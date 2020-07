TVXQ: Ra mắt từ năm 2003 và nhanh chóng có những thành công đáng kể, TVXQ xứng đáng với danh hiệu là nhóm nhạc thành công bậc nhất trong lịch sử Kpop mọi thời đại

Với sự đa tài của mình, TVXQ là nhóm nghệ sĩ sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo nhất thế giới, Cassiopeia(tên FC của nhóm) chính thức có hơn 800.000 thành viên

Bên cạnh lượng fan hùng hậu thì TVXQ còn đạt được những kỷ lục đáng nể khác như kỉ lục bán đĩa của kpop mọi thời đại với gần 20 triệu bản và kỉ lục khán giả đến xem concert vào tầm khoảng gần 5 triệu người

Ngoài ra, 5 chàng trai cũng là nghệ sĩ nước ngoài thứ 3 sau huyền thoại Michael Jackson và ban nhạc nổi tiếng Backstreet Boys tổ chức thành công concert 3 đêm liên tục tại Tokyo Dome trong tour lưu diễn Nhật Bản mang tên TVXQ Live Tour 2012

Hiện nay, dù không còn chung một chiến tuyến nhưng các thành viên của TVXQ vẫn đang ngày một phát triển và đã có được những thành công mà nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc ao ước

Wonder Girls: Ra mắt năm 2007, Wonder Girl được biết đến là một nhóm nhạc nổi tiếng với phong cách âm nhạc dance-pop Retro từ những thập niên 60, 70 và 80

Ngay sau khi được thành lập, Wonder Girl đã đưa tên tuổi của mình gần với khán giả bằng các bài hát Irony và I Feel You

Thế nhưng, phải đến 2008 khi trở lại với ca khúc "Tell me" và "So Hot" thì Wonder Girls mới thành công, thậm chí là đạt tới đỉnh cao khi được coi như nữ hoàng của thế hệ thần tượng Kpop thứ hai

Năm 2009 là năm đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp âm nhạc của “Các cô gái vàng Kpop”, Nobody – ca khúc được nhóm phát hành năm 2009 đã tấn công mạnh mẽ và lan truyền tới khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam

Cũng trong năm này, nhóm bắt đầu thâm nhập vào thị trường Mỹ với sân khấu biểu diễn mở màn cho World Tour, chính điều này đã đưa Wonder Girls trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên lọt vào BXH uy tín quốc tế

BTS: Với thành tích nổi bật về âm nhạc lẫn tầm ảnh hưởng trên thế giới trong năm qua, BTS đã trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất Hàn Quốc

Từ khi được thành lập với nhiều MV đình đám, nhóm nhạc này đã liên tục góp mặt tại các lễ trao giải lớn nhỏ trên thế giới và có những cống hiến trong âm nhạc và nền công nghiệp giải trí tại Hàn Quốc

Dù được thành lập khá muộn trong thị trường âm nhạc thế giới so với các nhóm nhạc khác nhưng BTS có những bước tiến vững chãi khi liên tiếp công phá các BXH âm nhạc

Cụ thể, năm 2018, khi phát hành dự án “Love Yourself: Tear” thì ngay lập tức ca khúc này đã trở thành album nhạc Hàn đầu tiên đứng đầu BXH Billboard 200

Bên cạnh TVXQ thì BTS chính là nhóm nhạc nam được đánh giá thành công nhất Kpop và là nhân tố góp phần đưa Kpop trở thành trào lưu thế giới

SNSD: Không chỉ là những tên tuổi tiêu biểu của làn sóng mới mẻ tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc, SNSD còn là nhóm nhạc có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới

Cụ thể, tại thị trường Nhật Bản, Girls' Generation (SNSD) còn là nhóm nhạc nữ nước ngoài đầu tiên có 3 album đạt vị trí thứ nhất trên BXH Oricon

Các chuyến lưu diễn Nhật Bản của nhóm với hơn 550.000 khán giả tham dự đã khiến SNSD trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên có concert quy tụ nhiều khán giả nhất "xứ sở hoa Anh Đào" cho đến nay

Chỉ tính đến năm 2012, nhóm đã bán được tổng cộng hơn 4,4 triệu album và 30 triệu bài hát nhạc số

Không chỉ "gây sốt" ở thị trường Nhật Bản, mức độ nổi tiếng của nhóm tại quê nhà Hàn Quốc cũng đã giúp 9 cô gái mang về vô số giải thưởng, đặc biệt là danh hiệu "Nhóm nhạc quốc dân"

Big Bang: Là một trong những nhóm thần tượng có ảnh hưởng nhất trong việc định hình ngành công nghiệp Kpop, Big Bang góp phần mang làn sóng Hallyu tiếp cận với thị trường quốc tế

Bên cạnh tài năng và phong cách âm nhạc hiện đại thì việc luôn đi đầu trong thử nghiệm những thể loại âm nhạc mới đã khiến Big Bang đạt được danh hiệu "Kings of Kpop"

Đặc biệt, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới MADE WORLD TOUR (2016) thu hút 1,5 triệu người tham dự đã trở thành tour diễn của một nhóm nhạc Hàn Quốc thu hút số lượng khán giả nhiều nhất trong lịch sử

Với những thành tích đã nể của mình, Big Bang đã được Forbes Korea đánh giá là một trong những người nổi tiếng quyền lực nhất ở Hàn Quốc vào năm 2010, 2012, 2013, 2014 và 2016

Họ cũng là những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên bước vào BXH "Người nổi tiếng của Forbes 100" và danh sách Under 30 bao gồm những gương mặt dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới trong năm 2016 và 2017

