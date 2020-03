Đầu năm 2020, bộ phim "Hi Bye, Mama" nhận được sự chú ý đặc biệt từ phía khán giả khi đây là dự án phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh của "ngọc nữ" Kim Tae Hee sau 5 năm vắng bóng Bên cạnh diễn xuất và nhan sắc được khen ngợi của bà xã Bi Rain cùng nội dung phim hấp dẫn, hài hước, cảm động, khản giả còn đổ dồn sự chú ý vào cái tên khác là Seo Woo Jin - sao nhí thủ vai con gái của Kim Tae Hee trong phim Trong "Hi Bye, Mama", Seo Woo Jin ghi điểm trong mắt khán giả bằng khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím và nụ cười tươi rạng rỡ Vì sở hữu ngoại hình "cute lạc lối" nên nhiều người khá bất ngờ khi biết thông tin Seo Woo Jin vốn là một diễn viên nam. Cậu bé năm nay mới 5 tuổi (SN 2015) nhưng đã sở hữu một "gia tài" diễn xuất đáng ngưỡng mộ khi từng góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám như: Go Back Couple, The Light In Your Eyes, Love with Flaws, VIP... Ở các tác phẩm trên, Seo Woo Jin đều vào vai con trai. Tuy nhiên, sang đến "Hi Bye, Mama", sao nhí 5 tuổi lại vào vai con gái. Phía nhà sản xuất lý giải họ chọn Seo Woo Jin vì cậu bé trông giống "mẹ" Kim Tae Hee hồi bé (bên trái) và có khả năng diễn xuất tốt Được biết bên cạnh việc đóng phim, Seo Woo Jin còn là mẫu nhí được các hãng thời trang, đồ dùng trẻ em "săn đón". Thiên thần nhí này được đánh giá cao ở thần thái và thái độ chuyên nghiệp, tự nhiên trước ống kính. Cậu bé còn sở hữu tài khoản Instagram riêng với hơn 19 nghìn lượt theo dõi

Cô nàng Lee Joo Young (SN 1992) cũng có trải nghiệm thú vị khi "chuyển giới" từ nữ thành nam để đảm nhận vai diễn trong "Tầng lớp Itaewon"

Trong phim, cô đảm nhận vai diễn đầu bếp Ma Hyun Yi - một chàng trai có ước mơ được chuyển giới làm con gái. Dù là tuyến nhân vật phụ, tuy nhiên hễ là phân cảnh có cô nàng xuất hiện lại khiến khán giả vô cùng phần khích Hóa thân vào anh chàng Ma Hyun Ji, cô nàng Lee Joo Young gây ấn tượng với hình ảnh bụi bặm, cực soái khiến nhiều fan nữ phải tình nguyện "đổ"

Tuy nhiên, trong tập 5 của "Tầng lớp Itaewon", chàng đầu bếp Ma Hyun Yi gây "sốt" khi đội tóc giả và trang điểm thành nữ. Thần thái cùng nhan sắc đỉnh cao của đầu bếp chuyển giới Ma Huyn Yi do nữ diễn viên Lee Joo Young thủ vai khiến cả fan nam lẫn nữ đều phải "rung rinh" Thực tế ngoài đời, nữ diễn viên Lee Joo Young vốn được đánh giá là có vẻ đẹp phi giới tính khi có thể "cân" cả 2 phong cách tomboy lẫn nữ tính. Cô được khán giả biết đến qua các bộ phim như: Tiên nữ cử tạ, Cô giáo Hip Hop, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi...

Năm 2008, bộ phim khoa học viễn tưởng hài hước - "Siêu Khuyển Thần Thông" của Châu Tinh Trì đã tạo nên cơn "sốt" màn ảnh khắp châu Á. Trong phim, nhân vật Chu Tiểu Địch - "con trai" của Châu Tinh Trì do Từ Kiều đảm nhiệm nhận được nhiều sự yêu mến từ phía khán giả

Theo dõi bộ phim, khán giả đã hết lời khen ngợi diễn xuất của sao nhí thủ vai Châu Tiểu Địch. Tuy nhiên, có lẽ ít người biết rằng mặc dù hóa thân vào vai con trai nhưng ngoài đời "cậu bé" ấy lại là một cô bé tên Từ Kiều

Từ Kiều sinh năm 1997 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Năm 2006, cô đăng ký tham gia casting cho vai diễn con trai Châu Tinh Trì trong phim "Siêu khuyển thần thông". Cô đã xuất sắc vượt qua hơn 10.000 ứng cử viên chủ yếu toàn nam để được chọn vào vai diễn này Nhờ lợi thế ngoại hình gầy gò, chưa phát triển hết có thể giả trai cùng gương mặt đáng yêu, lém lỉnh đã giúp Từ Kiều hoàn thành xuất sắc vai diễn. Đây cũng là vai diễn giúp cô "vụt" lên hàng sao sáng của làng giải trí châu Á

Sau "Siêu khuyển thần thông", Từ Kiều đã "thừa thắng xông lên" để tham gia hàng loạt dự án phim khác bên cạnh những ngôi sao hàng đầu như Lưu Đức Hoa, Triệu Vy, Trần Khôn...

Hiện tại, Từ Kiều là nghệ sĩ trực thuộc công ty của ba nuôi Châu Tinh Trì. Ở tuổi 23, cô gây "sốt" khi sở hữu nhan sắc ngọt ngào khiến ai nhìn vào cũng bất ngờ vì không nhận ra đây là "cậu bé" năm xưa trong "Siêu khuyển thần thông"

Ngoài nhân vật Chu Tiểu Địch do Từ Kiều đảm nhận, vai diễn Trần Tuấn Sinh – cậu nhóc con nhà giàu thích chải chuốt, khoe khoang do diễn viên Hoàng Lôi (SN 1997) thủ vai cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả

Nếu không nói chắc ít ai ngờ rằng, vai diễn Trần Tuấn Sinh lại do một diễn viên nữ đảm nhận. Để vào vai diễn ngược với giới tính của mình, Hoàng Lôi đã phải chấp nhận cắt tóc ngắn như con trai. Cô còn học cả dáng đi, cử chỉ của các cậu bé Hoàng Lôi cũng từng là sao nhí dưới trướng công ty giải trí Tinh Huy của Châu Tinh Trì. Tuy nhiên, sau “Siêu khuyển thần thông”, Hoàng Lôi gần như "biến mất" khỏi làng giải trí và không xuất hiện trong bất cứ dự án phim nào khác

Người hâm mộ bộ phim chỉ được thấy Hoàng Lôi qua một vài bức ảnh do cô đăng tải trên tài khoản cá nhân của mình. Hiện tại, cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp sở hữu gương mặt thanh tú và thân hình mảnh mai. Được biết, trong suốt những năm qua, Hoàng Lôi luôn theo đuổi nghiệp múa

Nữ diễn khác Diêu Văn Tuyết trong phim "Siêu khyển thần thông" cũng được đạo diễn "chuyển giới" trên màn ảnh để đảm nhận vai cậu nhóc. Trong phim, Diêu Văn Tuyết thể hiện vai Bạo Long, với thân hình béo mập chuyên đi bắt nạt bạn bè, tay chân của Trần Tuấn Sinh

Diêu Văn Tuyết sinh năm 1984, khi đóng phim cô đã 24 tuổi và vào vai học sinh tiểu học. Đây được xem là vai diễn thú vị nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Hiện tại, do không có duyên với phim ảnh nên Diêu Văn Tuyết phát triển bản thân ở lĩnh vực ca hát

