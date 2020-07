Sau hơn một tháng chính thức khởi động, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đang dần "nóng" lên bởi sự lộ diện của nhiều thí sinh. Điều đáng nói, trong số rất nhiều cô gái xinh đẹp, thí sinh Nguyễn Hà My trở nên nổi bật hơn cả khi cô vừa sở hữu nhan sắc quyến rũ, vừa gây ấn tượng với thành tích học tập cực "khủng"

Nguyễn Hà My sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên Đại học Ngoại thương - một ngôi trường nổi tiếng tại Việt Nam. Cô từng đạt 29 điểm ở tổ hợp xét tuyển đại học với 10 điểm tròn môn Hóa học. Không chỉ vậy, đến bậc đại học, Hà My còn xuất sắc đạt điểm tổng kết cao ngất ngưởng với 9,7 điểm môn Toán cao cấp và 9,6 điểm môn Xác xuất Thống kê

Có thể nói, ngay khi xuất hiện trên "fanpage" của Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Hà My đã gây ấn tượng với khán giả và trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất nhì mạng xã hội ở thời điểm hiện tại. Cô nàng được đánh giá là thí sinh tiềm năng và chắc chắn sẽ có cơ hội tiến sâu trong chương trình này

Trước đó, vượt qua 150 thí sinh, Hà My đã đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương năm 2019

Tóc Tiên được biết đến là một trong những nghệ sĩ tài năng của showbiz Việt. Bên cạnh giọng hát nội lực, gu thời trang độc đáo, thành tích học tập "khủng" của nữ ca sĩ cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tóc Tiên là học sinh chuyên Sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Suốt 12 năm phổ thông, nữ ca sĩ luôn là học sinh giỏi với nhiều giải thưởng trong các kỳ thi của quận và thành phố

Không chỉ tốt nghiệp THPT với loại giỏi, nữ ca sĩ còn đạt điểm khá cao khi thi đại học. Theo đó, Tóc Tiên đạt được 25,5 điểm, trong đó riêng môn Sinh cô đã đạt được điểm 10 tuyệt đối. Với bảng điểm này, cô đã đỗ liên tiếp 3 trường đại học bao gồm ĐH Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. HCM và Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

Với đam mê của mình, Tóc Tiên đã lựa chọn Đại học Y dược TP. HCM. Tuy nhiên, đến năm 2009, nữ ca sĩ đã quyết định sang Mỹ du học. Cô theo đuổi chuyên ngành Biology của trường Pasadena City College. Với thành tích học tập "khủng" của mình, Tóc Tiên được lựa chọn để ngồi vào vị trí ghế nóng của "Siêu trí tuệ Việt Nam" - một chương trình thuần trí tuệ lần đầu có mặt tại Việt Nam, nhằm tìm kiếm những khối óc siêu phàm, dành riêng cho những người có tài năng đặc biệt

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, là một trong những hotgirl đời đầu gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo. Miidu được xem là một mỹ nhân "tài sắc vẹn toàn" của showbiz Việt khi vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại nắm trong tay khối tài sản lớn

Bên cạnh đó, Midu cũng là một trong những sao Việt sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Năm 2007, cô nàng trở thành Á khoa của trường ĐH Kiến trúc TP.HCM với số điểm 25,5. Ngoài ra, Midu cũng là Thủ khoa của trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP.HCM với tổng điểm là 29,5. Sau đó, người đẹp đã lựa chọn theo học trường Kiến trúc

Đến năm 2013, Midu còn gây ấn tượng mạnh với khán giả và giới truyền thông khi tốt nghiệp với bảng điểm cao chót vót

Hiện nay, ngoài sự nghiệp diễn xuất, Midu cũng đang là giảng viên chính thức của trường Đại học Hutech, TP.HCM

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 năm 18 tuổi. Với nhan sắc và tài năng nổi bật, Mai Phương Thúy luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người hâm mộ

Không chỉ được công chúng yêu thích bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, lộng lẫy, Mai Phương Thúy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ trước trình độ học vấn của bản thân

Người đẹp từng thi đỗ Đại học Ngoại thương chuyên ngành Quản trị kinh doanh với số điểm 24,5. Cùng lúc đó, cô nhận được học bổng toàn phần của Đại học RMIT (TP.HCM). Sau đó, Mai Phương Thúy quyết định Nam tiến và theo học ngôi trường quốc tế đình đám RMIT. Không chỉ nhận học bổng vào trường mà suốt quá trình đi học, nàng Hậu còn liên tục "ẵm" học bổng với điểm số cao ngất ngưởng

Sau khi tốt nghiệp, Mai Phương Thúy cũng rất thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Cô là người đẹp hiếm hoi không chỉ nổi tiếng trong showbiz mà còn nổi tiếng trong giới kinh doanh - đầu tư

Bên cạnh giọng hát và phong cách trình diễn đầy ấn tượng, Diva Mỹ Linh còn nổi tiếng khi là một trong những nghệ sĩ sở hữu bảng thành tích "khủng" khi ngồi trên ghế nhà trường

Suốt 12 năm học, nữ Diva luôn là gương mặt tiêu biểu của trường và từng được tham dự Đại hội học sinh giỏi thủ đô, được Thủ tướng khen thưởng

Theo đuổi đam mê ca hát, năm 1993, Mỹ Linh dự thi vào trường Nhạc viện Quốc gia Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và đạt thành tích thủ khoa khóa 1993 - 1997. Trước đó, Mỹ Linh từng giành huy chương vàng Giọng hát hay toàn quốc năm 1991

Từ khi bước chân vào showbiz, Mỹ Linh đã có những cống hiến to lớn, trở thành một trong "tứ trụ" của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam, bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung và Hà Trần

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994, là một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng nhất nhì trong nền âm nhạc Việt Nam hiện nay. Anh được yêu thích qua một loạt ca khúc đình đám như: Em của ngày hôm qua, Lạc trôi, Buông đôi tay nhau ra...

Bên cạnh phong cách âm nhạc độc đáo, Sơn Tùng còn gây bất ngờ khi tiết lộ thành tích học tập đáng nể mà anh đã đạt được trong quá khứ

Ngay sau khi học xong cấp 3, với niềm đam mê ca hát, Sơn Tùng M-TP đã nộp hồ sơ thi vào Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Chỉ với một tháng ôn thi và tập luyện, chàng ca sĩ gốc Thái Bình đã đỗ thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc với điểm số 25,5

Điểm số ấn tượng này giúp nam ca sĩ chính thức trở thành thủ khoa của Nhạc viện TP.HCM. Sau thời gian học tập và hoạt động nghệ thuật, hiện tại, Sơn Tùng M-TP đang có một sự nghiệp mà nhiều nghệ sĩ trẻ mơ ước

Sau hơn một tháng chính thức khởi động, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đang dần "nóng" lên bởi sự lộ diện của nhiều thí sinh. Điều đáng nói, trong số rất nhiều cô gái xinh đẹp, thí sinh Nguyễn Hà My trở nên nổi bật hơn cả khi cô vừa sở hữu nhan sắc quyến rũ, vừa gây ấn tượng với thành tích học tập cực "khủng"

Nguyễn Hà My sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên Đại học Ngoại thương - một ngôi trường nổi tiếng tại Việt Nam. Cô từng đạt 29 điểm ở tổ hợp xét tuyển đại học với 10 điểm tròn môn Hóa học. Không chỉ vậy, đến bậc đại học, Hà My còn xuất sắc đạt điểm tổng kết cao ngất ngưởng với 9,7 điểm môn Toán cao cấp và 9,6 điểm môn Xác xuất Thống kê

Có thể nói, ngay khi xuất hiện trên "fanpage" của Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Hà My đã gây ấn tượng với khán giả và trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất nhì mạng xã hội ở thời điểm hiện tại. Cô nàng được đánh giá là thí sinh tiềm năng và chắc chắn sẽ có cơ hội tiến sâu trong chương trình này

Trước đó, vượt qua 150 thí sinh, Hà My đã đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương năm 2019

Tóc Tiên được biết đến là một trong những nghệ sĩ tài năng của showbiz Việt. Bên cạnh giọng hát nội lực, gu thời trang độc đáo, thành tích học tập "khủng" của nữ ca sĩ cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tóc Tiên là học sinh chuyên Sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Suốt 12 năm phổ thông, nữ ca sĩ luôn là học sinh giỏi với nhiều giải thưởng trong các kỳ thi của quận và thành phố

Không chỉ tốt nghiệp THPT với loại giỏi, nữ ca sĩ còn đạt điểm khá cao khi thi đại học. Theo đó, Tóc Tiên đạt được 25,5 điểm, trong đó riêng môn Sinh cô đã đạt được điểm 10 tuyệt đối. Với bảng điểm này, cô đã đỗ liên tiếp 3 trường đại học bao gồm ĐH Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. HCM và Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

Với đam mê của mình, Tóc Tiên đã lựa chọn Đại học Y dược TP. HCM. Tuy nhiên, đến năm 2009, nữ ca sĩ đã quyết định sang Mỹ du học. Cô theo đuổi chuyên ngành Biology của trường Pasadena City College. Với thành tích học tập "khủng" của mình, Tóc Tiên được lựa chọn để ngồi vào vị trí ghế nóng của "Siêu trí tuệ Việt Nam" - một chương trình thuần trí tuệ lần đầu có mặt tại Việt Nam, nhằm tìm kiếm những khối óc siêu phàm, dành riêng cho những người có tài năng đặc biệt

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989, là một trong những hotgirl đời đầu gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo. Miidu được xem là một mỹ nhân "tài sắc vẹn toàn" của showbiz Việt khi vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại nắm trong tay khối tài sản lớn

Bên cạnh đó, Midu cũng là một trong những sao Việt sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Năm 2007, cô nàng trở thành Á khoa của trường ĐH Kiến trúc TP.HCM với số điểm 25,5. Ngoài ra, Midu cũng là Thủ khoa của trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật TP.HCM với tổng điểm là 29,5. Sau đó, người đẹp đã lựa chọn theo học trường Kiến trúc

Đến năm 2013, Midu còn gây ấn tượng mạnh với khán giả và giới truyền thông khi tốt nghiệp với bảng điểm cao chót vót

Hiện nay, ngoài sự nghiệp diễn xuất, Midu cũng đang là giảng viên chính thức của trường Đại học Hutech, TP.HCM

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 năm 18 tuổi. Với nhan sắc và tài năng nổi bật, Mai Phương Thúy luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người hâm mộ

Không chỉ được công chúng yêu thích bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, lộng lẫy, Mai Phương Thúy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ trước trình độ học vấn của bản thân

Người đẹp từng thi đỗ Đại học Ngoại thương chuyên ngành Quản trị kinh doanh với số điểm 24,5. Cùng lúc đó, cô nhận được học bổng toàn phần của Đại học RMIT (TP.HCM). Sau đó, Mai Phương Thúy quyết định Nam tiến và theo học ngôi trường quốc tế đình đám RMIT. Không chỉ nhận học bổng vào trường mà suốt quá trình đi học, nàng Hậu còn liên tục "ẵm" học bổng với điểm số cao ngất ngưởng

Sau khi tốt nghiệp, Mai Phương Thúy cũng rất thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Cô là người đẹp hiếm hoi không chỉ nổi tiếng trong showbiz mà còn nổi tiếng trong giới kinh doanh - đầu tư

Bên cạnh giọng hát và phong cách trình diễn đầy ấn tượng, Diva Mỹ Linh còn nổi tiếng khi là một trong những nghệ sĩ sở hữu bảng thành tích "khủng" khi ngồi trên ghế nhà trường

Suốt 12 năm học, nữ Diva luôn là gương mặt tiêu biểu của trường và từng được tham dự Đại hội học sinh giỏi thủ đô, được Thủ tướng khen thưởng

Theo đuổi đam mê ca hát, năm 1993, Mỹ Linh dự thi vào trường Nhạc viện Quốc gia Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và đạt thành tích thủ khoa khóa 1993 - 1997. Trước đó, Mỹ Linh từng giành huy chương vàng Giọng hát hay toàn quốc năm 1991

Từ khi bước chân vào showbiz, Mỹ Linh đã có những cống hiến to lớn, trở thành một trong "tứ trụ" của nền âm nhạc hiện đại Việt Nam, bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung và Hà Trần

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994, là một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng nhất nhì trong nền âm nhạc Việt Nam hiện nay. Anh được yêu thích qua một loạt ca khúc đình đám như: Em của ngày hôm qua, Lạc trôi, Buông đôi tay nhau ra...

Bên cạnh phong cách âm nhạc độc đáo, Sơn Tùng còn gây bất ngờ khi tiết lộ thành tích học tập đáng nể mà anh đã đạt được trong quá khứ

Ngay sau khi học xong cấp 3, với niềm đam mê ca hát, Sơn Tùng M-TP đã nộp hồ sơ thi vào Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Chỉ với một tháng ôn thi và tập luyện, chàng ca sĩ gốc Thái Bình đã đỗ thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc với điểm số 25,5

Điểm số ấn tượng này giúp nam ca sĩ chính thức trở thành thủ khoa của Nhạc viện TP.HCM. Sau thời gian học tập và hoạt động nghệ thuật, hiện tại, Sơn Tùng M-TP đang có một sự nghiệp mà nhiều nghệ sĩ trẻ mơ ước