức sống





Ngoài khả năng ca hát và vũ đạo, Yoona còn được biết tới là một trong những "tượng đài sắc đẹp" của làng giải trí xứ Hàn





Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên với các đường nét hài hòa trên gương mặt, Yoona là một trong số ít những thần tượng dám nhiều lần để mặt mộc khi tham dự các chương trình truyền hình





Mặt mộc rạng rỡ, xinh đẹp của Yoona đã giúp cô khẳng định đẳng cấp nhan sắc xứng danh nữ thần hàng đầu Kpop





Không chỉ là thành viên nổi tiếng nhất nhóm nhạc Red Velvet, Irene còn được mệnh danh là nữ thần nhan sắc thế hệ mới của Kpop





Sở hữu làn da trắng mịn màng và gương mặt tỉ lệ vàng, do đó, ngay cả khi trút bỏ lớp mỹ phẩm, thành viên của nhóm Red Velvet vẫn được khen ngợi về nhan sắc





Nhờ nhan sắc nổi trội, cô thường được công ty quản lý SM Entertainment ưu ái nâng đỡ và thu hút nhiều hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu…





Đời tư nhiều ồn ào nhưng nhan sắc của nữ diễn viên Song Hye Kyo là điều công chúng không thể phủ nhận. Cùng với Kim Tae Hee và Jun Ji Hyun, sao phim "Hậu duệ mặt trời" được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" của làng giải trí xứ Hàn





Dù đã bước sang tuổi 39 nhưng Song Hye Kyo vẫn được người hâm mộ khen trẻ đẹp như gái đôi mươi. Với nước da trắng và khuôn mặt mộc không tỳ vết, Song Hye Kyo không ngại khoe những bức hình mặt mộc trên trang cá nhân





Dù là những khoảnh khắc đời thường, với gương mặt không trang điểm son phấn, Song Hye Kyo vẫn đẹp đến ngỡ ngàng





Với ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu và tài năng nghệ thuật, "em gái quốc dân" IU luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ





IU luôn nằm trong top đầu những mỹ nhân mặt mộc đẹp nhất xứ Hàn. Làn da mịn màng, trắng sáng giúp "em gái quốc dân" tự tin để mặt mộc đi muôn nơi





Cận cảnh gương mặt mộc xinh đẹp, rạng rỡ của IU



Sở hữu gương mặt xinh đẹp với chiếc mũi cao, nụ cười rạng rỡ, vừa ngây thơ, trong sáng lại vừa có nét quyến rũ, bí ẩn, Kim Tae Hee được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn





Không chỉ xinh đẹp khi trang điểm, ngay cả lúc trút bỏ lớp son phấn, bà xã Bi Rain vẫn quyến rũ đến đáng ngạc nhiên





Dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng nữ diễn viên trông vẫn rất trẻ trung, tươi tắn





Sinh năm 1978, Ha Ji Won nổi tiếng qua nhiều vai diễn trong "Khu vườn bí mật", "Chuyện tình đảo Bali", "Damo"... Cô được mệnh danh là đả nữ quyến rũ nhất màn ảnh xứ Hàn





Sở hữu gương mặt trẻ trung bất chấp thời gian cùng làn da căng tràn sức sống, Ha Ji Won luôn tự tin đăng tải những bức ảnh khoe mặt mộc xinh đẹp trên trang cá nhân





Ở tuổi 42, "Hoàng hậu Ki" vẫn luôn khiến người hâm mộ xuýt xoa với vẻ ngoài tươi trẻ, thậm chí nhan sắc của cô so với nhiều năm trước còn quyến rũ, mặn mà hơn rất nhiều





